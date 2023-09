杭州亞運五大看點整理：電競項目首次納入比賽，哪些焦點選手將在賽場亮相？

9月的杭州,來自45個國家和地區的1萬2500名運動員,將展開第19屆亞洲運動會的角逐。

這是僅次於奧運會的世界第二大綜合性運動會,參賽選手代表的國家和地區涵蓋世界60%的人口,以及在種族和文化上極盡多元的社群。

除了全人類普及的游泳、田徑、球類等等傳統奧林匹克項目之外,具有亞洲文化色彩的武術、象棋、藤球、卡巴迪(Kabaddi,一種類似「老鷹捉小雞」的亞洲民間對抗性比賽)等則成為亞運會特有的競技項目。

此外,電子競技和霹靂舞還在本屆亞運會上首次成為國際綜合性運動會的獎牌項目。

在因為COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情全球大流行而延期一年之後,杭州亞運會將在9月23日開幕。

為期15天的賽事不僅是亞洲體育文化的一次盛會,也是後疫情時代經濟放緩的中國向外界展現東道主面貌的機會。主辦方聲稱將帶來歷史上最好的一屆亞運會。

在這個夏天的末尾,我們來看看在杭州亞運會上可以期待什麼:

1. 首個人工智慧亞運會?

外界預期,人工智慧技術在未來或許會越來越多地在體育比賽中使用,而杭州亞運會可能是2023年在這方面備受矚目的一項賽事。

主辦方一直宣傳,本屆亞運會將是第一屆「智慧亞運」,許多革新性的沉浸式體驗和人工智慧技術將投入使用。

目前已公開的消息顯示,人工智慧技術在亞運會期間將在涉及從醫療支援到觀眾互動等各個方面。

除了幫忙給觀眾「帶位」的智慧機器狗、自動駕駛巴士等體驗之外,組委會在去(2022)年底宣佈啟動一個智慧醫療急救保障系統,通過人工智慧和5G網絡等技術協助進行遙路急救診斷和醫療資源的實時調度等。

中國官方媒體的宣傳報導指,亞運會的杭州奧體中心體育場、黃龍體育中心等十多個場館均安裝了「智慧大腦」,以智慧化技術感知場館的人群密度、光線等因素並自動調節冷氣溫度,此外還號稱運用「百米級、分鐘級」的氣象預報技術,提升賽事區域的氣象精凖預報能力。

在一段官媒宣傳片中,還展示了一條可以供公眾使用、可實時監測跑者運動數據的空中跑道。

總部在杭州的阿里巴巴旗下阿里雲,則主導支援亞運會的雲端計算系統。組織方稱本屆亞運會將以雲端計算取代傳統數據中心(IDC)作為算力基礎設施,從票務服務到賽事訊息發佈等數據處理均100%「上雲」。這意味著亞運會將不再需要臨時搭建和拆卸機房。

組委會消息指,「雲上亞運」還令無法接收衛星信號的國家或者媒體都能通過「雲端直播」進行賽事直播。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 杭州亞運將以雲端計算取代傳統數據中心。

但與此同時,官媒《環球時報》在較早前的8月報導指,中國當局也將在亞運會期間以專項行動進行「網路環境整治」,打擊賽事期間侵犯版權、散佈「謠言」和「虛假訊息」、「歪曲傳播」事件和攻擊亞運會和抵制賽事等網絡行為。

2. 電子競技領銜亞洲人的奧林匹克

雖然亞運會的參賽人士和賽事規模不比奧運會,但是亞運會的多樣性和文化特色上卻可能更勝一籌。

而且,2024年巴黎奧運會上有其中九個項目的74個參賽名額將根據本屆亞運會的成績鎖定。

杭州亞運會將有40個大項、61個分項、481個小項的比賽,官方稱這是史上規模最大、項目最多的一屆亞運會。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 電子競技在雅加達亞運會作為表演項目後,在杭州將首次作為獎牌項目。

其中最引人注目的項目將是電子競技。從2018年雅加達亞運會到2021年東京奧運作為表演項目,電子競技成為國際綜合運動會獎牌項目只是時間問題。在杭州,這成為了現實。

