TNL+ 2023/09/19,
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在沒有秋天的熱帶南洋，印尼華人還會吃月餅過中秋嗎？

在沒有秋天的熱帶南洋，印尼華人還會吃月餅過中秋嗎？
位於印尼雅加達Glodok Petak Sembilan市場的販售的各種月餅。照片攝於2021年9月11日。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

印尼華人製作月餅時，依照祖先遺留的食譜配方，風味、樣式，承襲原鄉。常見的月餅口味包括烏豆沙、綠豆沙、蓮蓉鹹蛋等。但華人在印尼落地生根後，與印尼的風土變得親密，和多數印尼各族群一樣，熱愛當地盛產的熱帶水果，因此華人喜將榴槤、波羅蜜、榴槤蜜、腰果作為月餅餡料。

進入9月，擺脫炎熱夏季，中秋節悄悄到來。記得我剛來台灣讀書時，本地班同學常問我：「印尼華人會過中秋節嗎？也會賞月、吃月餅嗎？月餅型式、口味跟台灣一樣嗎？」

中秋節是華人四大節日之一，印尼華人當然重視！即便印尼四季如夏，沒有秋天，印尼華人每年農曆8月15日依舊過中秋節。

印尼文稱中秋節為「Festival Kue Bulan」，Kue是粿的意思，發音源自閩南語，Bulan則是月亮，因此整句意思是「月餅節」。至於月餅本身，印尼文為Kue Bulan，但華人之間更常以閩南語稱作Gwee pia 、Tiong Ciu Pia（月餅、中秋餅之意），或Chung Ciu Pia，源自中文參雜閩南語後的發音，其中Pia是閩南語對餅的念法。

那麼印尼的月餅和台灣人常見的月餅一樣嗎？答案是，有一樣，也有不一樣。由於多數印尼華人祖先來自福建及廣東省，傳統月餅型式，以福建大月餅、廣式月餅為大宗。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
月餅在印尼被稱為Bakpia。

印尼華人製作月餅時，依照祖先遺留的食譜配方，風味、樣式，承襲原鄉。常見的月餅口味包括烏豆沙、綠豆沙、蓮蓉鹹蛋等。但華人在印尼落地生根後，與印尼的風土變得親密，和多數印尼各族群一樣，熱愛當地盛產的熱帶水果，因此華人喜將榴槤、波羅蜜、榴槤蜜、腰果作為月餅餡料。

印尼月餅餡料常見熱帶水果之外，印尼人喜愛起司、巧克力，也深深影響華人月餅口味，因此市面上有包裹巧克力、起司的月餅，或乾脆直接將兩者通通包在餅皮裡，成了雙餡料，雙重享受。

此外，印尼人烹調鹹甜料理常用斑蘭葉（pandan），華人加以吸納，添入月餅作為餡料，經常以斑蘭葉汁為餅皮染色，或單純增香。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
常用在印尼人鹹甜料理的斑蘭葉。
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