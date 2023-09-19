德外長稱習近平「獨裁者」，北京召見德駐中大使；美駐日大使點名攻擊習近平，美媒：不尋常

德外長稱習近平為獨裁者，中：政治挑釁已提交涉

（中央社）繼美國總統拜登先前以「獨裁者」形容中國國家主席習近平後，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）近日接受美媒訪問時也指習近平是獨裁者。中國外交部發言人毛寧昨（18）日表示，德方言論是政治挑釁，已提出嚴正交涉。

《路透社》報導，貝爾伯克上週接受美國媒體《福斯新聞》（Fox News）訪問被問到有關俄烏戰爭時說，「如果（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）贏得這場戰爭，對於世界上其他獨裁者，例如中國國家主席習近平，會是什麼訊號」？

在昨天下午中國外交部例行記者會上，毛寧表示，「德方言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方已通過外交渠道，向德方提出嚴正交涉」。

貝爾伯克對中國態度一向強硬。今（2023）年4月她訪問中國時，與時任中國外長秦剛公開交鋒，在記者會上指台灣不穩定將會是可怕的情景；兩人並在烏克蘭戰爭、中國走向超級大國之路等議題上唇槍舌劍。

拜登（Joe Biden）今年6月在美國舊金山附近一場募款活動脫口而出，以「獨裁者」稱呼習近平。當時有看法指這是拜登的選舉語言，但可能會影響有回暖跡象的美中關係。

除貝爾伯克及拜登外，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）近日也公開點名批評習近平，將習近平描述為一個無能的經濟管理者、一個外交政策的失敗者和一個笨拙的潛在馬基亞維里主義者（政治無道德的權術思想），習近平領導下的政府更是一團糟。

德外長貝爾伯克稱習近平獨裁者，北京召見德國駐中大使

（中央社）德國政府昨日證實，外交部長貝爾伯克日前稱中國國家主席習近平為「獨裁者」後，北京當局召見了德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）。

貝爾伯克上週接受美國《福斯新聞》訪問被問到俄羅斯侵略烏克蘭戰爭時，她說：「如果（俄國總統）普亭贏得戰爭，對於世界上其他獨裁者，例如中國國家主席習近平，會是什麼訊號？」

德國外交部發言人向《法新社》證實，德國駐中大使傅融因為貝爾伯克的言論「（週日）被中國外交部召見」。

中國當局昨天稍早對貝爾伯克的言論表達「強烈不滿」後，德國方面才證實中國召見了傅融。

中國外交部發言人毛寧於例行記者會表示：「德方言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方已通過外交渠道，向德方提出嚴正交涉。」

至於德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對貝爾伯克言論的看法，德國政府發言人拒絕發表評論。

但這位發言人提到，很明顯「中國是由共產黨一黨專政統治，這也顯然不符合我們的民主理念」。

美國駐日大使點名攻擊習近平，美媒：不尋常

美國駐日本大使易曼紐（左）：

Semper Fi! Had a great chat with my good friend Gen. Eric Smith, the soon-to-be Commandant of the @USMC. Congrats on the nomination and hopefully soon confirmation! Always inspiring to see our shared commitment to the U.S.-Japan Alliance in action. Here's to trilateral… pic.twitter.com/ScIBxnxdLu — ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 11, 2023

（中央社）美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel） 近日批評中國領導人習近平，描述習所領導政府一團糟，與先前美國官員頻拜訪中國形成對比，美媒報導，外交官指名道姓地向外國領導人發難，這樣的做法很不尋常。

《華爾街日報中文網》昨日報導，易曼紐正加大對習近平的直接批評，將這位中國領導人描述為一個無能的經濟管理者、一個外交政策的失敗者和一個笨拙的潛在馬基亞維里主義者（政治無道德的權術思想），他領導下的政府更是一團糟。

報導指出，習近平不必擔心國內反對派領袖批評他的政績。但就在離中國不遠的地方，易曼紐卻以尖銳、有時甚至是挖苦的批評為自己搶得了這一角色。

一週前，易曼紐是最早在中國以外公開指出中國國防部長李尚福失蹤的人士。

9月8日易曼紐在社群平台X發文諷刺，指習近平幕僚成員秦剛、前火箭軍司令員及李尚福接連失蹤，「究竟是誰會贏得這場失業競賽？是中國青年還是習近平的閣僚」？

報導指出，美國國務院一名發言人未對易曼紐的發文發表評論，只是稱其內容生動活潑，其他美國外交官員也沒有附和他的言論。

而與易曼紐相反，美國總統拜登的內閣成員不久前才紛紛到訪北京，尋求緩和美中緊張關係。

例如美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月在北京說，「我們相信強大的中國經濟是件好事」，並表示「我認為我們兩國有大量機會共同努力促進我們的共同利益」。

報導表示，在外交場合，指名道姓地向外國領導人發難（即便是對手國的領導人），或者用諷刺和嘲笑來強調另一個國家的國內問題，這樣的做法很不尋常。

東京政治分析師、經常在社群平台X上發表評論的三浦瑠麗（Lully Miura）說，她擔心易曼紐正中中國下懷，捲入由中國自己的「戰狼」外交官挑起的一場抹黑中傷的輿論戰。

三浦瑠麗說：「你必須意識到，你可能會變得跟對手一樣。」她說：「他們正等著我們挑起一場他們有意為之的爭鬥。」

易曼紐15日在接受採訪時說：「批評我實際上是在轉移真正的問題。」他說，真正的問題是中國政府在高官失蹤和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）起源等問題上保持沉默。

他說：「為什麼中國對任何人都不透明？」他還說：「欺騙和謊言是貫穿中國一切行為的特點。作為一個世界領袖，這是不可接受的。」

《華爾街日報》指出，現年63歲的易曼紐曾任民主黨國會議員、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的幕僚長和芝加哥市市長，他職業生涯的大部分時間都是在詭譎的政治鬥爭中度過的。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航