2023/09/19,
印太

孟買貧民窟少女躍身知名模特，經歷堪比電影《貧民百萬富翁》

孟買貧民窟少女躍身知名模特，經歷堪比電影《貧民百萬富翁》
Photo Credit: Maleesha Kharwa臉書粉專 

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瑪莉莎（Maleesha Kharwa）希望這些成就可以成為其職業模特兒或舞者生涯的跳板，不過她打算先專注完成學業。瑪莉莎在家中告訴《路透社》攝影師，「我感覺很好，因為我在鏡頭下和現實生活中可以呈現不同面貌。」她家中的牆上貼滿海報。

（中央社）3年前，一名好奇的美國遊客漫步到印度孟買（Mumbai）的濱海貧民窟，並遇到一個笑容可掬的小女孩。當時，這個女孩還不知道，這次邂逅將徹底改變她的人生軌跡。

瑪莉莎（Maleesha Kharwa）現年15歲，身材依然嬌小，臉上帶著迷人的微笑。她的家人在堆滿垃圾的海邊擁有一間小屋，但他們現在也在附近租了一間小套房，終於有自來水和自己的廁所可用。

今年3月，印度精品美妝品牌Forest Essentials選中瑪莉莎，擔任以印度年輕女性為客群的Yuvati系列代言人。

在此之前，她登上《柯夢波丹》印度版（Cosmopolitan India）雜誌的封面。封面上的標語是「勇氣！勇氣！勇氣！」

瑪莉莎希望這些成就可以成為其職業模特兒或舞者生涯的跳板，不過她打算先專注完成學業。

瑪莉莎在家中告訴《路透社》攝影師，「我感覺很好，因為我在鏡頭下和現實生活中可以呈現不同面貌。」她家中的牆上貼滿海報。

「現在很多人都認得我，也會點擊看我的照片。這樣的時刻讓我感到非常自豪。」她還說，有時候她覺得人們拍了太多她的照片。

她的故事被拿來與同樣以孟買為背景的奧斯卡獲獎影片《貧民百萬富翁》（Slumdog Millionaire）相比。

她的際遇也反映出印度逐漸改變的社會觀點。過去，廣告、流行文化和寶萊塢電影都將白皙皮膚視為美麗的象徵。

這一切都要追溯至2020年，美國演員兼編舞家羅伯霍夫曼（Robert Hoffman）在Instagram和YouTube上發布了他與瑪莉莎及她家人共度時光的影片。

影片中的瑪莉莎調皮、有禮，說話的聲調洋溢幸福，彷彿她的生活並未充滿艱辛。事實上，她很小就失去了母親，父親則必須一邊撫養2個孩子，一邊辛苦工作。

羅伯霍夫曼深知網路的力量，於是幫助瑪莉莎在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）創設網頁，分享她的生活並為她募資。

從那時開始，瑪莉莎就成為一名網紅，並在部分貼文中使用「#貧民窟公主」的標籤。根據最新統計，她的Instagram帳號擁有36萬7000名粉絲，並且還在不斷增加中。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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