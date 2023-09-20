為何凡事追求「效率」，反而是在慢性謀殺自己？

文：烹飪睡覺泡茶喝

只要是個上班族，不免就會被要求要有效率，效率的定義是什麼，單位時間內產出最大化，講白話文就是：「一樣的時間，完成越多事情越好。」

同樣身為便利商店店員，如果我可以在半小時上架完200瓶飲料，而你只能上架100瓶，那我就是比你有效率。於是「有效率的完成事情」變成在職場求生存一個重要的能力，追求效率基本上是好的，但很容易讓生命失去了意義感，為什麼這樣說呢？

公司管理階層認為要提高員工的效率

那公司管理階層會怎麼做？

最簡單的做法，就是把複雜的事情流程化、單元化，流程化後你就可以照表操課，不用一直問，浪費時間，單元化後，就可以一個蘿蔔一個坑。

於是，本來是一個人要負責整個事件，包山包海的什麼都要會，但流程化、單元化後你變成了一顆小螺絲釘，你只需要負責一個小小的部分，你每天都只做這件事，你當然就會變快。

就好像滷蛋這件事情，原本你要洗蛋，煮蛋，撥蛋殼，準備調味料，下鍋滷蛋，看火侯，但在大型工廠裡，你可能就是負責撥蛋殼，天天撥，一開始很慢，等你撥了一萬顆，你就很快了。

做久了，一天朋友問你每天撥蛋殼是要做什麼？你可能都忘記了，你只知道老闆叫你撥蛋殼，然後越快越好。

思考自己的人生

追求效率入迷的人，不只工作追求效率，生活的事事樣樣都要追求效率，走路去路口買東西一定要順便倒垃圾，電鍋煮飯一定要順便蒸道菜，去洗衣服經過廚房也要順便倒杯水，時間越不夠用的人，越想要這樣有效率的去處理生活中的大小事情。

但是，這樣過日子，真的舒適嗎？真的令人感到滿意嗎？大家就是這樣過生活的？許多人會分享他們「如何」Work Life Balance，包含工作、家庭、個人玩樂等等。他們看起來都好厲害，我感覺他們是在掌控時間，並不是被時間掌控啊，羨慕！

我應該也做得到吧！

嗯，我猜「有效率地過生活」應該就是「可以快速地做完生活中所有應該做、想要做的事情吧」！

於是，我也開始努力的學習如何有效率地過生活：

出門買東西一定列清單，但只要少買了什麼，我就會懊悔不已，覺得又要「浪費時間」去一趟商店

週末買菜，然後想盡辦法做一些常備菜，每天上班前也必定洗好米，備好料，這樣下班就可以快速吃到健康的晚餐

看很多效率達人分享的文章、影片，甚至是看書。比如說，如何30分鐘解決料理，如何高效讀書，如何高效學習，如何高效做家事等等之類的

總之，只要有空我就會去尋找別人有效率完成事情的方法，然後試著去做。每天我確實完成了許多的事項，待辦清單打勾勾真的很有成就感。

就這樣日子過了很久很久（好多好多年），但感覺就是怪怪的，怎麼這個「生活」過起來，好像少了一點什麼東西啊？

對自己提問

於是我經過了一段問自己問題的歷程：

為什麼過生活要有「效率」？

效率是人類過生活重要的因子嗎？還是只是商人做生意的重要因子？

那麼有效率的做完「家裡的事」，剩下的時間要幹嘛？

什麼都做很快，沒有享受的過程，不就像命運好好玩裡面拿遙控器的主角，不斷快轉自己的人生一樣蠢嗎？

到底少了什麼？

原來是那經由「享受過程」而「獲得的滿足感」，被「效率」給剝奪了。因為過度關注於效率，我完全忘記要去體驗過程中的美好。

當一個人整個腦袋只想著快快快，事情越快完成越好，這樣才能完成更多更多的時候，根本就無暇去感受、去體會、去共鳴。比如說，我挺喜歡烹飪這件事情，但當我逼自己在30分鐘變出三道菜的時候，一切都變質了。

比如說，我其實也不討厭整理家裡，家裡變乾淨，心裡也很舒爽，但當我逼我自己一切要在周末花兩小時完成，連一分鐘都不讓自己坐下來的時候，一切都變質了。

最後我終於理解，生活不能那樣過啊！

效率拿來工作賺錢就好。

然後用一個自己喜歡的、舒適的節奏，去做生活的大小事，用心去體會去感受每一刻，這才是「過生活」。

結語

人生是什麼？生命是什麼？不就是我們活著的這些「時間」嗎？

有效率並不一定讓生命更美好，更快樂、更滿足、更有意義，所以我們不需要被「效率」綁架，使盡全力去追求效率，要盯緊的其實是那些值得進入生命的東西，效率充其量只是個工具而已。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：王祖鵬

責任編輯：翁世航