2023/09/19,
印太

台灣學生學習越南語的理由？「 好朋友的媽媽是越南人，希望可以跟他們一起講悄悄話」

台灣學生學習越南語的理由？「 好朋友的媽媽是越南人，希望可以跟他們一起講悄悄話」
圖片來源：越南夯台灣

我們想讓你知道的是

訪談中，每個學生學習越南語的原因大不相同，有學生表示是因最好的朋友媽媽是越南人，希望可以跟他們一起講「悄悄話」，現在去越南餐廳也會用越南文點餐，讓老闆很驚訝。

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在世新大學任教的秋姮在本集中訪談學生們，想聽聽他們「為何想學習越南語」，以及上完課的感想？

訪談中，每個學生學習越南語的原因大不相同，有學生表示是因最好的朋友媽媽是越南人，希望可以跟他們一起講「悄悄話」，現在去越南餐廳也會用越南文點餐，讓老闆很驚訝。

也有學生分享母親是越南人，但因小時候沒有好好學越南語，上課後如今會在電話中跟母親用越南語聊天。也有同學表示自己是新住民二代，因不太會講越南語覺得很慚愧，現在跟外公外婆聊天時就能派上用場。

一位在台灣讀書的新加坡學生也表示，自從去過一次越南後就對那裡印象深刻，更喜歡越南食物，當她發現能在台灣學習越南語時很驚訝，另外她也分享新加坡人很喜歡到越南旅行。

影片最後，一位學生提到秋姮在課堂中表示未來台灣會有越來越多不同的人，而台灣人如果學越南語，也能在越南有更好的工作機會，所以不要侷限自己、可以多學習。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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