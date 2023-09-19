《華爾街日報》：中國面臨內外部挑戰，經濟困境恐比30年前日本更棘手
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《華爾街日報》報導提到，現實是中國在許多方面，比當時的日本更棘手。中國的公共債務水平比當時的日本更高；人口結構上也更糟糕；而其面臨的地緣政治緊張局勢，已非日本當時面臨的美日貿易摩擦所能相比；且當局近年來一直在整頓民營部門，在意識形態上似乎不如當時的日本政府那麼傾向於扶持經濟。
（中央社）中國經濟陷入停滯，外界紛紛對比1990年代的日本經濟停滯，認為兩者如出一轍。《華爾街日報》昨（18）日報導，中國許多方面比當時的日本更棘手，理由是更高的公共債務水平、更糟的人口結構、更緊張的地緣政治局勢，以及對民營經濟的整頓。
這篇以「中國經濟困境堪比30年前的日本？可能更甚」為題的報導提到，1990年代起，日本成為「經濟停滯」的代名詞，經濟繁榮讓位給成長乏力、人口減少和通貨緊縮。而許多經濟學家認為，中國現在的情形與那時的日本如出一轍。
這項報導提到，現實是中國在許多方面，比當時的日本更棘手。中國的公共債務水平比當時的日本更高；人口結構上也更糟糕；而其面臨的地緣政治緊張局勢，已非日本當時面臨的美日貿易摩擦所能相比；且當局近年來一直在整頓民營部門，在意識形態上似乎不如當時的日本政府那麼傾向於扶持經濟。
儘管中國政府最近幾週採取了一些包括小幅降息等「零敲碎打」的措施，但一直沒有採取重大刺激措施重振經濟成長。經濟學家們認為，如果官方不採取更有力的行動，中國可能會陷入與日本類似的長期經濟低迷。
花旗集團（Citigroup）首席亞洲經濟學家Johanna Chua表示，中國迄今為止的政策反應，可能會讓國家走上日本化的道路，中國整體經濟成長前景的放緩幅度，可能比日本更大。
報導提到，1990年代初期，日本房地產和股市泡沫破裂，經濟開始走下坡路。當今中國也是如此，在經歷多年的高速經濟成長後，房地產泡沫也破裂了，儘管當局採取一些措施希望民眾增加借貸和消費，但中國消費者目前正在提前償還房貸。
同時，儘管利率降低了，但中國民營企業仍不願投資，這引發了經濟學家的焦慮，擔心貨幣寬鬆政策在中國可能會失去效力。
但報導也說，中國的一些指標較當年的日本為佳。首先，中國目前的資產泡沫沒有當年的日本大；其次，中國的城鎮化比率較低；而中國加強控制資本市場，意味著人民幣大幅升值的風險很低，而不像日圓般長期面臨升值壓力。
報導因此認為，中國不一定會重蹈日本經濟多年停滯的覆轍，未來幾年的經濟增幅很可能高於1990年代的日本。但在其他方面，中國面臨的問題將比日本更棘手。
這些問題包括，中國人口已加速高齡化，且人口數自2022年起轉而下降。而日本直到2008年，也就是泡沫經濟破滅近20年後，人口才開始下降。
更糟糕的是，中國在邁進富裕國家行列前，就進入長期的經濟成長疲軟時期，也就是「未富先衰」。世界銀行（World Bank）數據顯示，2022年中國人均收入為1萬2850美元，遠低於1991年日本的2萬9080美元。
另一大問題是債務。摩根大通（JP Morgan）數據顯示，若列入地方政府的表外借款，2022年中國公共債務總額是GDP的95%，而1991年的日本只有62%，債務問題會限制政府實施財政刺激措施的能力。
中國面臨的外部壓力也更加嚴峻。日本也曾面臨貿易夥伴的巨大壓力，但作為美國的軍事盟友，日本從未面臨「新冷戰」的風險；相形之下，一些分析人士認為當今的美中關係就是「新冷戰」。
美國及其盟國採取了一些措施阻止中國獲得先進技術，並降低對中國供應鏈的依賴，引發了今（2023）年外國對中直接投資的驟降。長遠來看，這可能會大大減緩中國的經濟成長。
報導直指，中國當局近來雖然調降關鍵利率、降低購房首付比例及表態支持民營企業，但到目前為止，這些對重振信心幾乎沒有產生任何作用。
許多分析人士擔心，中國政府低估了經濟長期停滯的風險，且在避免這種風險方面做得太少。要使中國經濟增長重回正軌，需要在財政、貨幣和房地產政策方面，協調採取更多寬鬆措施。
報導最後提到，中國國家主席習近平在意識形態上，反對政府擴大對家庭和消費者的支持，他把這種支持貶斥為「福利主義」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
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至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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