為何凡事追求「效率」，反而是在慢性謀殺自己？
我們想讓你知道的是
許多人會分享他們「如何」Work Life Balance，包含工作、家庭、個人玩樂等等。他們看起來都好厲害，我應該也做得到吧！於是只要有空，我就會去尋找別人有效率完成事情的方法，就這樣日子過了很久很久，但感覺就是怪怪的，怎麼這個「生活」過起來，好像少了一點什麼東西啊？
文：烹飪睡覺泡茶喝
只要是個上班族，不免就會被要求要有效率，效率的定義是什麼，單位時間內產出最大化，講白話文就是：「一樣的時間，完成越多事情越好。」
同樣身為便利商店店員，如果我可以在半小時上架完200瓶飲料，而你只能上架100瓶，那我就是比你有效率。於是「有效率的完成事情」變成在職場求生存一個重要的能力，追求效率基本上是好的，但很容易讓生命失去了意義感，為什麼這樣說呢？
公司管理階層認為要提高員工的效率
那公司管理階層會怎麼做？
最簡單的做法，就是把複雜的事情流程化、單元化，流程化後你就可以照表操課，不用一直問，浪費時間，單元化後，就可以一個蘿蔔一個坑。
於是，本來是一個人要負責整個事件，包山包海的什麼都要會，但流程化、單元化後你變成了一顆小螺絲釘，你只需要負責一個小小的部分，你每天都只做這件事，你當然就會變快。
就好像滷蛋這件事情，原本你要洗蛋，煮蛋，撥蛋殼，準備調味料，下鍋滷蛋，看火侯，但在大型工廠裡，你可能就是負責撥蛋殼，天天撥，一開始很慢，等你撥了一萬顆，你就很快了。
做久了，一天朋友問你每天撥蛋殼是要做什麼？你可能都忘記了，你只知道老闆叫你撥蛋殼，然後越快越好。
思考自己的人生
追求效率入迷的人，不只工作追求效率，生活的事事樣樣都要追求效率，走路去路口買東西一定要順便倒垃圾，電鍋煮飯一定要順便蒸道菜，去洗衣服經過廚房也要順便倒杯水，時間越不夠用的人，越想要這樣有效率的去處理生活中的大小事情。
但是，這樣過日子，真的舒適嗎？真的令人感到滿意嗎？大家就是這樣過生活的？許多人會分享他們「如何」Work Life Balance，包含工作、家庭、個人玩樂等等。他們看起來都好厲害，我感覺他們是在掌控時間，並不是被時間掌控啊，羨慕！
我應該也做得到吧！
嗯，我猜「有效率地過生活」應該就是「可以快速地做完生活中所有應該做、想要做的事情吧」！
於是，我也開始努力的學習如何有效率地過生活：
- 出門買東西一定列清單，但只要少買了什麼，我就會懊悔不已，覺得又要「浪費時間」去一趟商店
- 週末買菜，然後想盡辦法做一些常備菜，每天上班前也必定洗好米，備好料，這樣下班就可以快速吃到健康的晚餐
- 看很多效率達人分享的文章、影片，甚至是看書。比如說，如何30分鐘解決料理，如何高效讀書，如何高效學習，如何高效做家事等等之類的
總之，只要有空我就會去尋找別人有效率完成事情的方法，然後試著去做。每天我確實完成了許多的事項，待辦清單打勾勾真的很有成就感。
就這樣日子過了很久很久（好多好多年），但感覺就是怪怪的，怎麼這個「生活」過起來，好像少了一點什麼東西啊？
對自己提問
於是我經過了一段問自己問題的歷程：
- 為什麼過生活要有「效率」？
- 效率是人類過生活重要的因子嗎？還是只是商人做生意的重要因子？
- 那麼有效率的做完「家裡的事」，剩下的時間要幹嘛？
- 什麼都做很快，沒有享受的過程，不就像命運好好玩裡面拿遙控器的主角，不斷快轉自己的人生一樣蠢嗎？
到底少了什麼？
原來是那經由「享受過程」而「獲得的滿足感」，被「效率」給剝奪了。因為過度關注於效率，我完全忘記要去體驗過程中的美好。
當一個人整個腦袋只想著快快快，事情越快完成越好，這樣才能完成更多更多的時候，根本就無暇去感受、去體會、去共鳴。比如說，我挺喜歡烹飪這件事情，但當我逼自己在30分鐘變出三道菜的時候，一切都變質了。
比如說，我其實也不討厭整理家裡，家裡變乾淨，心裡也很舒爽，但當我逼我自己一切要在周末花兩小時完成，連一分鐘都不讓自己坐下來的時候，一切都變質了。
最後我終於理解，生活不能那樣過啊！
效率拿來工作賺錢就好。
然後用一個自己喜歡的、舒適的節奏，去做生活的大小事，用心去體會去感受每一刻，這才是「過生活」。
結語
人生是什麼？生命是什麼？不就是我們活著的這些「時間」嗎？
有效率並不一定讓生命更美好，更快樂、更滿足、更有意義，所以我們不需要被「效率」綁架，使盡全力去追求效率，要盯緊的其實是那些值得進入生命的東西，效率充其量只是個工具而已。
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核稿編輯：王祖鵬
責任編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！