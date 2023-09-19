日媒：美國計畫提高台灣陸軍赴美受訓至營級規模，強化防禦能力，學者：汲取戰術思維強化「打裝編訓」

日媒：美國計畫提高台灣陸軍赴美受訓至營級規模，強化防禦能力

（中央社）日本《讀賣新聞》報導，美軍計畫2025年前在美國軍事基地訓練台灣陸軍約600至800人規模的營級單位，盼強化台灣軍方在發生緊急事態初期的抵抗能力。

報導中說，根據熟悉美台關係的消息來源透露，若這個計畫成真，將是美國首度訓練台灣軍方營級單位，加州一處高級訓練設施是候選訓練地點。

華府希望跟台灣深化合作，強化對中國威懾力。

台灣陸軍赴美受訓起初只有約10人規模，目前達到連級150至250人左右規模。

訓練焦點為中國武力侵略台灣時，台灣能在最初幾週具備充分防禦能力。

美軍相關人士透露，「美國需要確保台灣可以在中國侵台最初幾週保有自行抵禦的能力」。

美國空軍高階軍官今年1月撰寫一份內部備忘錄，預測2025年台灣可能發生緊急事態。根據這個方針，美國正在採取強化台灣軍事能力的措施。

台灣軍方今年8月派員前往美國密西根州，參加密西根州國民兵主導的軍演，這個演習是美國國防部相關訓練的一部分。相關人士透露，台灣軍隊近10年間，在猶他州、夏威夷和華盛頓州等地參加美國國民兵主導的演習。

另外，每年約有2000至3000名美軍或美國國防部相關人士訪問台灣提供短期訓練，包括教導武器的使用方式，並與專家交換意見。

Photo Credit: 中央社 陸軍546旅聯合兵種營11日在高雄實施反機降實兵訓 練，其中戰術型近程無人飛行載具（UAV）為首度公 開曝光，引發關注。這款無人機由國家中山科學研究 院研製，目的在滿足聯兵營早期預警、爭取反應時 間。中央社記者裴禛攝 112年1月11日

學者：陸軍應與美方建立常態交流計畫，汲取戰術思維

（中央社）日媒18日報導，美軍計劃2025年前在美軍事基地訓練台灣營級部隊。學者林穎佑及舒孝煌解讀，隨新式裝備籌獲，陸軍應建立類似空軍派駐美軍路克基地的常態性交流計畫，汲取戰術思維強化「打裝編訓」。

日媒《讀賣新聞》報導，美軍計畫在2025年前在美國軍事基地訓練台灣一個營的陸軍部隊，作為其致力協助台灣強化陸軍部隊軍力的一環；此舉目的在幫助台軍在緊急事態的早期作戰階段，有能力可先自己防衛守住國土，以等待後續外來支援。

事實上，國軍赴美交流過去都以「排、連級」部隊赴美，而陸軍第542旅、333旅聯合兵種營，在今年下半年則首次以「營級」規模赴美交流，因此淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑解讀日媒報導，認為日方的重點應是建立一個類似空軍派駐美軍路克基地的常態性交流計畫，進而汲取美軍觀念、強化國軍的「打裝編訓」。

林穎佑告訴《中央社》記者，美方過去都會派遣少數教練及官兵到台灣指導，但如果陸軍能赴美移地訓練，加上陸軍將接裝許多新式武器，此舉更能了解美國陸軍與其他海空軍種聯合演訓時所遭遇到的問題，甚至若能夠建立長期交流計畫，讓部分陸軍單位到美國「下基地」，回台時便擔任種子教官，雖然恐耗費較多預算，但所帶來的效益絕對有助於國防。

國防部智庫、國家安全研究所中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌接受《中央社》訪問進一步指出，國軍的裝備絕大多數為美系或與美系互通，雖然陸軍即將接裝M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、車載火山布雷系統等新式裝備，但由於陸軍現有裝備「代差」嚴重，若能適時與美方交流，將有助於更新作戰觀念，並且強化戰術戰法運用。

舒孝煌說明，M1A2T相較陸軍現役M60A3戰車，無論射控系統或操作方式，均有大幅差別；而海馬斯打擊距離更比現役陸軍裝備還遠，因此比起「僅接收裝備」，如何完成精準打擊程序並發揮新式裝備的最大效用，更為重要。

舒孝煌也提到，陸軍的軍風較為保守，若能建立如空軍與美軍路克基地的常態交流，並去蕪存菁，汲取更多有助於陸軍成長的新觀念，同時營編制較大，能夠演練更多戰術戰法，也符合兵棋推演所強調台灣必須強化地面部隊的想定。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