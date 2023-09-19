農業部公開進口雞蛋冷鏈流向，共7縣市13倉儲；巴西進口蛋未塗蠟有噴膜，各國用不同材質保護蛋殼

農業部公開進口雞蛋冷鏈流向，共7縣市13倉儲

（中央社）農業部昨（18）日公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，分布於7個縣市共13個倉儲，並提供各縣市政府轄內的蛋品流向資訊，後續將全力配合食藥署聯合稽查。

農業部昨天發布新聞稿，公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，分布於7個縣市共13個倉儲，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。

圖片來源：農業部提供

農業部強調，所有到期雞蛋均依規定，分倉、分行儲放於各冷鏈物流倉庫，除完整標示「報廢品待銷毀」並依規定整板包膜；倉儲管理單位也針對廢品儲位同步做出貨系統鎖單控管，沒有流入國內市場的風險。

農業部指出，日前已公布3到7月專案進口雞蛋流向，未來也會依照進口數量滾動更新數據。3到7月專案進口雞蛋，自3到9月間由中央畜產會調度給洗選業者、加工業者和代工業者，其中洗選業者洗選後會以殼蛋方式上架各通路販售。

加工業者則是將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等方式販售；其他則是由畜產會請代工業者加工後轉為畜產會的庫存，另有待銷毀5170萬顆也已全數封存於畜產會倉儲，不會流入國內市場。

農業部昨天也會行文提供各地方政府進口雞蛋流向，資料包含畜產會調度給各縣市洗選場和加工廠的名單、數量與雞蛋來源國。農業部表示，將全力配合衛福部食藥署聯合稽查，也全力配合地方政府衛生單位稽查，以確保過期進口雞蛋不會流入市場或進行加工。

農業部也將針對有效日期、文件紀錄保存、倉儲管理等面向，協助業者建立正確管理概念，並輔導國內雞蛋洗選業者提升對食安法規的認知。

陳椒華質疑近6000萬顆進口蛋流向，農業部：洗選2491萬顆、加工3428萬顆

（中央社）時代力量立委陳椒華昨天至農業部前召開記者會，索取進口蛋資料。她擔心中秋月餅會使用蛋，也擔心這些進口蛋已經進入到加工業者手中。農業部表示，專案進口雞蛋流向有把關。

進口蛋議題延燒，陳椒華前往農業部召開記者會，索取進口蛋相關資料。她在會中表示，進口蛋不是什麼機密，約6000萬顆的蛋流向何處一直沒有交代清楚，詢問至今仍然沒辦法得到明確的回答。

陳椒華指出，比對農業部對外公布的資料，庫存加工的進口蛋總共有8503.1萬顆，扣除用於加工的2583.6萬顆，有5919.5萬顆的進口蛋下落不明。

陳椒華說，農業部長陳吉仲16日表示「將封存銷毀5402萬顆進口蛋」，仍與農業部公布的數字存在超過500萬顆的落差。

陳椒華指出，農業部表示是由中央畜產會處理這些蛋，因此他們一定清楚蛋的流向；經過這幾天追查，很遺憾沒辦法得到資料，希望他們不要隱瞞，向國人說明。

陳椒華也擔心，如果這些蛋已經流到市面上，甚至流向加工業，中秋節很多月餅都會使用到蛋，因此也擔心這些蛋已經進入到加工業者手中。

陳椒華表示，從前天詢問畜牧司卻一直無人回應；若真是封存在畜產會倉儲，請農業部帶大家去看封存地點，公開透明揭露進口蛋的流向絕對沒那麼困難，「公開透明才是釐清問題的根本作法」。

外界質疑專案進口雞蛋數量有將近6000萬顆蛋的下落不明無法交待，農業部在臉書回應，用總表計算一次說明。所謂的約6000萬顆不見，其實就是洗選2491萬顆再加上加工3428萬顆。

農業部強調，專案進口雞蛋的流向都有把關，且已對外公布相關資訊，其中在流向表中的數據合計8503萬顆指的是洗選2491萬顆及加工3428萬顆再加上庫存加工2584萬顆，流向清楚。

查進口蛋，高市衛生局：信興蛋品進銷貨流向是關鍵

（中央社）農業部昨天公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，高雄也在列。高市衛生局表示，信興蛋品公司進銷貨流向是亟待釐清的關鍵，近日將約訪負責人涂萬財。

衛生局指出，台農蛋品公司營業登記於高雄市，高市衛生局自11日起即主動積極溯源台農公司蛋品進出數量與流向，並同步與農業部聯繫要求提供；今天農業部已提供部分關於台農、信興的供貨資料。

衛生局昨天4度約詢台農蛋品公司黃姓負責人，但仍無法提供完整相關物流單據；目前自全台全聯回收巴西蛋品共882盒，衛生局後續監督銷毀。

衛生局表示，已促請業者儘速提供相關物流單據，以利儘速釐清信興蛋品公司至台農蛋品的營銷市場通路流向。

衛生局目前研判，台農供應鏈上游信興蛋品進銷貨流向是亟待釐清的關鍵，近日將約詢涂萬財出面說明並提供進銷貨清單等必要文件。

另外，農業部昨天公開中央畜產會冷鏈倉儲地點，分布於7個縣市共13個倉儲，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。衛生局將派員稽查轄內倉儲地點溫度、庫存量、報廢量、待銷毀分區置放等符合性。

衛生局強調，迄今共稽查液蛋、烘焙業及早餐店及賣場54家，除2家液蛋工廠受中央畜產會調度專案，使用進口蛋代工殺菌全蛋液，產地依中央畜產會提供的國別標示，有效日期依加工日期起算1年標示，其餘業者未查獲使用進口蛋品。

衛生局持續加強量販店、賣場、超市、超商、市場、早餐、烘焙及蛋加工製造廠稽查，查察蛋品來源、標示及貯存是否符合食品安全衛生管理法，並抽驗蛋品檢驗動物用藥，維護市民食的安全。

農業部長陳吉仲。Photo Credit: 中央社 進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲16日下午主持臨時記者會時指出，不論是洗選、加工業者等都應依規範 來處理，目前進口雞蛋已從通路下架、不會有標示不 正確問題，後續會跟相關業者清楚告知效期，並清查是否還有標示錯誤蛋品。

巴西進口蛋未塗蠟，農業部：有噴膜，各國用不同材質保護蛋殼

（中央社）農業部昨天表示，關於外界質疑巴西進口蛋沒有塗蠟一事，各國會用不同的材質，最主要的用意是保護蛋殼；政府重視的是有無冷鏈運輸，這才是保存期限的重要關鍵。