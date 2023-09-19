iPhone 15頂規版須等2個月，分析師：量產時程較晚，通路高層：Pro Max到貨量近年最低，嚴重供不應求

iPhone 15頂規版須等2個月，分析：量產時程較晚

（中央社）蘋果iPhone 15系列將於22日起開賣，外媒指出頂規版iPhone 15 Pro Max要到11月才能拿到新機，是需求強勁的初步跡象。不過分析師認為，主要是生產問題及量產時程晚，導致目前出貨量較少。

iPhone 15系列開放預購、22日起在全球開始開賣交貨。路透日前報導，中國、日本和美國等一些國家想買iPhone 15 Pro Max的消費者，可能得等到11月才能拿到新機，這是需求強勁的初步跡象。

天風國際證券分析師郭明錤深夜在前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X貼文，分析iPhone 15系列首週預購狀況。他指出，iPhone 15 Pro Max需求如先前預期般強勁，優於去年iPhone 14 Pro Max。

不過郭明錤指出，iPhone 15 Pro Max等待時間明顯比其他機種久，不全然是因為需求強勁造成。他認為，iPhone 15 Pro Max因量產時程較晚，目前出貨量較少，且現在生產問題較其他機型明顯嚴重。

郭明錤先前分析，iPhone 15系列主要生產問題在堆疊式CMOS影像感測元件（CIS）、面板、電池及鈦合金邊框設計。

觀察高階版iPhone 15 Pro預購狀況，郭明錤指出，需求較去年弱，主因之一可能是更多高階用戶今年轉向預購iPhone 15 Pro Max。

至於兩款標準版iPhone 15和15 Plus，郭明錤指出，需求狀況與去年的iPhone 14和14 Plus差不多。

展望今年iPhone 15系列出貨量，郭明錤仍維持約8000萬支的預估。集邦科技（TrendForce）日前評估，iPhone 15新機系列產出約8000萬支，其中Pro系列產出占比可提升至超過6成。

歐系外資法人日前評估，受經濟景氣不明影響，下修下半年iPhone 15系列備貨量至7800萬支，但iPhone 15 Pro和Pro Max高階版機種備貨比重可提升至63%。

圖為iPhone 15 Pro Max。（圖取自蘋果網頁apple.com）

通路高層：iPhone 15 Pro Max到貨量近年最低

（中央社）蘋果將在22日開賣iPhone 15系列新機，最高階的15 Pro Max已傳出會大缺貨，通路高層透露，今年15 Pro Max到貨量幾乎是近幾年最低，研判開賣前兩週會「嚴重供不應求」，而整體15系列銷量則預估會重回iPhone 13水準，來到近年高峰。

蘋果公司（Apple）昨天開放預購iPhone 15，包含台灣在內的首波銷售國家將在22日開賣，根據中國、日本和美國傳出的訊息顯示，想買15 Pro Max的人，可能得等到11月才能拿得到新機。

通路高層對《中央社》記者表示，過去幾年，高階版本的Pro系列都賣得比一般版本好，而今年15、15 Plus、15 Pro的到貨量都蠻充裕的，但15 Pro Max到貨比例非常少，可以說是近幾年最低的狀況，占比大概只有逾10%，偏偏初期果粉都傾向挑選最高階的Pro Max入手，可以說是「很缺、缺得一塌糊塗」。

他推測，開賣前兩週15 Pro Max這個機型一定是「嚴重供不應求」，至於會缺到何時，會不會缺到11月，則要看蘋果後續供貨狀況。

整體而言，通路高層透露，去年iPhone 14因為升級亮點少，只有4800萬畫素相機和動態島，導致整體銷量沒有5G開台當年的iPhone 13好，甚至到今年上半年iPhone 13系列因為價格超值，還在熱銷中；而由於今年升級亮點較多，儘管台灣售價因匯率有些調升，仍預估今年15系列整體銷量可望重回iPhone 13水準，來到近年的高峰。

不過，電商人士則透露，今年iPhone 15在電商通路的整體銷量和去年相比大概只有持平，買氣其實沒有很熱絡，推測應該是通膨因素，及疫後解封的旅遊潮排擠其他預算，導致衝擊需要一次性支出的空機市場。

電信業者研判，今年iPhone 15系列銷售中，電信業將會扮演更重要的角色，換言之，消費者會更傾向透過電信業手機補貼或是舊機換新機等方案來分攤購買成本，而非直接購買空機。

圖為iPhone 15系列手機。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）

iPhone 15系列將開賣，林之晨：會供不應求

（中央社）蘋果iPhone 15將在22日開賣，台灣大哥大總經理林之晨說，iPhone 15系列預購較去年大增7成，但今年到貨量和去年差不多，會供不應求，整體需求估成長逾1成，市場雖傳出Pro Max極缺貨，但他認為iPhone 15 Pro 256GB會最搶手。

台灣大今天舉行「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」預告記者會，林之晨表示，今年歌曲融入科技元素，以AI擬聲演唱「天空沒有極限」、並AI譜出貝多芬未完成遺作。

針對蘋果iPhone 15將在22日開賣，林之晨受訪時說，iPhone 15系列整體預購量超乎預期，較去年 iPhone 14系列增7成，觀察到貨量和去年差不多，會供不應求，整體需求量估計和去年相比成長大概1成以上，而台灣大今年每個月手機銷售都比去年同期好。

觀察各個機種，他表示，果粉需求以iPhone 15 Pro 256GB最為搶手，且以鈦金屬色最受青睞，而粉紅色的15系列也相當受到關注。市場雖然傳出Pro Max極度缺貨，但他認為Pro向來賣得比Pro Max好，而Pro Max今年取消128GB版本，導致入門價和去年相比高很多，預估也會有不少喜好大螢幕的用戶降級轉買15 Plus。