在新建成的「星際戰艦」中國杭州電競中心,各國家地區參賽者將爭奪七個項目的七枚獎牌,分別是:《英雄聯盟》(League of Legends)、《王者榮耀(亞運版本)》(Honor of Kings)、《和平精英(亞運版本)》(Game for Peace)、《刀塔2》(Dota 2)、《夢三國2》、《快打旋風5》(Street Fighter V)和《足球在線4》(FIFA Online 4)。

其中《王者榮耀》和《夢三國2》屬於中國自研開發的遊戲。《王者榮耀》專為亞運會而將中國版和國際版當中不同的英雄進行了調整,而作為亞運版本的《和平精英》則是剔除了對射和大逃殺等被認為是暴力和血腥的內容,並加入了如跳傘、越野射擊等等體育元素。

報導指,杭州亞運的電競項目決賽門票票價達到1000元人民幣,是本屆亞運最貴的門票之一。

其他一些吸引眼球的特別項目還包括:

霹靂舞(Breaking):這可能是除電競之外最引人注目的亞運新項目,中國、日本、韓國和中國香港被視為獎牌大熱;明年它還將是巴黎奧運的獎牌項目。

卡巴迪(Kabbadi):據說起源於印度的一種類似「老鷹捉小雞」的比賽,卻是一種對抗性極強的團隊運動,進攻方一名隊員要在回到己方半場之前盡可能多地觸及對方選手。

輪滑(Rollerskating):滾軸「溜冰」是上屆亞運會重新成為獎牌項目,本屆共產生10枚金牌。

藤球(Sepak Takraw):起源於馬來地區的東南亞傳統體育項目,被稱為「腳踢的排球」。

武術(Wushu):自1990年北京亞運開始成為正式項目,分套路和散打兩個項目,套路由裁判評分,散打則是分不同重量級的對抗賽,共產生15枚金牌;此外亞運會還有柔術、空手道和克柔術(烏茲別克的傳統摔跤)。

象棋(Xiangqi):這是中國象棋自2010年廣州亞運之後第二次成為亞運獎牌項目,也是本屆亞運的五個智力項目之一——另外四項是圍棋、國際象棋、橋牌和電競。

花樣游泳(Artistic Swiming,韻律泳):巴黎奧運會將歷史上首次准許男子選手參加花樣游泳比賽,而杭州亞運這項比賽中的集體項目也准許不超過兩名男子選手參加。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 藤球是亞運傳統項目。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 亞運是亞洲體育文化的一次盛大展示。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 男子選手參加花樣游泳(韻律泳)在游泳世錦賽上並不少見,但在亞運會(以及明年的巴黎奧運)將是首次。

3. 這些焦點選手亮相杭州

亞運會的參賽運動員並非僅僅是亞洲級別。在杭州,我們還是會看到一些項目當中的世界頂尖選手出場獻技。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 尼拉吉・秋普拉(Neeraj Chopra)。

在田徑場上,雖然沒有奧運會上的歐美選手,但是在東京為印度奪得該國史上首枚奧運田徑金牌的男子標槍選手尼拉吉・秋普拉(Neeraj Chopra)將再次牽動十幾億國民的心。

同樣受到矚目的還將有這個項目的世錦賽女子金牌得主、日本選手北口榛花,以及卡塔爾的亞洲跳高紀錄保持者巴希姆(Mutaz Barshim)、菲律賓的華裔「亞洲最強」撐桿跳選手蔡華強(EJ Obiena)等。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 亞洲跳高紀錄保持者巴希姆(Mutaz Barshim)。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 世錦賽女子標槍金牌選手北口榛花。

在游泳項目上,中國「蛙王」覃海洋是焦點人物——他在7月福岡的游泳世錦賽上成為史上第一個包攬蛙泳50、100和200米三金的選手,他希望在亞運會同樣能奪得這三枚金牌。

而今年刷新100米自由泳亞洲紀錄的18歲中國選手潘展樂與韓國選手黃善宇(Hwang Sun-wo)在男子100自和200自賽事中的對決將備受矚目。