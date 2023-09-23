【2023女性影展】《哭聲》導演陳曉欣專訪：從防疫旅館的感受，想到近年香港政治帶來的恐懼

採訪：潘雅鈺、梁潔微、褚安

文字整理：潘雅鈺

今夏，執導短片《哭聲》的陳曉欣導演首次現身女影辦公室，一身黑的打扮及含蓄的笑容，充分展現出陳曉欣本人的內斂性格。陳曉欣過去曾與香港短片創作組織豐美股肥合作，在2021年以短片《於是我安靜了》初試啼聲，此次參與女性影展台灣競賽的《哭聲》則是陳曉欣首部在台灣以導演兼編劇身分製作的短片。

《哭聲》的故事時間點落在新冠疫情肆虐的台灣，講述一陣詭異的哭聲迴盪整層防疫旅館，某間房內的香港留學生為此感到焦慮及恐慌，而在另一個房間中，男童對哭聲的好奇心則遭到母親以言語威嚇制止。本部短片《哭聲》的創作構思為何？《哭聲》背後的真相到底是什麼？今日就由導演陳曉欣為我們親自揭密。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 陳曉欣

從現實恐懼到影像創作

短片《哭聲》的故事源自陳曉欣導演於2021年在台灣防疫旅館的親身經歷。在長達14天的隔離期間，陳曉欣於某日凌晨忽然聽見房外傳來奇怪的哭聲，因隔離困在房內且無法在深夜聯絡親友的她，只能隻身一人待在房內擁抱自己的恐懼。在靈機一動之下，陳曉欣決定將自身經歷化作筆下素材，最終順利完成《哭聲》的劇本。

除了將自己在防疫旅館的經歷及感受呈現在作品當中之外，陳曉欣也在《哭聲》的劇本中加入男童及男童母親這兩個由她想像出來的角色，前者展現出自己過往身為孩童的經歷與性格——不但充滿好奇心，也展現出勇敢；後者則投射出她腦海中的母親印象——總是優先否認孩子的想法，也慣於以恐嚇的方式與孩子進行溝通。

「我覺得每一個角色都有我自己的經歷在裡面。」

誠如前述，《哭聲》片中的香港留學生角色，實際上背負著導演本人或者所有香港人的歷史記憶。陳曉欣直言，當時在防疫旅館內的經歷及感受，讓她不禁連想到近年來香港的政治事件所帶給她的恐懼。

因此，她試圖以本片故事中由哭聲擴散出的懸疑氣氛，以及不同角色呈現出的性格與互動方式，對映著威權擴散為人們帶來的恐懼和傷害。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《哭聲》劇照

恐懼的牆外，是自由的展現

在《哭聲》的片末，鏡頭帶到香港留學生衣服背面上的字樣「On the other side of FEAR lies FREEDOM」以及下方的二維條碼（QR Code），這便是陳曉欣為了替港人發聲所安排的巧思之一。

陳曉欣透露，衣服上的二維條碼其實是「光復香港，時代革命」這八個字的數位形式，而當初會選擇將這句口號放入片中，目的就在於她想要大聲說出「有人不讓說」及「旁人不敢說」的話。

「當時候這個口號已經是犯法，有人因為喊口號而被告。我覺得很荒謬，因為它就只是一句口號，然後很多人不敢去說、不敢去講。」

針對國家力量對於人民意識形態的干涉，陳曉欣以前一部短片作品《於是我安靜了》為例，原先該片預計在今年春季於香港公開播映，但香港電影、報刊及物品管理辦事處卻以片中畫面「可能具煽動意圖」為由而拒發准映證。爰此，陳曉欣希望能透過《哭聲》片中的安排傳達她的信念與支持：「我覺得可以說出來，因為錯的不是我們。」

儘管如此，陳曉欣仍舊擔心自己的言論及行動可能影響到身邊人的安危——尤其是香港人——並為他們帶來政治上的麻煩，所以在進行拍攝之前，陳曉欣也不忘事先知會演員及劇組《哭聲》劇本內所蘊含的政治意涵。

「她（指片中飾演留學生的香港演員）當時給我的反應就是：『沒問題』。我覺得很感動，有一種還是有人可以跟你一起去冒險的感覺。」

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《哭聲》劇照

拍攝《哭聲》的難與不難

在過去，陳曉欣曾相信香港與台灣的文化及語言相近性，不會為拍攝作業帶來麻煩，但當《哭聲》進入正式拍攝之後，香港與台灣兩地在使用粵語和中文慣用語的相異性逐漸凸顯，使得陳曉欣與劇組之間曾一度產生溝通障礙，但她卻也從中獲得工作的新鮮感，並頻頻笑稱「需要多向其他人學習」。

另一個來自拍攝作業的挑戰，莫過於指導《哭聲》片中的男童演員。陳曉欣表示，指導兒童演員進行表演的困難度，在於兒童演員不易理解導演的要求，因此「向演員解釋劇情」的拍攝步驟，在兒童演員身上並不適用，同時導演也必須簡化指令並運用小技巧，才能使兒童演員呈現出自然的表演。

例如，在《哭聲》裡的其中一幕，男童母親必須在浴室中責罵並言語威嚇男童，此時飾演母親角色且較具劇組經驗的演員方亭，便給予了陳曉欣在拍攝上的建議。

「方亭幫了我很多，因為我從來沒有拍過小孩，也沒有很多擔任導演的經驗，於是方亭就跟我溝通說這邊不要排練太多。因為我們拍戲的時候，知道用什麼語氣小孩會害怕，就只好委屈一下小孩。他可能真的以為是被罵，但我喊卡之後都會安撫他，跟他說其實我們在拍攝。」

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供

未來的作品及展望

《哭聲》雖然僅是陳曉欣導演於就讀研究所期間完成的其中一項課堂作業，但故事已然具備成為長片的潛力，就連學校教授也曾建議可以將劇本寫長再拍；然而，陳曉欣認為，除非另有新的契機，否則未來並無太大的可能性再修改劇本並拍攝為長片。不過，陳曉欣也大方地透露，她目前正在拍攝一部關注流亡在台灣的香港拳擊手的紀錄片，並期許在片中將社會運動與拳擊運動進行連結。

從執導劇情片到紀錄片，會有什麼不同的拍攝經驗嗎？陳曉欣認為，在拍攝紀錄片的過程中，能夠感受到被攝者及導演之間的信任關係的不同之處，尤其是當這部紀錄片關乎政治議題，並且涉及被攝者的隱私及人身安全的時候。於是，陳曉欣如此評論拍攝紀錄片及劇情片的差異：「紀錄片就是你要顧慮對方可以承受到的結果。」