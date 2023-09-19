日媒：美國計畫提高台灣陸軍赴美受訓至營級規模，強化防禦能力，學者：汲取戰術思維強化「打裝編訓」
我們想讓你知道的是
國軍赴美交流過去都以「排、連級」部隊赴美，而陸軍第542旅、333旅聯合兵種營，在今年下半年則首次以「營級」規模赴美交流，因此淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑解讀日媒報導，認為日方的重點應是建立一個類似空軍派駐美軍路克基地的常態性交流計畫，進而汲取美軍觀念、強化國軍的「打裝編訓」。
日媒：美國計畫提高台灣陸軍赴美受訓至營級規模，強化防禦能力
（中央社）日本《讀賣新聞》報導，美軍計畫2025年前在美國軍事基地訓練台灣陸軍約600至800人規模的營級單位，盼強化台灣軍方在發生緊急事態初期的抵抗能力。
報導中說，根據熟悉美台關係的消息來源透露，若這個計畫成真，將是美國首度訓練台灣軍方營級單位，加州一處高級訓練設施是候選訓練地點。
華府希望跟台灣深化合作，強化對中國威懾力。
台灣陸軍赴美受訓起初只有約10人規模，目前達到連級150至250人左右規模。
訓練焦點為中國武力侵略台灣時，台灣能在最初幾週具備充分防禦能力。
美軍相關人士透露，「美國需要確保台灣可以在中國侵台最初幾週保有自行抵禦的能力」。
美國空軍高階軍官今年1月撰寫一份內部備忘錄，預測2025年台灣可能發生緊急事態。根據這個方針，美國正在採取強化台灣軍事能力的措施。
台灣軍方今年8月派員前往美國密西根州，參加密西根州國民兵主導的軍演，這個演習是美國國防部相關訓練的一部分。相關人士透露，台灣軍隊近10年間，在猶他州、夏威夷和華盛頓州等地參加美國國民兵主導的演習。
另外，每年約有2000至3000名美軍或美國國防部相關人士訪問台灣提供短期訓練，包括教導武器的使用方式，並與專家交換意見。
學者：陸軍應與美方建立常態交流計畫，汲取戰術思維
（中央社）日媒18日報導，美軍計劃2025年前在美軍事基地訓練台灣營級部隊。學者林穎佑及舒孝煌解讀，隨新式裝備籌獲，陸軍應建立類似空軍派駐美軍路克基地的常態性交流計畫，汲取戰術思維強化「打裝編訓」。
日媒《讀賣新聞》報導，美軍計畫在2025年前在美國軍事基地訓練台灣一個營的陸軍部隊，作為其致力協助台灣強化陸軍部隊軍力的一環；此舉目的在幫助台軍在緊急事態的早期作戰階段，有能力可先自己防衛守住國土，以等待後續外來支援。
事實上，國軍赴美交流過去都以「排、連級」部隊赴美，而陸軍第542旅、333旅聯合兵種營，在今年下半年則首次以「營級」規模赴美交流，因此淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑解讀日媒報導，認為日方的重點應是建立一個類似空軍派駐美軍路克基地的常態性交流計畫，進而汲取美軍觀念、強化國軍的「打裝編訓」。
林穎佑告訴《中央社》記者，美方過去都會派遣少數教練及官兵到台灣指導，但如果陸軍能赴美移地訓練，加上陸軍將接裝許多新式武器，此舉更能了解美國陸軍與其他海空軍種聯合演訓時所遭遇到的問題，甚至若能夠建立長期交流計畫，讓部分陸軍單位到美國「下基地」，回台時便擔任種子教官，雖然恐耗費較多預算，但所帶來的效益絕對有助於國防。
國防部智庫、國家安全研究所中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌接受《中央社》訪問進一步指出，國軍的裝備絕大多數為美系或與美系互通，雖然陸軍即將接裝M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、車載火山布雷系統等新式裝備，但由於陸軍現有裝備「代差」嚴重，若能適時與美方交流，將有助於更新作戰觀念，並且強化戰術戰法運用。
舒孝煌說明，M1A2T相較陸軍現役M60A3戰車，無論射控系統或操作方式，均有大幅差別；而海馬斯打擊距離更比現役陸軍裝備還遠，因此比起「僅接收裝備」，如何完成精準打擊程序並發揮新式裝備的最大效用，更為重要。
舒孝煌也提到，陸軍的軍風較為保守，若能建立如空軍與美軍路克基地的常態交流，並去蕪存菁，汲取更多有助於陸軍成長的新觀念，同時營編制較大，能夠演練更多戰術戰法，也符合兵棋推演所強調台灣必須強化地面部隊的想定。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
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從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！