德外長稱習近平「獨裁者」，北京召見德駐中大使；美駐日大使點名攻擊習近平，美媒：不尋常
我們想讓你知道的是
德國政府昨日證實，外交部長貝爾伯克日前稱中國國家主席習近平為「獨裁者」後，北京當局召見了德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）。中國外交部發言人毛寧於例行記者會表示：「德方言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方已通過外交渠道，向德方提出嚴正交涉。」
德外長稱習近平為獨裁者，中：政治挑釁已提交涉
（中央社）繼美國總統拜登先前以「獨裁者」形容中國國家主席習近平後，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）近日接受美媒訪問時也指習近平是獨裁者。中國外交部發言人毛寧昨（18）日表示，德方言論是政治挑釁，已提出嚴正交涉。
《路透社》報導，貝爾伯克上週接受美國媒體《福斯新聞》（Fox News）訪問被問到有關俄烏戰爭時說，「如果（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）贏得這場戰爭，對於世界上其他獨裁者，例如中國國家主席習近平，會是什麼訊號」？
在昨天下午中國外交部例行記者會上，毛寧表示，「德方言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方已通過外交渠道，向德方提出嚴正交涉」。
貝爾伯克對中國態度一向強硬。今（2023）年4月她訪問中國時，與時任中國外長秦剛公開交鋒，在記者會上指台灣不穩定將會是可怕的情景；兩人並在烏克蘭戰爭、中國走向超級大國之路等議題上唇槍舌劍。
拜登（Joe Biden）今年6月在美國舊金山附近一場募款活動脫口而出，以「獨裁者」稱呼習近平。當時有看法指這是拜登的選舉語言，但可能會影響有回暖跡象的美中關係。
除貝爾伯克及拜登外，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）近日也公開點名批評習近平，將習近平描述為一個無能的經濟管理者、一個外交政策的失敗者和一個笨拙的潛在馬基亞維里主義者（政治無道德的權術思想），習近平領導下的政府更是一團糟。
德外長貝爾伯克稱習近平獨裁者，北京召見德國駐中大使
（中央社）德國政府昨日證實，外交部長貝爾伯克日前稱中國國家主席習近平為「獨裁者」後，北京當局召見了德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）。
貝爾伯克上週接受美國《福斯新聞》訪問被問到俄羅斯侵略烏克蘭戰爭時，她說：「如果（俄國總統）普亭贏得戰爭，對於世界上其他獨裁者，例如中國國家主席習近平，會是什麼訊號？」
德國外交部發言人向《法新社》證實，德國駐中大使傅融因為貝爾伯克的言論「（週日）被中國外交部召見」。
中國當局昨天稍早對貝爾伯克的言論表達「強烈不滿」後，德國方面才證實中國召見了傅融。
中國外交部發言人毛寧於例行記者會表示：「德方言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方已通過外交渠道，向德方提出嚴正交涉。」
至於德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對貝爾伯克言論的看法，德國政府發言人拒絕發表評論。
但這位發言人提到，很明顯「中國是由共產黨一黨專政統治，這也顯然不符合我們的民主理念」。
美國駐日大使點名攻擊習近平，美媒：不尋常
美國駐日本大使易曼紐（左）：
（中央社）美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel） 近日批評中國領導人習近平，描述習所領導政府一團糟，與先前美國官員頻拜訪中國形成對比，美媒報導，外交官指名道姓地向外國領導人發難，這樣的做法很不尋常。
《華爾街日報中文網》昨日報導，易曼紐正加大對習近平的直接批評，將這位中國領導人描述為一個無能的經濟管理者、一個外交政策的失敗者和一個笨拙的潛在馬基亞維里主義者（政治無道德的權術思想），他領導下的政府更是一團糟。
報導指出，習近平不必擔心國內反對派領袖批評他的政績。但就在離中國不遠的地方，易曼紐卻以尖銳、有時甚至是挖苦的批評為自己搶得了這一角色。
一週前，易曼紐是最早在中國以外公開指出中國國防部長李尚福失蹤的人士。
9月8日易曼紐在社群平台X發文諷刺，指習近平幕僚成員秦剛、前火箭軍司令員及李尚福接連失蹤，「究竟是誰會贏得這場失業競賽？是中國青年還是習近平的閣僚」？
報導指出，美國國務院一名發言人未對易曼紐的發文發表評論，只是稱其內容生動活潑，其他美國外交官員也沒有附和他的言論。
而與易曼紐相反，美國總統拜登的內閣成員不久前才紛紛到訪北京，尋求緩和美中緊張關係。
例如美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月在北京說，「我們相信強大的中國經濟是件好事」，並表示「我認為我們兩國有大量機會共同努力促進我們的共同利益」。
報導表示，在外交場合，指名道姓地向外國領導人發難（即便是對手國的領導人），或者用諷刺和嘲笑來強調另一個國家的國內問題，這樣的做法很不尋常。
東京政治分析師、經常在社群平台X上發表評論的三浦瑠麗（Lully Miura）說，她擔心易曼紐正中中國下懷，捲入由中國自己的「戰狼」外交官挑起的一場抹黑中傷的輿論戰。
三浦瑠麗說：「你必須意識到，你可能會變得跟對手一樣。」她說：「他們正等著我們挑起一場他們有意為之的爭鬥。」
易曼紐15日在接受採訪時說：「批評我實際上是在轉移真正的問題。」他說，真正的問題是中國政府在高官失蹤和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）起源等問題上保持沉默。
他說：「為什麼中國對任何人都不透明？」他還說：「欺騙和謊言是貫穿中國一切行為的特點。作為一個世界領袖，這是不可接受的。」
《華爾街日報》指出，現年63歲的易曼紐曾任民主黨國會議員、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的幕僚長和芝加哥市市長，他職業生涯的大部分時間都是在詭譎的政治鬥爭中度過的。
新聞來源
延伸閱讀
- 德國外交部長訪中：警告北京不得對台灣動武，要求中國出面阻止俄羅斯
- 德國公布首份「中國戰略」報告，將調整對中政策並擴展對台關係；德外長呼籲歐洲團結對抗中國貿易脅迫
- 德國首份國家安全戰略出爐，中國被定義為「合作夥伴、競爭者和系統性對手」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
【桃園市政府廣告】