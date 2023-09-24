九二四空戰：創下人類第一個空對空飛彈擊墜紀錄，揭開響尾蛇飛彈與台灣的緣分
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八二三砲戰打了整整一個月的1958年9月24日。在「九二四空戰」中，空軍第3戰鬥機大隊、第5戰鬥機大隊以及第11戰鬥機大隊都有所斬獲。當中來自第44中隊的四架F-86F更創下了人類史上首起空對空飛彈擊墜紀錄。
今年是八二三砲戰65周年，八二三砲戰確實是一場海陸空三軍都有所斬獲的戰役，不過真正嚴格說起來，取得重大戰果又沒有付出重大損失的，大概還是只有中華民國空軍。發生在1958年9月2日的「九二海戰」，雖然是以中華民國海軍取勝而告終，共軍折損魚雷艇兩艘，9月2日也成為了中華民國的海軍節，但是中華民國海軍沱江號驅潛艦也遭遇到重創。
陸軍方面，儘管國軍最終以美軍提供的八吋砲成功壓制了共軍，但是整體而言吃虧的一方仍是國軍。根據中央情報局的資料，砲戰期間有整整四天的時間，國軍是處於完全被動挨打的局面，一砲也沒有還擊。如果以雙方的傷亡比來看，廈門方面是軍民678人，金門方面則是軍民傷亡共3228人，很難稱得上是一場漂亮的勝仗。
唯有中華民國空軍，在海峽上空贏得乾淨俐落，雖然可能沒有如官方那般取得32比1的誇張戰果，但至少確保了制空權在未來40年的時間裡掌握在我方手中。時任美國空軍副參謀長的李梅（Curtis E. Lemay）將軍，更在1958年9月9日訪問台北時表揚了中華民國空軍的空戰英雄，使台灣一度成為西方人口中的飛行員王國。
台海的空戰，早在李梅將軍訪問台北前，甚至在八二三砲戰開打以前就已經上演了。不過中華民國空軍取得的最大一次空戰勝利，卻發生在李梅離開台灣以及八二三砲戰打了整整一個月後的1958年9月24日。在「九二四空戰」當天，空軍第三戰鬥機大隊、第5戰鬥機大隊以及第11戰鬥機大隊等，裝備F-86軍刀機的單位都有所斬獲。
第三戰鬥機大隊的田景春中校在平潭上空擊落MiG-17一架，來自第5戰鬥機大隊的田熙三亦於鎮海角打下一架MiG-17。不過當天贏得最重大戰果的仍是由抗日空戰英雄冷培澍上校率領的空軍第11戰鬥機大隊18架軍刀機，當中來自第44中隊的四架F-86F創下了人類史上首起空對空飛彈擊墜紀錄，就此載入史冊，值得在此一談。
「響尾蛇飛彈」是如何來台灣的？
以二戰勝利後擄獲自德國的技術為基礎，美國海軍從1946年起投入紅外線導引空對空飛彈的研發，並以南加州沙漠裡盛產的響尾蛇（Sidewinder）為這項計劃命名。為什麼要選擇響尾蛇來命名史上第一款空對空飛彈？因為響尾蛇就是利用獵物本身的體溫來感應其位置並加以捕食，原理與紅外線導引空對空飛彈相似。
《響尾蛇計劃》在韓戰爆發後的1951年才被美國軍方撥款立案，第一款飛彈「響尾蛇一號」（Sidewinder I）於1952年9月3日進行首次實彈測試。在1953年9月11日命中靶機之後，響尾蛇飛彈還經歷了54次的測試，才於1955年獲得軍方授權生產。1956年響尾蛇飛彈進入美國海軍服役，安裝在F9F美洲獅以及FJ-3怒火式戰鬥機上。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心