那些急於擠身上流的竹科媽媽、矽谷菁英們，亟欲彰顯「逼格」意味著跟大家一樣蠢

文：太陽拳的萬人敵之術

前情提要

最近大家都在戰矽谷。我個人是站在「反」矽谷這邊。 原因其實下文中就表達得很明顯了，如果硬要講 TLDR的話，請參考《麥田捕手》（The Catcher in the Rye）的金句： 「One of the biggest reasons I left Elkton Hills was because I was surrounded by phonies. That’s all. They were coming in the goddam window.」 我還沒離開，但是內心已經離開了。

〈新創工程師的中年危機：滿盤皆輸，我還剩下什麼？〉這篇到現在也已經三年了，這三年的重點如下：

離開原來合夥的公司 跟朋友合夥，開了另一家公司 賣掉第2點這間公司，被某間集團併掉 目前在某間集團打工，跟團隊一起，做做產品原形，試試原形商業化的空間

回答前一篇的一些疑惑，就算你從技術入手，在矽谷作新創公司，跟我一樣，普普通通，沒有大紅大紫，也沒有一敗塗地，只要財務上沒有很大的槓桿，還是可以開開心心的每天過得生活無虞。

技術還是管理最後其實不是重點。重點變成「人脈」，但不是「留學生人脈，長輩人脈，專業人脈，還是黑道人脈？」文中提到的任何一種。而是站在創業公司技術合夥人的位置上時，跟你合作過的所有人的集合體，你的老闆，你的同事，還是你的供應商，你的投資人等等。

跟這些人保持的關係，會決定你接下來職涯的走向。這我們以後可以寫另一篇聊聊。

我也不知道我是走管理還是走技術，我其實不會管理，也不精技術，但是我好像可以跟兩邊的人都溝通得不錯，能遊走在兩邊的人一直都是稀缺資源。

跟上列沒有關係，以下進入中年危機的正文。

中年危機：我愛身份地位，彰顯逼格

接下來聊的這個中年危機，是我這一兩年間強烈感受到的，所有同年齡層的中年危機：身份地位危機。

從事IC設計的老友從台灣到灣區出差，在微風徐徐，小溪潺潺的東灣小鎮旁邊，我帶他去吃加勒比海菜餚，jerk chicken一直是我很愛的菜，又酸又辣味道很重，配著旁邊清爽的沙拉，有種來來回回，意猶未盡的感覺。

老友卻沒有放鬆多少，除了開開心心地聊聊小孩，他似乎總是算計著怎麼逃跑。雖然這不是我第一次聽到「竹科媽媽」這個詞，但是第一手地聊到他們對生活的種種要求，與跟同儕媽媽們的明爭暗鬥，真是讓我大開眼界。很顯然，在台灣已經有那種類似日本或是韓國菁英教育的系統，從某個幼稚園開始，目標就是美國常春藤名校的教育方式。

從幼稚園開始？！

這樣活，好累啊，我想。連著整個家族一起累的累，你全家都累的那種累。

除了教育以外，跟這群精英爸爸媽媽之間的，很隱晦的薪水，身份，與地位的較勁卻常常讓老友睡不著。

另一個柏克萊畢業，這十年都在新創公司中擔任要職的朋友也沒有好多少。每次見面，他總討論著他當初的同學，不是在FAANG公司中當到L10的天選之人，此生不愁；或是已經天價賣掉兩間新創公司，在巴黎塞納河畔有個公寓，現在灣區巴黎兩邊跑，籌措他新成立的兩地團隊。應該又會一飛沖天吧？他想。

除了有意無意的大談如何在夏威夷花錢跟海豚共泳，Napa的progressive fine dining，坐噴射機去參加burning man，與伯根地的私人酒莊行程外，朋友在言語間還會不經意的，透露出與矽谷有名技術podcaster的各種私交，還有就任天使投資公司董事會的種種細節。

他自己呢？連續成立的幾間公司不是融資太大，沒有人接盤，被董事會賤價賣掉，就是還不溫不火，隨著時局浮沈。他怎麼會混得比同學差呢？

生存與生殖之後呢？你執行的是誰的意志？

生物最基礎的兩件事情，就是生存與生殖。換句文謅謅、討厭厭的話來說，就是「飲食男女，人之大欲存焉」（禮記 · 禮運篇）。

飲食（吃飯）這件事情，是生存的基本要素。男女（色色）呢？則都是為了生殖。解決這兩件事情，人生就只剩下往上走，最後完成自我實現。

完成自我實現之前，你先得要有個「自我」才行。但是同年齡區間的周遭，似乎都還沒有發展到「自我」的這個部份。目前最明顯的卡關處，在「尊重需求」這邊。直白一點，我發現大家都在比誰懶趴大！

失去了自我，整天盯著自己跟別人的屌看的從眾行為，這就是我看到同年齡層與同溫層一般的現象，也是我們中年危機的另一個成因。

奢華的反面，是跟大家一樣蠢

Chanel的創辦人Coco Chanel曾經說過：

Le luxe, ce n’est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité.

有人把他翻成：

「奢華」的反義詞不是「貧窮」。「奢華」的反義詞是「庸俗」。

庸俗這兩個字有點隱晦，不夠直白， vulgarité 這個字在法文的意義，翻成中文，就是「跟大家一樣」。

他的原文，其實就是：「奢華」的反義詞是「跟大家一樣」。你看看電影中Coco Chanel所呈現出來的形象，像是個急於擠進上流社會，建立形象，跟大家談論一樣東西，追求一樣高貴生活方式的蠢蛋嗎？

所以極盡所能的用那些名牌、公司、職級、小孩名校、高薪、大房子等東西，彰顯中國用語中「逼格」，急於擠身上流的竹科媽媽們，或是FAANG的L10們，身上不管穿戴多少一流精品，反而是奢華的反義詞。

「逼格」的「逼」，就是「屌」，就是「懶趴」，在中國用語中，這部份就很直白，比這些東西，就是在比「懶趴」，看誰的比較大。

一定會有更大的懶趴

你一定比不過人家。永遠有比你更大的懶趴。就算你的懶趴世界最大，在你消亡逝去了以後，這種「逼格」對你自己有任何意義嗎？你都是虛無了，這些如何對你產生任何意義呢？

何必呢？看透這些東西，了解Coco Chanel口中的「奢華」，才能真正找到跟大眾不同的「自我」，才能真正往金字塔上的自我實現走去。

這反而是難的部份，但是讓你真正富足的部份。

這時候，如果你喜歡經營公司，你喜歡投資，你喜歡研究技術，你喜歡蒐集名牌包包，你喜歡管理房地產，還是你只喜歡大吃，或是你只喜歡不間斷的色色……，你才是真正地為了自我實現做的，不是為了彰顯「逼格」，不是為了比誰懶趴大。

找到了自我以後呢？

馬斯洛說要去實現它，那就去實現它吧。不管你是玩物喪志的阿宅，還是揮動核武的獨裁者，這時候的實現，就算遇到困難，應該都還是痛痛爽爽地，畢竟實現的過程，本身就是種獎勵了。