俄烏戰爭：6月初就開始大規模反攻，是什麼讓烏克蘭無法更快速推進？

報導：傑克．霍頓（Jake Horton）、保羅．布朗（Paul Brown）、本尼迪克特．加曼（Benedict Garman）、丹尼爾．帕倫博（Daniele Palumbo）、奧爾加．羅賓遜（Olga Robinson）

圖片製作：圖拉爾．艾哈邁德扎德（Tural Ahmedzade）、馬克．布賴森（Mark Bryson）、埃爾萬．裏沃爾特（Erwan Rivault）

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在戰壕中的烏克蘭士兵。

烏克蘭的將領們表示，烏軍已經「突破」了俄羅斯在烏克蘭南部的第一道防線。

我們評估了烏克蘭軍隊真正取得的進展，以及前線有哪些進一步突破的跡象。

烏克蘭於6月初開始大規模反攻，試圖將俄羅斯軍隊從其佔領的領土上擊退。烏軍沿600多英里（965公里）長的前線向三個地點發起進攻。

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扎波羅熱市東南部地區是迄今為止最具戰略重要性的地區。

如果烏軍朝該方向成功直搗亞速海，可能會切斷俄羅斯連接頓河畔羅斯托夫和克里米亞的補給線。

除了扎波羅熱附近的羅博季涅（Robotyne）和韋爾博韋（Verbove）村周圍地區——如上圖中用紫色突出顯示的部分——其他方面沒有太大進展。

如果烏克蘭能夠切斷這條主要補給路線，那麼俄羅斯將幾乎不可能維持其在2014年吞併的克里米亞的龐大駐軍。

儘管存在重重阻力，但目前已證實有烏克蘭軍隊沿南部戰線突破俄羅斯防禦結構的跡象。

我們已經查核了韋爾博韋附近前線的九個社交媒體影片。

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其中四段影片顯示，烏克蘭軍隊在韋爾博韋以北突破了俄羅斯的防禦工事。

然而，這些影片顯示的是烏克蘭軍隊的快速進攻，而非成功控制該地區。

到目前為止，只有烏克蘭步兵通過，我們並沒有看到烏克蘭裝甲縱隊湧入，利用缺口守住陣地。

是什麼阻止了烏克蘭更快地推進？

莫斯科早就預見到了烏克蘭的反擊，並花費幾個月的時間建造了世界上最堅固的縱深分層防禦系統。

這就是它們在空中看起來的樣子——一排排環環相扣的障礙物、戰壕、掩體和雷區，每一個都被大炮火力覆蓋。

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巨大的地雷區減緩了烏克蘭的推進速度。

這些地雷區非常密集，有些地方一平方公尺就埋設了多達五枚地雷。

Photo Credit: BBC News

今年6月，烏克蘭首次嘗試衝鋒，但很快就以失敗告終，其由西方提供的現代化裝甲車被燒燬和報廢。烏克蘭步兵也同樣受挫，傷亡慘重。

此後，基輔不得不派人徒步清除這些地雷，通常是在夜間，有時是在炮火之下。因此，迄今為止進展緩慢。

烏克蘭的坦克和裝甲車很容易受到俄羅斯的地雷、無人機和反坦克導彈的攻擊，就像BBC Verify分析的這段影片中顯示的那樣，一輛英國提供的挑戰者2（Challenger 2）坦克在羅博季涅附近被擊中。

只有在雷區清理出足夠寬闊的道路，並且制服俄羅斯的炮兵部隊後，烏克蘭部隊才能大舉推進。

烏克蘭反攻的下一步行動是什麼？

Photo Credit: Reuters / BBC News 位於南部前線羅博泰尼村附近的烏克蘭士兵，在陣地上操作一架FPV無人機。

倫敦國王學院（King's College London）戰爭研究系的瑪麗娜．米隆（Marina Miron）博士說：「烏克蘭人現在面臨的問題是如何打開一個足夠大的缺口，讓更多的部隊進入。」

與此同時，俄羅斯也在不斷增援，而其戰線是動態的，不斷移動，俄羅斯仍有可能逆轉烏克蘭的戰果。

我們透過地理定位了一段俄羅斯無人機影片，該影片佐證了有關其精銳空降部隊VDV已部署在韋爾博韋鎮附近的報導，此舉旨在填補烏克蘭反攻造成的任何缺口。

倫敦智庫英國皇家聯合軍種國防研究所（RUSI）俄羅斯問題分析師卡特琳娜．斯捷潘年科（Kateryna Stepanenko）表示：「烏克蘭軍隊在戰場上繼續面臨俄羅斯軍隊的抵抗。」

「除了炮火、無人機襲擊和俄羅斯防禦工事外，俄軍還廣泛使用電子戰措施，旨在阻止烏克蘭信號和無人機的使用。」

烏克蘭在通往海岸線的路線上勉強推進了10％，但實際情況要比這微妙得多。

在烏克蘭對俄軍展開三個月的密集攻擊（包括針對其補給線的遠程打擊）後，俄羅斯軍隊已經筋疲力盡，並可能士氣低落。

如果烏克蘭能夠突破俄羅斯剩餘的防禦，在最遠到達托克馬克鎮（Tokmak），那麼俄羅斯通往克里米亞的鐵路和公路補給路線就會處於其炮火射程之內。

如果他們能做到這一點，那麼這次反攻就可以被視作成功。

這可能不會結束戰爭，戰爭可能會延續至2024年甚至更久，但這將嚴重削弱莫斯科的戰爭企圖，並使烏克蘭在最終開始和談時處於有利地位。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 到了秋天，雨季將會來臨，未鋪設的道路會變成泥濘，軍事推進將變得困難。

不過，對基輔來說，時間在流逝。雨季將在幾周內到來，道路將泥濘不堪，這會對進一步向前推進帶來阻礙。

除此之外，美國總統大選也存在不確定性，如果共和黨獲勝，美國對烏克蘭的軍事支持可能會大幅削減。

普亭總統知道在這之前他需要負隅頑抗，而烏克蘭人也知道他們必須讓這次反攻取得成功。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九