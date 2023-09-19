王毅會晤蘇利文逾12小時，台灣議題討論最久，後轉赴俄羅斯出席戰略安全磋商

中媒：王毅蘇利文會晤總時長逾12小時，台灣議題討論最久

（中央社）中共外圍官媒《環球時報》報導，中國外交部高級官員昨（18）日表示，中共中央外辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在馬爾他舉行的會晤，時間總共超過12個小時，而討論時間最長的是台灣議題。

根據這項報導，參加這次會晤的中國外交部高級官員向中國媒體表示，王毅與蘇利文就中美關係、台灣、亞太局勢、「烏克蘭危機」等重要議題進行多輪討論，超過12個小時，會晤是「坦誠、實質性和建設性的」。

但在報導中，這名中國外交部高級官員並沒有提到蘇利文在會晤中的任何說法，只籠統表示「雙方介紹了各自內外政策」。

這名官員指出，雙方同意繼續落實中美兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，穩定和改善中美關係。並同意中美將在近期相繼舉行「亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商」。雙方還探討了在人工智慧領域展開對話、進一步支持和便利兩國人員往來等問題。

他說，王毅就美方對中國科技打壓及單邊無理制裁中方企業、機構和個人表達嚴重關切，要求美方立即停止。並指中國在烏克蘭問題上不是衝突當事方，也不是引發危機的原因，始終致力於勸和促談，絕不會火上澆油，更不會趁機牟利。

根據報導，這名官員說，「雙方花時間最長的是台灣問題」。他並轉述，王毅向蘇利文全面闡述了中方的「嚴正立場」，並宣稱「台灣問題最本質和最根本的現狀是『兩岸同屬一個中國』」。

據這名官員轉述，王毅向蘇利文聲稱，當前台海局勢「緊張的根子在於台灣民進黨『台獨活動愈演愈烈』，『一些域外勢力的支持更加明目張膽』。台灣問題和平解決的正確方向是『堅決反對台獨，支持中國和平統一』」。

除此之外，王毅向蘇利文強調，中國具有「社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，這些是中國發展的信心和底氣」。中國的發展進程是「任何國家都阻擋不了的」，中國人民「正當的發展權益不容剝奪」。

王毅指出，中方始終按照中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏三原則」看待和發展中美關係，反對以競爭定義全部中美關係，反對「以去風險為名行脫鉤斷鏈之實」。

王毅會蘇利文談及台灣，學者：口頭不能放低姿態

（中央社）中國外交部長王毅會晤白宮國家安全顧問蘇利文期間提及台灣。中國學者認為，烏克蘭戰爭對於北京決策層是個警惕，武統台灣不是那麼容易實施，不過口頭上不能放低姿態。

中國外交部公布王毅會晤蘇利文訊息。外交部指出，當地時間9月16至17日，王毅在馬爾他與蘇利文舉行多輪會晤；雙方圍繞穩定、改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。

王毅強調，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持『台獨』的承諾」、「中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪」。

上海一名學者要求匿名受訪，他在今天對《中央社》記者表示，王毅所提「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」，這個說法其實沒有特別新意，過往提及了無數次，「這就是北京對於台灣問題的定位」。

他認為，中國境內一直有武統台灣的鷹派聲音；烏克蘭戰爭的發展與走向，對於中國決策高層來說是個警惕，發現武統不是那麼容易實施的，不過在口頭表態上，仍不能放低姿態。

「武統聲音不會消失，不過文統作為會增多」，他提到，中國對台將會持續實施「軟硬兼施」策略，透過文統拉攏地方，構成「地方包圍中央」情勢，金馬地區由於地理位置特別，會是被強化攏絡對象；中共中央前幾天發布對台21條文件，這就是文統具體作為。

他坦言，中國內政、外交目前有些困難，倘若經濟很好、中美關係極佳，統戰宣傳可能還有些實質影響號召力，目前有年輕人失業率高、爛尾樓等問題，如何招手台灣年輕人，這確實必須打上個問號。

他認為，在統戰意圖下，兩岸經貿交流帶有很強的工具色彩，「一下不能賣鳳梨、一下不能賣石斑魚」，這些操作將持續穿插在對台軟硬兼施策略中；不過對於北京來說，這樣的作法也有困境，因為無法透過經貿交流建構彼此信任、理解。

Momentum of high-level engagement between #US and #China is being maintained as Chinese top diplomat Wang Yi met #US National Security Advisor Jake Sullivan over the weekend. Experts believe latest interaction opens possibilities on future interactions between the heads of state.… pic.twitter.com/GxkiOsYj1c — Global Times (@globaltimesnews) September 18, 2023

穿梭美俄，王毅會蘇利文後轉赴俄戰略安全磋商

（中央社）中國外交部長王毅近日頻頻穿梭美俄，繼與美國白宮國家安全顧問蘇利文會晤，昨天另赴俄羅斯出席戰略安全磋商；俄方先前表示王毅將與俄國外長會談，討論雙邊「最高級別」等接觸。

中國外交部官網17日晚間發布，當地時間9月16至17日，王毅在馬爾他與蘇利文舉行多輪會晤；雙方圍繞穩定、改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。

根據華府的說法，蘇利文在會中「指出台海和平穩定的重要性」。

另昨天中國外交部發言人毛寧宣布，王毅應俄羅斯邀請，18日起至21日赴俄舉行中俄第18輪戰略安全磋商。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）9月13日表示，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將在莫斯科與王毅舉行會談，計劃討論廣泛的俄中雙邊合作問題，包括「最高級別」和「高級別」接觸，以及「烏克蘭危機」等議題。