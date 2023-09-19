2023/09/19,
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台酒推出112年限定版國慶酒，9/25前4大超商限量預購

台酒推出112年限定版國慶酒，9/25前4大超商限量預購
Photo Credit: 台灣菸酒股份有限公司

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台酒表示，因應送禮需求，限量推出2000組國慶紀念酒禮盒，包裝正面以紅藍白國旗三原色，呈現國旗在空中飄揚時的自信感，禮盒展開後，內裝2瓶0.5公升紀念酒，即OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）及玉山高粱山之煙；禮盒組除贈送外賓，也於10月陸續在12家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店販售。

（中央社）迎接今年雙十國慶，台酒昨（18）日宣布，推出2款酒品的國慶限定版，延伸國慶主題「民主台灣堅韌永續」意象，展現台灣民眾溫柔而堅韌的態度，即日起至9月25日，4大超商開放預購。

台灣菸酒公司昨日透過新聞稿表示，今年呼應國慶主軸，限量推出「OMAR單一麥芽威士忌 （雪莉果乾）」及「玉山高粱山之煙」特調版，限定款設計由文化總會112年國慶主題「民主台灣堅韌永續」意象延伸，藉由平面構成立體面向，彎曲柔軟線段，代表台灣民眾溫柔而堅韌的態度，相互交疊並展延，帶出台灣土地永續精神，無畏地展現與守護民主價值。

台酒指出，112年國慶酒0.7公升OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾），限量1萬5600瓶、售價新台幣1600元；另一款112年國慶酒0.7公升玉山高粱山之煙，售價1500元、限量6600瓶。

台酒表示，因應送禮需求，限量推出2000組國慶紀念酒禮盒，包裝正面以紅藍白國旗三原色，呈現國旗在空中飄揚時的自信感，禮盒展開後，內裝2瓶0.5公升紀念酒，即OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）及玉山高粱山之煙；禮盒組除贈送外賓，也於10月陸續在12家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店販售。

台酒指出，2款0.7公升國慶酒9月25日前可於全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商限量預購，10月初陸續上架12家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店及合作酒專通路。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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