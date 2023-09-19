金正恩結束訪俄行返北韓，獲贈步槍軍事無人機——這些禮物本身就違反聯合國制裁
我們想讓你知道的是
外界預測普亭出席10月舉行的一帶一路論壇時與習近平會談的可能性最大。也有意見認為，金正恩可能也會參與這次論壇，或是在年底前訪中，若金正恩出席論壇，可能促成三方會談。為牽制中俄朝合作關係，美國可能嘗試改變與中國的衝突局勢，在俄方積極推進習普會同時，王毅與蘇利文的長時間對談也提高了外界對習近平於11月亞太經濟合作會議（APEC）峰會上與美國總統拜登進行雙邊會談的期待。
金正恩結束訪俄行返北韓，獲贈步槍軍事無人機
（中央社）北韓領導人金正恩今天將從俄羅斯啟程回國，他將攜回俄羅斯東道主贈送的禮物，包括一枝步槍、一雙太空飛行員手套、和數架軍事無人機，這些禮物本身就違反了聯合國的制裁。
綜合《路透社》與《法新社》報導，金正恩的俄羅斯遠東之旅從12日開始，引發了西方擔憂，擔心遭孤立、擁有核武的平壤當局會為莫斯科當局提供武器，用於俄國在烏克蘭的戰爭。
《北韓中央通信社》（KCNA）18日報導，金正恩在結束訪問時「對總統普亭和俄羅斯領導階層的特別照顧和熱情款待，表示衷心感謝」。
《北韓中央通信社》報導稱，金正恩「在圓滿完成拜訪俄羅斯聯邦的正式友好訪問後」即將回國，他還祝願「俄羅斯繁榮昌盛、人民幸福安康」。
以下是他將帶回的部分禮品，未來將存放在「國際友誼展覽館」，這個博物館典藏北韓3代領導人收到的禮物。
來自俄羅斯的禮物
根據克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov），金正恩在會晤俄國總統普亭（Vladimir Putin）時，收到一枝俄國製的「最高品質」步槍，金正恩則回贈普亭一把「由北韓工匠製作的」步槍。
俄國官媒《塔斯社》（TASS）報導，普亭還贈送金正恩一雙曾進入太空的太空服手套。
俄國媒體報導，濱海邊疆區（Primorsky）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）贈送金正恩一套專為突擊行動設計的現代輕量防彈衣，這套防彈衣可保護胸部、肩部、喉嚨、和鼠蹊部。
塔斯社指出，金正恩還收到5架自殺式無人機和一架在烏克蘭戰爭中廣泛使用的Geranium-25無人偵察機。
「媲美羅浮宮博物館」
北韓非常努力地展示金正恩、其父親金正日（Kim Jong-il）、和祖父暨北韓建國者金日成（Kim Il Sung）從外國政要那裡收到的禮物，還為此建立了一座博物館。
根據北韓官媒，「國際友誼展覽館」於1978年開館，包括超過100個陳列室，其中展示了來自200多個國家、超過11萬5000件物品。
北韓官媒曾表示，「國際友誼展覽館」典藏品的規模和重要性足以媲美巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）。
金普會落幕 專家：北京態度將影響中俄朝合作走向
（中央社）北韓領導人金正恩訪俄行程剛落幕，時隔4年多與俄羅斯總統普亭的會談引發外界關注與猜測。專家指出，北京當局的態度將成為決定中俄朝合作及「新冷戰局勢」走向的重要關鍵。
金正恩與普亭13日於俄羅斯的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）舉行會談，會後未公開共同聲明等會談成果，但金正恩暗示為俄烏戰爭提供支援、以及普亭表示可協助北韓開發人造衛星等言論，讓外界推測俄羅斯與北韓很有可能展開進一步軍事及經濟合作。
但實際合作深度，以及俄朝關係強化對中俄朝陣營的影響，專家分析仍眾說紛紜。部分意見認為，北韓與俄羅斯關係強化，將更加確立中俄朝對抗美日韓的「新冷戰局勢」。北韓大學院大學教授梁茂進指出，金正恩與普亭會談雖可能引起美日韓在政治、外交、軍事上的施壓，但預期效果不大。
也有分析認為北京當局並不樂見俄朝強化合作，甚至對俄羅斯未來可能與北韓合作的方式保持懷疑態度。南韓國立外交院教授表娜俐分析，俄羅斯確實需要武器，但俄方是否真的會那麼輕易地交出北韓所需的尖端軍事技術仍是問號；她也認為，中國並不樂見金正恩與普亭會談，俄朝合作關係要擴大至中俄朝三方合作更需要相當時間。
南韓外國語大學國際區域學院教授康埈榮則指出，俄羅斯與北韓都受到國際社會譴責、制裁，才選擇合作，中國沒有理由選擇加入，且會避免因此讓美國抓到把柄，同時保留與美國合作的空間；比起加入軍事合作，中國與俄羅斯、北韓比較可能採取踩邊線的經濟合作。
在美日韓高度警惕俄朝領導人會談，並多次示警俄朝軍事合作將嚴重違反聯合國安理會決議等國際規範同時，作為俄羅斯與北韓最大貿易夥伴兼政治盟友的中國，目前對這次金蒲會仍未做出明顯表態，但已馬不停蹄開始安排與美國、俄羅斯的雙邊峰會，很有可能造成世界局勢進一步變化。
中國外長王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文長達12小時的會談結束後，馬不停蹄前往莫斯科與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面，還為此排開原訂的聯合國大會行程，除協商中俄峰會日程，王毅與拉夫羅夫將在會談中討論最高層級合作、強化在國際上的合作、俄烏戰爭等問題。
克里姆林宮先前曾表示，普亭計畫在年內與中國國家主席習近平接觸，外界預測普亭出席10月舉行的一帶一路論壇時與習近平會談的可能性最大。也有意見認為，金正恩可能也會參與這次論壇，或是在年底前訪中，若金正恩出席論壇，可能促成三方會談。
為牽制中俄朝合作關係，美國可能嘗試改變與中國的衝突局勢，在俄方積極推進習普會同時，王毅與蘇利文的長時間對談也提高了外界對習近平於11月亞太經濟合作會議（APEC）峰會上與美國總統拜登進行雙邊會談的期待。學者預期，中方可能藉此機會向國際社會表明相關立場。
新聞來源
延伸閱讀
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- 普亭與金正恩會晤究竟談了些什麼？專家：國際制裁已為他們建立了一道「防火牆」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
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至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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