2023/09/21,
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中國強力執行教育「雙減」，北京大學研究：寒門更難出貴子

中國強力執行教育「雙減」，北京大學研究：寒門更難出貴子
陸媒20日報導，北京大學3位學者近期發表論文指 出，中國2008年到2018年推行的教育減負措施，導致 寒門學子的高中升學率、學習時間、教育支出都下 降，加劇教育不公。圖為9月1日，山西太原小學生在 教室朗讀。（中新社提供）中央社 112年9月20日

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從結果上看，寒門學子獲得優質教育的門檻更高，加劇了「寒門更難出貴子」的問題。這篇論文作者得出了一個結論：「教育減負政策可以全面發揮作用的條件較為苛刻，只有在不存在升學競爭或者升學率非常高的情況下，限制課業負擔和校外教育培訓負擔的措施才可能有效，而這些條件在現實中不容易存在」。

（中央社）中國強力執行教育「雙減」之際，北京大學3名學者近期發表研究論文指出，2008年到2018年推行的教育減負措施，導致寒門學子的高中升學率、學習時間、教育支出都下降，富家學子反而都上升。

綜合《財經雜誌》等陸媒報導，北京大學國家發展研究院博士研究生周子焜、教授雷曉燕和北大滙豐商學院教授沈豔，近期在《經濟學（季刊）》第3期發表題為「教育減負、家庭教育支出與教育公平」的論文。

研究指出，21世紀以來，中國教育減負政策的力度經歷了3次跳躍式成長，分別發生在2009年、2013至2014年和2018年。從具體舉措來看，包括控制在校時長、禁止設置重點班、限制班級規模等17個指標。

這篇論文透過構建微觀理論模型、構造減負政策指數，並利用中國家庭追蹤調查（CFPS）數據作實證分析得出。

研究發現，在2008年到2018年間，教育減負加大推行力度後，導致「寒門學子（收入分布處於最底層10%的家庭學生）升高中的機率下降9.3個百分點，學習時間每週下降9.19小時，教育支出下降21%。

而「富家學子」（收入分布處於最上層10%的家庭的學生）升高中的機率卻上升5.3個百分點，學習時間每週上升10.37小時，教育支出上升66%。

研究表明，雖然減負政策的確使低收入家庭的各項教育投入都在下降，但值得警醒的是，這種下降的代價是他們的子女在升學競爭中獲取的機會越來越渺茫。

其中一項實證分析結果顯示，樣本中收入分位數為後54%的家庭，在教育減負後升學變得更困難。相比之下，樣本中收入分位數為前46%的家庭，在教育減負後升學變得更容易。

研究發現，中國此前的教育減負政策未能顯著減少學生學習負擔，也未能顯著降低家庭教育支出，反而帶來了教育投入和教育產出的分化，加劇了教育不公。

從結果上看，寒門學子獲得優質教育的門檻更高，加劇了「寒門更難出貴子」的問題。

這篇論文作者得出了一個結論：「教育減負政策可以全面發揮作用的條件較為苛刻，只有在不存在升學競爭或者升學率非常高的情況下，限制課業負擔和校外教育培訓負擔的措施才可能有效，而這些條件在現實中不容易存在」。

研究者表示，因為「雙減」政策執行時間尚短，效果未能全面顯現，但等到該政策長期施行之後再評估，恐怕會錯過最佳的政策視窗調整期。因此有必要分析歷史上類似政策的執行效果，從而對當前的「雙減」政策形成合理預期，為進一步的政策調整提供參考。

中國2021年推出「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」（簡稱「雙減」政策），大力整治補教業，宣稱要減輕學生和家長負擔。但反而引發家長更加焦慮，補教走入地下化，一般認為更不利於中低收入家庭學生。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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