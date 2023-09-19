西方企業退出緬甸市場後，中國和泰國企業如何在當地獲取經濟利益？

文：林柏宏

緬甸軍事政變延燒2年多未歇，儘管軍政府飽受國際制裁，但據統計，中國和泰國企業正大舉進駐當地。觀察家分析，中國看似正在填補西方撤出緬甸的經濟真空、泰國也保持與緬甸軍政府相當密切的政經關係，同時緬甸軍方也正刻意宣傳釋放政治犯消息，盼稍稍緩解制裁衝擊。

就在緬甸爆發軍事政變逾兩年半、軍政府仍遭受西方國家制裁之際，由於中國和泰國政府仍維持與緬軍的關係，兩國的公司正在這個極具動盪的國家擴張。

《日經亞洲》指出，目前中國的「聯合外經」（Union Resources & Engineering）及「雲南能源投資」（Yunnan Energy Investment）正在緬甸南部的伊洛瓦底區域，興建一座斥資25億美元（約新台幣799億元）的發電廠，預計於2027年正式開始商業營運。

此外，根據緬甸服裝製造商協會（Myanmar Garment Manufacturers Association）統計，目前在緬甸有300多家中國服裝工廠，數量佔當地所有服裝工廠的一半以上。

中國不僅企業大舉進駐緬甸，政府也積極在當地推動興建。中國前外長秦剛5月訪問緬甸時表示，中國將加速推進中緬經濟走廊重點合作項目，展開農業、教育、醫療等惠民項目。

對此，觀察家分析，中國在緬甸軍事政變之前，就一直是其最大的貿易夥伴之一，因此來自中國的公司在當地仍佔有一定投資佔比並不讓人意外。不過，隨著愈來愈多外資企業在緬軍奪權之後陸續撤離，中國公司看似正加速填補市場缺口。

專家：中國正填補西方撤出緬甸的經濟真空

澳洲科廷大學（Curtin University）管理學院國際企業學系副教授慧慧嬁（Htwe Htwe Thein）告訴美國之音：「儘管（緬甸）政變領導人侵犯人權，這卻未對中國在緬甸的投資和參與產生真正的影響，但由於緬甸不穩定事件加劇、出現暴力事件和內戰，因此中國投資者會非常小心，避免在不穩定的地方投資。除此之外，看起來中國在當地的投資仍在繼續，一些區域的商業運作仍照常進行，力度甚至在加大，填補因為西方投資者離開後留下的真空。」

根據「緬甸戰略與國際研究所」（Institute for Strategy and Policy-Myanmar）統計，緬甸自2021年2月政變開始至今年3月期間，共批准54億美元（約新台幣1725億元）的外國直接投資，其中中國包含香港的投資佔比高達55％，即約30億美元（約新台幣959億元）。

監督團體「國際包容性發展」（Inclusive Development International）今年5月的分析報告表示，雖然緬甸自民主政權被推翻以來，外國直接投資大幅下降，但據軍政府統計，政變後第一年仍有新批准的外國直接投資，幾乎都來自亞洲國家，其中中國最多。在此背景下，軍政府將中國視為「最重要的外國投資者」， 中國投資對於軍政府試圖合法化其政權的努力「至關重要」。

慧慧嬁表示，據她觀察，中國目前在緬甸的投資「遍及各行各業」，不過最關鍵的是在製造業、能源及採礦業領域，而中國對於掌握世界能源轉型至關重要礦物的野心，已經導致礦業業者前僕後繼前往緬甸，而緬幣近期的狂貶更促使中企加大投資力道。

她說：「緬甸（能源）轉型礦物的資源非常豐富，是世界上擁有最多此類礦產資源的國家之一，這些轉型礦物對於中國採礦工人來說非常具有吸引力。所以中國在緬甸投資涉及所有領域，且緬幣目前處於最低水平，所以一些投資人借低工資加大他們的投資，儘管事實上緬甸大部分區域仍不穩定，且軍政府無法控制眾多區域。」

Photo Credit:GettyImages 2021年2月，緬甸軍方推翻民選的翁山蘇姬政府。

與緬軍關係密切泰新政府料維持既有政策

不過，除了中國公司，泰國企業也正在搶攻緬甸市場。《日經亞洲》指出，泰國釀酒（Thai Beverage）旗下的新加坡啤酒製造商星獅集團（Fraser and Neave）於7月表示，將斥資1410萬美元（約新台幣4.5億元），在緬甸取得酒類許可證和土地使用權。

泰國能源公司也正在進入緬甸。去年，在日本能源巨頭ENEOS控股（Eneos Holdings）和馬來西亞國家石油公司（Petronas）退出緬甸的Yetagun天然氣項目後，泰國的北方海灣石油公司（Northern Gulf Petroleum）獲得了該項目的權利。另外，在法國Total Energies退出緬甸Yadana最大海底氣田開發案後，泰國的PTT勘探生產股份有限公司（PTT Exploration and Production）接手了Total Energies的主要營運商角色。

根據緬甸國營報紙《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar），緬甸在2022-23財年，也就是2022年4月至2023年3月間，吸引來自87家企業的16.4億美元（約新台幣524億元）的外國直接投資，除了新加坡、中國外，泰國是投資金額最高的國家之一。

對此，台灣文藻外語大學東南亞學系副教授兼主任林文斌分析，目前已成泰國前總理的帕拉育·佔奧差（Prayut Chan-ocha），2014年也是藉由軍事政變掌管國家，因此一直以來對緬甸危機的反應相對其他東協國家較為溫和，特別在緬甸軍方於2021年推翻推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府之後，對緬甸的投資力道正在加大，再加上泰國也需與緬甸軍政府就控管在兩國邊界的武裝反抗團體的行動合作，因此可以說在政治及經濟上，泰緬軍方的關係相當密切。