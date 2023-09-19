農業部公開進口雞蛋冷鏈流向，共7縣市13倉儲；巴西進口蛋未塗蠟有噴膜，各國用不同材質保護蛋殼
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農業部昨天公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，分布於7個縣市共13個倉儲。農業部表示，關於外界質疑巴西進口蛋沒有塗蠟一事，各國會用不同的材質，最主要的用意是保護蛋殼；政府重視的是有無冷鏈運輸，這才是保存期限的重要關鍵。
農業部公開進口雞蛋冷鏈流向，共7縣市13倉儲
（中央社）農業部昨（18）日公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，分布於7個縣市共13個倉儲，並提供各縣市政府轄內的蛋品流向資訊，後續將全力配合食藥署聯合稽查。
農業部昨天發布新聞稿，公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，分布於7個縣市共13個倉儲，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。
農業部強調，所有到期雞蛋均依規定，分倉、分行儲放於各冷鏈物流倉庫，除完整標示「報廢品待銷毀」並依規定整板包膜；倉儲管理單位也針對廢品儲位同步做出貨系統鎖單控管，沒有流入國內市場的風險。
農業部指出，日前已公布3到7月專案進口雞蛋流向，未來也會依照進口數量滾動更新數據。3到7月專案進口雞蛋，自3到9月間由中央畜產會調度給洗選業者、加工業者和代工業者，其中洗選業者洗選後會以殼蛋方式上架各通路販售。
加工業者則是將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等方式販售；其他則是由畜產會請代工業者加工後轉為畜產會的庫存，另有待銷毀5170萬顆也已全數封存於畜產會倉儲，不會流入國內市場。
農業部昨天也會行文提供各地方政府進口雞蛋流向，資料包含畜產會調度給各縣市洗選場和加工廠的名單、數量與雞蛋來源國。農業部表示，將全力配合衛福部食藥署聯合稽查，也全力配合地方政府衛生單位稽查，以確保過期進口雞蛋不會流入市場或進行加工。
農業部也將針對有效日期、文件紀錄保存、倉儲管理等面向，協助業者建立正確管理概念，並輔導國內雞蛋洗選業者提升對食安法規的認知。
陳椒華質疑近6000萬顆進口蛋流向，農業部：洗選2491萬顆、加工3428萬顆
（中央社）時代力量立委陳椒華昨天至農業部前召開記者會，索取進口蛋資料。她擔心中秋月餅會使用蛋，也擔心這些進口蛋已經進入到加工業者手中。農業部表示，專案進口雞蛋流向有把關。
進口蛋議題延燒，陳椒華前往農業部召開記者會，索取進口蛋相關資料。她在會中表示，進口蛋不是什麼機密，約6000萬顆的蛋流向何處一直沒有交代清楚，詢問至今仍然沒辦法得到明確的回答。
陳椒華指出，比對農業部對外公布的資料，庫存加工的進口蛋總共有8503.1萬顆，扣除用於加工的2583.6萬顆，有5919.5萬顆的進口蛋下落不明。
陳椒華說，農業部長陳吉仲16日表示「將封存銷毀5402萬顆進口蛋」，仍與農業部公布的數字存在超過500萬顆的落差。
陳椒華指出，農業部表示是由中央畜產會處理這些蛋，因此他們一定清楚蛋的流向；經過這幾天追查，很遺憾沒辦法得到資料，希望他們不要隱瞞，向國人說明。
陳椒華也擔心，如果這些蛋已經流到市面上，甚至流向加工業，中秋節很多月餅都會使用到蛋，因此也擔心這些蛋已經進入到加工業者手中。
陳椒華表示，從前天詢問畜牧司卻一直無人回應；若真是封存在畜產會倉儲，請農業部帶大家去看封存地點，公開透明揭露進口蛋的流向絕對沒那麼困難，「公開透明才是釐清問題的根本作法」。
外界質疑專案進口雞蛋數量有將近6000萬顆蛋的下落不明無法交待，農業部在臉書回應，用總表計算一次說明。所謂的約6000萬顆不見，其實就是洗選2491萬顆再加上加工3428萬顆。
農業部強調，專案進口雞蛋的流向都有把關，且已對外公布相關資訊，其中在流向表中的數據合計8503萬顆指的是洗選2491萬顆及加工3428萬顆再加上庫存加工2584萬顆，流向清楚。
查進口蛋，高市衛生局：信興蛋品進銷貨流向是關鍵
（中央社）農業部昨天公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，高雄也在列。高市衛生局表示，信興蛋品公司進銷貨流向是亟待釐清的關鍵，近日將約訪負責人涂萬財。
衛生局指出，台農蛋品公司營業登記於高雄市，高市衛生局自11日起即主動積極溯源台農公司蛋品進出數量與流向，並同步與農業部聯繫要求提供；今天農業部已提供部分關於台農、信興的供貨資料。
衛生局昨天4度約詢台農蛋品公司黃姓負責人，但仍無法提供完整相關物流單據；目前自全台全聯回收巴西蛋品共882盒，衛生局後續監督銷毀。
衛生局表示，已促請業者儘速提供相關物流單據，以利儘速釐清信興蛋品公司至台農蛋品的營銷市場通路流向。
衛生局目前研判，台農供應鏈上游信興蛋品進銷貨流向是亟待釐清的關鍵，近日將約詢涂萬財出面說明並提供進銷貨清單等必要文件。
另外，農業部昨天公開中央畜產會冷鏈倉儲地點，分布於7個縣市共13個倉儲，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。衛生局將派員稽查轄內倉儲地點溫度、庫存量、報廢量、待銷毀分區置放等符合性。
衛生局強調，迄今共稽查液蛋、烘焙業及早餐店及賣場54家，除2家液蛋工廠受中央畜產會調度專案，使用進口蛋代工殺菌全蛋液，產地依中央畜產會提供的國別標示，有效日期依加工日期起算1年標示，其餘業者未查獲使用進口蛋品。
衛生局持續加強量販店、賣場、超市、超商、市場、早餐、烘焙及蛋加工製造廠稽查，查察蛋品來源、標示及貯存是否符合食品安全衛生管理法，並抽驗蛋品檢驗動物用藥，維護市民食的安全。
巴西進口蛋未塗蠟，農業部：有噴膜，各國用不同材質保護蛋殼
（中央社）農業部昨天表示，關於外界質疑巴西進口蛋沒有塗蠟一事，各國會用不同的材質，最主要的用意是保護蛋殼；政府重視的是有無冷鏈運輸，這才是保存期限的重要關鍵。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
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