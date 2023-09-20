那些急於擠身上流的竹科媽媽、矽谷菁英們，亟欲彰顯「逼格」意味著跟大家一樣蠢
我們想讓你知道的是
雖然這不是我第一次聽到「竹科媽媽」這個詞，但是第一手地聊到他們對生活的種種要求，與跟同儕媽媽們的明爭暗鬥，真是讓我大開眼界。很顯然，在台灣已經有那種類似日本或是韓國精英教育的系統，從某個幼稚園開始，目標就是美國常春藤名校的教育方式。
前情提要
最近大家都在戰矽谷。我個人是站在「反」矽谷這邊。
原因其實下文中就表達得很明顯了，如果硬要講 TLDR的話，請參考《麥田捕手》（The Catcher in the Rye）的金句：
「One of the biggest reasons I left Elkton Hills was because I was surrounded by phonies. That’s all. They were coming in the goddam window.」
我還沒離開，但是內心已經離開了。
〈新創工程師的中年危機：滿盤皆輸，我還剩下什麼？〉這篇到現在也已經三年了，這三年的重點如下：
- 離開原來合夥的公司
- 跟朋友合夥，開了另一家公司
- 賣掉第2點這間公司，被某間集團併掉
- 目前在某間集團打工，跟團隊一起，做做產品原形，試試原形商業化的空間
回答前一篇的一些疑惑，就算你從技術入手，在矽谷作新創公司，跟我一樣，普普通通，沒有大紅大紫，也沒有一敗塗地，只要財務上沒有很大的槓桿，還是可以開開心心的每天過得生活無虞。
技術還是管理最後其實不是重點。重點變成「人脈」，但不是「留學生人脈，長輩人脈，專業人脈，還是黑道人脈？」文中提到的任何一種。而是站在創業公司技術合夥人的位置上時，跟你合作過的所有人的集合體，你的老闆，你的同事，還是你的供應商，你的投資人等等。
跟這些人保持的關係，會決定你接下來職涯的走向。這我們以後可以寫另一篇聊聊。
我也不知道我是走管理還是走技術，我其實不會管理，也不精技術，但是我好像可以跟兩邊的人都溝通得不錯，能遊走在兩邊的人一直都是稀缺資源。
跟上列沒有關係，以下進入中年危機的正文。
中年危機：我愛身份地位，彰顯逼格
接下來聊的這個中年危機，是我這一兩年間強烈感受到的，所有同年齡層的中年危機：身份地位危機。
從事IC設計的老友從台灣到灣區出差，在微風徐徐，小溪潺潺的東灣小鎮旁邊，我帶他去吃加勒比海菜餚，jerk chicken一直是我很愛的菜，又酸又辣味道很重，配著旁邊清爽的沙拉，有種來來回回，意猶未盡的感覺。
老友卻沒有放鬆多少，除了開開心心地聊聊小孩，他似乎總是算計著怎麼逃跑。雖然這不是我第一次聽到「竹科媽媽」這個詞，但是第一手地聊到他們對生活的種種要求，與跟同儕媽媽們的明爭暗鬥，真是讓我大開眼界。很顯然，在台灣已經有那種類似日本或是韓國菁英教育的系統，從某個幼稚園開始，目標就是美國常春藤名校的教育方式。
從幼稚園開始？！
這樣活，好累啊，我想。連著整個家族一起累的累，你全家都累的那種累。
除了教育以外，跟這群精英爸爸媽媽之間的，很隱晦的薪水，身份，與地位的較勁卻常常讓老友睡不著。
另一個柏克萊畢業，這十年都在新創公司中擔任要職的朋友也沒有好多少。每次見面，他總討論著他當初的同學，不是在FAANG公司中當到L10的天選之人，此生不愁；或是已經天價賣掉兩間新創公司，在巴黎塞納河畔有個公寓，現在灣區巴黎兩邊跑，籌措他新成立的兩地團隊。應該又會一飛沖天吧？他想。
除了有意無意的大談如何在夏威夷花錢跟海豚共泳，Napa的progressive fine dining，坐噴射機去參加burning man，與伯根地的私人酒莊行程外，朋友在言語間還會不經意的，透露出與矽谷有名技術podcaster的各種私交，還有就任天使投資公司董事會的種種細節。
他自己呢？連續成立的幾間公司不是融資太大，沒有人接盤，被董事會賤價賣掉，就是還不溫不火，隨著時局浮沈。他怎麼會混得比同學差呢？
生存與生殖之後呢？你執行的是誰的意志？
生物最基礎的兩件事情，就是生存與生殖。換句文謅謅、討厭厭的話來說，就是「飲食男女，人之大欲存焉」（禮記 · 禮運篇）。
飲食（吃飯）這件事情，是生存的基本要素。男女（色色）呢？則都是為了生殖。解決這兩件事情，人生就只剩下往上走，最後完成自我實現。
完成自我實現之前，你先得要有個「自我」才行。但是同年齡區間的周遭，似乎都還沒有發展到「自我」的這個部份。目前最明顯的卡關處，在「尊重需求」這邊。直白一點，我發現大家都在比誰懶趴大！
失去了自我，整天盯著自己跟別人的屌看的從眾行為，這就是我看到同年齡層與同溫層一般的現象，也是我們中年危機的另一個成因。
奢華的反面，是跟大家一樣蠢
Chanel的創辦人Coco Chanel曾經說過：
Le luxe, ce n’est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité.
有人把他翻成：
「奢華」的反義詞不是「貧窮」。「奢華」的反義詞是「庸俗」。
庸俗這兩個字有點隱晦，不夠直白， vulgarité 這個字在法文的意義，翻成中文，就是「跟大家一樣」。
他的原文，其實就是：「奢華」的反義詞是「跟大家一樣」。你看看電影中Coco Chanel所呈現出來的形象，像是個急於擠進上流社會，建立形象，跟大家談論一樣東西，追求一樣高貴生活方式的蠢蛋嗎？
所以極盡所能的用那些名牌、公司、職級、小孩名校、高薪、大房子等東西，彰顯中國用語中「逼格」，急於擠身上流的竹科媽媽們，或是FAANG的L10們，身上不管穿戴多少一流精品，反而是奢華的反義詞。
「逼格」的「逼」，就是「屌」，就是「懶趴」，在中國用語中，這部份就很直白，比這些東西，就是在比「懶趴」，看誰的比較大。
一定會有更大的懶趴
你一定比不過人家。永遠有比你更大的懶趴。就算你的懶趴世界最大，在你消亡逝去了以後，這種「逼格」對你自己有任何意義嗎？你都是虛無了，這些如何對你產生任何意義呢？
何必呢？看透這些東西，了解Coco Chanel口中的「奢華」，才能真正找到跟大眾不同的「自我」，才能真正往金字塔上的自我實現走去。
這反而是難的部份，但是讓你真正富足的部份。
這時候，如果你喜歡經營公司，你喜歡投資，你喜歡研究技術，你喜歡蒐集名牌包包，你喜歡管理房地產，還是你只喜歡大吃，或是你只喜歡不間斷的色色……，你才是真正地為了自我實現做的，不是為了彰顯「逼格」，不是為了比誰懶趴大。
找到了自我以後呢？
馬斯洛說要去實現它，那就去實現它吧。不管你是玩物喪志的阿宅，還是揮動核武的獨裁者，這時候的實現，就算遇到困難，應該都還是痛痛爽爽地，畢竟實現的過程，本身就是種獎勵了。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
【桃園市政府廣告】