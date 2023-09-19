2023/09/19,
商業

KKBOX併台灣大MyMusic，林之晨：整合資源攻國際市場

KKBOX併台灣大MyMusic，林之晨：整合資源攻國際市場
台灣大18日舉行「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」預告記者會，台灣大哥大總經理林之晨（左2）表示，今年歌曲融入科技元素，以AI譜出貝多芬未完成遺作。｜Photo Credit: 中央社

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台灣大哥大去（2022）年初宣布投資台灣聲音經濟第一品牌SoundOn集團，成為第二大投資人，表示將跟MyMusic有更深度的整合，積極開發Podcast與音頻市場，現在MyMusic與KKBOX整併後，林之晨表示，會協助台灣大投資的SoundOn和KKBOX有更緊密的合作，SoundOn其他合作業務如聲音廣告，則會和台灣大的TAmedia持續合作。

（中央社）台灣大日前宣布將旗下MyMusic用戶整併進KKBOX，並投資KKCompany，台灣大總經理林之晨18日表示，串流音樂產業發展成熟，與其競爭消耗彼此資源，不如把兩邊平台整併，攜手進軍國際。

台灣大哥大日前宣布，KKBOX母公司科科科技（KKCompany Technologies）將以不逾3000萬美元，收購台灣大哥大子公司「台灣酷樂時代」，同時協助旗下MyMusic現有月租戶加入KKBOX，台灣大並決議以1500萬美元參與KKCompany現金增資案，持股比例約2.8%。

由於中華電信早期即投資KKCompany旗下KKBOX，雙方至今維持長期股權及戰略合作關係，這次中華電也同步參與KKCompany的現金增資，換言之，中華電、台灣大均成為KKCompany的股東。

台灣大總經理林之晨18日在「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」記者會後受訪時表示，中華電信用戶數達千萬戶、台灣大有700多萬戶，雙方用戶不重複，台灣很多人都有音樂使用需求，目前串流音樂產業發展成熟，與其競爭消耗彼此資源，不如整合。

他也提到，目前台灣大哥大MyMusic有近600萬戶，付費用戶約數十萬戶，MyMusic用戶10月中旬起將加入KKBOX，所有員工也「全員留任」。

此外，台灣大哥大去（2022）年初宣布投資台灣聲音經濟第一品牌SoundOn集團，成為第二大投資人，表示將跟MyMusic有更深度的整合，積極開發Podcast與音頻市場，現在MyMusic與KKBOX整併後，林之晨表示，會協助台灣大投資的SoundOn和KKBOX有更緊密的合作，SoundOn其他合作業務如聲音廣告，則會和台灣大的TAmedia持續合作。

他也說，KKBOX未來要往國際發展，要形成最大平台，而KKBOX本身投資Firstory託管平台，透過台灣大持股的SoundOn，將形成間接策略聯盟，未來希望KKBOX會成為大平台，能夠搜羅所有Podcast製作公司的內容。

此外，台灣大投資史丹比特Stampede Entertainment，期望透過該公司的創新能力，合作在台灣拍片，並把台灣IP帶到國際上，甚至行銷台灣觀光。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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