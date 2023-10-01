感謝我年輕時曾遇見《紅樓夢》與《莊子》，他們教導我什麼是「人生真相」
我們想讓你知道的是
我感謝在我年輕的時候曾遇見《紅樓夢》與《莊子》，他們教導我什麼是「失去」，什麼是「境界」，什麼是「人生真相」。哪怕我曾經很失敗，很痛苦，或是像現在這樣每天都為了錢或工作而奔波勞苦，但我的心中始終保有一塊很清明、很乾淨的地方。
文：厭世哲學家
我的人生在這兩年有很大的轉變，一方面是工作步入正軌，整個人生走向穩定，不再像從前在當學生或找工作時那種困乏與顛沛的狀態；另一方面是對未來有更明確的目標，所以也開始認真規劃私人財務，不再害怕與逃避與「錢」有關的事。可以說，我現在的人生最重要的就是工作與錢，少了這兩樣東西，人生就沒有「穩定」可言。
——這樣的轉變，是從前的我難以想像的。
所有認識我的人都知道，我從頭到尾都是個「文人」性格。我並非討厭錢，（請問誰不愛錢？）而是總在心中把錢當作一件很世俗的事，人與人之間如果談論到錢，簡直是「俗不可耐」了。
我總是覺得，人生應該有比錢更重要的事吧？我在書上看過許多「人為財死」的故事，我也認識一些朋友為了蠅頭小利而背信棄義，我身邊更是有親友整天只想著投資搞錢，最終卻全都賠盡了的慘事。
這些事都導致我在心中對錢有一種防備心，刻意與之保持距離，並認為只有遠離金錢，人的內在靈性才能得到比較健全的發展……。這些觀念根深蒂固，要調整過來並不容易，我也花了好多年的時間才說服我自己，一定要跟金錢當好朋友，因為只有真正了解它，它才能成為我的保護傘，而不是吞噬我的黑洞。
因為職業的緣故，所以我有機會能近距離觀察現在的年輕人（雖然也只是很少一部分而已）。在我看來，這一輩的年輕人比我們這一輩「精明」多了（至少是比我精明啦）。我的意思是他們對於金錢、利益或是 CP 值之類的概念十分清楚，他們很懂得如何爭取個人的利益，也知道做什麼選擇才能讓自己所得的利益最大化——這沒有好或壞，只是我個人觀察到的現象而已。
在我的想像中，未來的社會只會愈來愈往「利益導向」發展，人文精神的衰頹已成定局。文化事業不僅愈來愈受輕忽，可能還會面臨後繼無人的慘況。前一陣子，我經常為此事悲傷，因為我一點都不想活在這樣的未來世界中，但我的力量很微弱，沒有任何人能改變這樣的趨勢。
正因如此，我才覺得教育還是很重要的。無論現在的教育有多少為人詬病之處，無論塞了什麼文化教材到最後可能都是為了考試而已，但我還是建議年輕人應該要多讀一些可以增進人文精神的文章或書籍。因為大家未來的人生可能會跟我現在一樣，充斥著工作與金錢，每天都圍繞著這些世俗的事務奔波打轉，幾乎沒有時間或心力去關注內在自我……。
當一個人的全身心都只被「利益」佔據的時候，那他的靈性在哪裡？他個人的獨立意志在哪裡？又要如何去抵擋物質文明的宰制？莊子曾說：「有機械者必有機事，有機事者必有機心。」當人類只知道如何去鑽營利益時，人文精神就全面消亡了。
從前在讀書的時候，我唯一的目標就是把書念好。我喜歡《莊子》、《陶淵明集》與《紅樓夢》，把這些書視為我的靈魂之書。在很長的一段時間裡，我的人生遇到許多難關，都是想起這些書中的一些隻言片語，激發了我的思考，讓我重新省視如何看待發生在自己身上的事。所以，我獲得了力量繼續走下去，活到了現在。
曾經，我也後悔過為什麼要讀文科，尤其是中文系所。這是實話。當我看著身邊那些擔任醫師、工程師或從商的朋友已經可以買車買房，甚至財富自由的時候，我的心中不可能沒有出現後悔的念頭；但我知道，人與人之間其實是沒有可比性的，我選擇了我認為更重要的東西，我既然選擇走文化教育事業這條路，人生亦無法回頭，那心甘情願走下去也就是了。
我的侄子與姪女都漸漸長大了，當他們在讀國高中的時候，看到像我這種一整面書櫃全部都是古籍的長輩，他們心中也難免有疑問：讀這些東西有什麼用？或者學生也常常問：我們為什麼要讀一堆古代的失敗者所寫的文章？（指歐陽修、蘇軾、陶淵明、李白、杜甫、曹雪芹，這類文人被貶官或沉淪於社會底層時所寫的作品。）
我不想論證讀這些東西「有沒有用」，如果我認真寫了一篇長文告訴你讀這些「很有用」的話，莊子一定會嘲笑我的。我只想說，很多文學或哲學作品其實都是指向一種「內在體驗」；我們的人生包含了很多面向，我們有知識的需求，有物質的需求，有情感的需求，當然，也有「內在體驗」的需求。而人文精神的根源，可能就是來自「內在體驗」。
當一個人的人生順風順水、平步青雲、飛黃騰達的時候，他通常是不會太關注內在體驗的，因為他光顧著搞事業就忙翻了，他的人生充滿了待辦事項等著他去做。然而當這類人受到挫折的時候，人生不得不按下暫停鍵，或者可能跌到谷底、一無所有的時候，他才會猛然清醒過來，發現外在的一切都不可靠，並轉而關注內在體驗。
那些所謂的「失敗者」，他們就是在人生最痛苦的時候，省思自己的整個人生，把那些體驗寫下來。也許，他們不是為了「告訴我們什麼」，而是想讓我們在閱讀的過程中「想起來一些什麼」吧，比如：我是誰？我為什麼在這裡？我最重視的是什麼？我真正渴望的是什麼？
年輕人，在你去為自己的人生積極奮鬥、去贏得整個世界的權力與財富之前，或許可以先暫停一下，靜下心來，去體驗一些有關「失去」或「失敗」的故事，就當做是在打疫苗也好，至少可以提前獲得免疫，增加抗體。
這可能會讓你的思想與視野變得「通透」，因為你已經跟隨那些前輩經歷了許多高高低低的人生波折，你知道禍福相倚、登高必跌重的道理，領悟了功名富貴生不帶來死不帶去的人生真相。這會讓你在積極奮鬥的過程中，時時保持頭腦的清晰，永遠不會過度沉溺在世俗遊戲的運轉機制中不可自拔，也不會迷失在眾人的掌聲與吹捧之中而忘記自己是誰。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！