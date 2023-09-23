【2023女性影展】《哭聲》導演陳曉欣專訪：從防疫旅館的感受，想到近年香港政治帶來的恐懼
我們想讓你知道的是
針對國家力量對於人民意識形態的干涉，陳曉欣以前一部短片作品《於是我安靜了》為例，原先該片預計在今年春季於香港公開播映，但香港電影、報刊及物品管理辦事處卻以片中畫面「可能具煽動意圖」為由而拒發准映證。爰此，陳曉欣希望能透過《哭聲》片中的安排傳達她的信念與支持：「我覺得可以說出來，因為錯的不是我們。」
採訪：潘雅鈺、梁潔微、褚安
文字整理：潘雅鈺
今夏，執導短片《哭聲》的陳曉欣導演首次現身女影辦公室，一身黑的打扮及含蓄的笑容，充分展現出陳曉欣本人的內斂性格。陳曉欣過去曾與香港短片創作組織豐美股肥合作，在2021年以短片《於是我安靜了》初試啼聲，此次參與女性影展台灣競賽的《哭聲》則是陳曉欣首部在台灣以導演兼編劇身分製作的短片。
《哭聲》的故事時間點落在新冠疫情肆虐的台灣，講述一陣詭異的哭聲迴盪整層防疫旅館，某間房內的香港留學生為此感到焦慮及恐慌，而在另一個房間中，男童對哭聲的好奇心則遭到母親以言語威嚇制止。本部短片《哭聲》的創作構思為何？《哭聲》背後的真相到底是什麼？今日就由導演陳曉欣為我們親自揭密。
從現實恐懼到影像創作
短片《哭聲》的故事源自陳曉欣導演於2021年在台灣防疫旅館的親身經歷。在長達14天的隔離期間，陳曉欣於某日凌晨忽然聽見房外傳來奇怪的哭聲，因隔離困在房內且無法在深夜聯絡親友的她，只能隻身一人待在房內擁抱自己的恐懼。在靈機一動之下，陳曉欣決定將自身經歷化作筆下素材，最終順利完成《哭聲》的劇本。
除了將自己在防疫旅館的經歷及感受呈現在作品當中之外，陳曉欣也在《哭聲》的劇本中加入男童及男童母親這兩個由她想像出來的角色，前者展現出自己過往身為孩童的經歷與性格——不但充滿好奇心，也展現出勇敢；後者則投射出她腦海中的母親印象——總是優先否認孩子的想法，也慣於以恐嚇的方式與孩子進行溝通。
「我覺得每一個角色都有我自己的經歷在裡面。」
誠如前述，《哭聲》片中的香港留學生角色，實際上背負著導演本人或者所有香港人的歷史記憶。陳曉欣直言，當時在防疫旅館內的經歷及感受，讓她不禁連想到近年來香港的政治事件所帶給她的恐懼。
因此，她試圖以本片故事中由哭聲擴散出的懸疑氣氛，以及不同角色呈現出的性格與互動方式，對映著威權擴散為人們帶來的恐懼和傷害。
恐懼的牆外，是自由的展現
在《哭聲》的片末，鏡頭帶到香港留學生衣服背面上的字樣「On the other side of FEAR lies FREEDOM」以及下方的二維條碼（QR Code），這便是陳曉欣為了替港人發聲所安排的巧思之一。
陳曉欣透露，衣服上的二維條碼其實是「光復香港，時代革命」這八個字的數位形式，而當初會選擇將這句口號放入片中，目的就在於她想要大聲說出「有人不讓說」及「旁人不敢說」的話。
「當時候這個口號已經是犯法，有人因為喊口號而被告。我覺得很荒謬，因為它就只是一句口號，然後很多人不敢去說、不敢去講。」
針對國家力量對於人民意識形態的干涉，陳曉欣以前一部短片作品《於是我安靜了》為例，原先該片預計在今年春季於香港公開播映，但香港電影、報刊及物品管理辦事處卻以片中畫面「可能具煽動意圖」為由而拒發准映證。爰此，陳曉欣希望能透過《哭聲》片中的安排傳達她的信念與支持：「我覺得可以說出來，因為錯的不是我們。」
儘管如此，陳曉欣仍舊擔心自己的言論及行動可能影響到身邊人的安危——尤其是香港人——並為他們帶來政治上的麻煩，所以在進行拍攝之前，陳曉欣也不忘事先知會演員及劇組《哭聲》劇本內所蘊含的政治意涵。
「她（指片中飾演留學生的香港演員）當時給我的反應就是：『沒問題』。我覺得很感動，有一種還是有人可以跟你一起去冒險的感覺。」
拍攝《哭聲》的難與不難
在過去，陳曉欣曾相信香港與台灣的文化及語言相近性，不會為拍攝作業帶來麻煩，但當《哭聲》進入正式拍攝之後，香港與台灣兩地在使用粵語和中文慣用語的相異性逐漸凸顯，使得陳曉欣與劇組之間曾一度產生溝通障礙，但她卻也從中獲得工作的新鮮感，並頻頻笑稱「需要多向其他人學習」。
另一個來自拍攝作業的挑戰，莫過於指導《哭聲》片中的男童演員。陳曉欣表示，指導兒童演員進行表演的困難度，在於兒童演員不易理解導演的要求，因此「向演員解釋劇情」的拍攝步驟，在兒童演員身上並不適用，同時導演也必須簡化指令並運用小技巧，才能使兒童演員呈現出自然的表演。
例如，在《哭聲》裡的其中一幕，男童母親必須在浴室中責罵並言語威嚇男童，此時飾演母親角色且較具劇組經驗的演員方亭，便給予了陳曉欣在拍攝上的建議。
「方亭幫了我很多，因為我從來沒有拍過小孩，也沒有很多擔任導演的經驗，於是方亭就跟我溝通說這邊不要排練太多。因為我們拍戲的時候，知道用什麼語氣小孩會害怕，就只好委屈一下小孩。他可能真的以為是被罵，但我喊卡之後都會安撫他，跟他說其實我們在拍攝。」
未來的作品及展望
《哭聲》雖然僅是陳曉欣導演於就讀研究所期間完成的其中一項課堂作業，但故事已然具備成為長片的潛力，就連學校教授也曾建議可以將劇本寫長再拍；然而，陳曉欣認為，除非另有新的契機，否則未來並無太大的可能性再修改劇本並拍攝為長片。不過，陳曉欣也大方地透露，她目前正在拍攝一部關注流亡在台灣的香港拳擊手的紀錄片，並期許在片中將社會運動與拳擊運動進行連結。
從執導劇情片到紀錄片，會有什麼不同的拍攝經驗嗎？陳曉欣認為，在拍攝紀錄片的過程中，能夠感受到被攝者及導演之間的信任關係的不同之處，尤其是當這部紀錄片關乎政治議題，並且涉及被攝者的隱私及人身安全的時候。於是，陳曉欣如此評論拍攝紀錄片及劇情片的差異：「紀錄片就是你要顧慮對方可以承受到的結果。」
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
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