重複再重複的低度努力的終點為何——AI要取代的是人，還是不夠像人的你？
我們想讓你知道的是
職場的應用題，其實都脫離不了與人協作與因應不同情境的適應能力。就像是人工智慧趨勢專家李開復曾說過的，具備創造力、同理心與靈巧力的人，將大幅減低被人工智慧（AI）取代的機會。
文：公關人生相談室
記得小時候曾經上過功文數學，說是上課其實也不太像，通常都是被帶到像是民宅的小空間裡，不斷地練習一本本的數學題目，只要寫完後就拿個兩個老師幫忙對答案。如果該本完成了，就再拿下一本繼續寫。據說功文數學當初的目的就是要讓小朋友習慣數學，並透過熟能生巧的練習，克服對於數學的恐懼感。
但是密集重複練習的結果，往往只增加了運算的速度，但是碰到學校綜合不同運算方式與解法的應用題，就好像是一直在練習高速公路直行開車的初學駕駛一樣，碰到路面寬度不一又有多個轉彎會車的山路時，彷彿原本習得的記憶與技能彷彿又被砍掉重練一樣。
低度努力終究解不了複雜的職場應用題
在職場上，其實也有許多工作就彷彿是小時候上的不知所以的數學課，即便不斷地重複與練習，都只是低度努力。就像是一些據說會被AI取代的工作，單純的資料輸入與檢核、制式化地查找資料與回覆、只整理資訊但缺少分析的工作。就像是那一本本寫完、對完答案就不管的數學題本，最終只是讓自己成為了一個運算稍微快一點，但依舊弄不懂解題邏輯的人。
職場的應用題，其實都脫離不了與人協作與因應不同情境的適應能力。就像是人工智慧趨勢專家李開復曾說過的，具備創造力、同理心與靈巧力的人，將大幅減低被人工智慧（AI）取代的機會。而職業類別像是心理師、職能、物理治療師、醫護人員、小說家、老師、領導者（擅長激勵員工的管理者）等。
綜觀以上，這些職業特性都具備與人互動、情緒共感甚至是需要針對不同需求客製化的特色。當自動化取代了純粹勞力後，人類所追求更高層次的享受反而不是效率，而是能讀懂自己的服務。就像是Netflix片單、私廚還是管家，人類會越來越厭倦一體適用的廣告與服務，而是希望取得更有人味，更像由自己服務自己的服務。
效率至上過時了？或許你需要的是更像自己的服務
那些我們曾以為被視為值得稱道工作優點的效率、精確與數量，終究無法敵過AI運算的演進速度；我們小時候所仰望，可以記下幾萬個數字的金氏世界紀錄保持人，終究無法靠著這些數字解決人生大多數的問題；而世界上有許多事，只消幾秒鐘就可以Google得出前因後果之後，人類該拿自己怎麼辦呢？
回到我們現在的工作，當產業趨勢隨著科技更迭，當大家都在不停預測著AI所掀起的第四次工業革命的影響，預測有多少工作會流失？或許我們更應該思考的是，在自己30－40年的職涯當中，我們願意多付出多少心力，去培養效率之外甚至是尚未被創造出來的工作所需能力？
或許人類集體所能產出最棒的發明，就是更善用我們所身為人對於世界的感知，以及與他人建立關係的能力，透過對話、溝通、理解與共創，運用創造力、同理心與靈活力，我們可以一起打造出更涵融多元文化、更像「人」的世界，而不只是完全仰賴有問有答，用許多華麗的辭藻填充對話，卻無法單純陪你開心與難過的人工智慧。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！