安康接待室與華山月台命運大不同，「不義遺址」為何難成法定文化資產？
我們想讓你知道的是
當新北市政府公開表示安康接待室「見證戰後台灣危害人權事件，具高度歷史價值」【註3】並指定為古蹟時，華山貨運站卻只有櫛型月台附屬的一棟「辦公室」被保留下來，最後櫛型月台會被拆除。如此不平等的對照出現在這兩個案件中，為什麼會有這樣的情形？
文：吳柏瑋（暗坑文化工作室執行長）
去（2022）年12月，在萬眾矚目中，位於新店安坑二城的「司法行政部調查局安康接待室」【註1】（下稱安康接待室）最終指定為古蹟。從公民發起提報屢受阻礙，到蔡英文總統實地走訪後，順利於同年指定為古蹟，安康接待室的保存其實就是一場政治價值的選擇題。但同樣的選擇題反映在歷史價值與地位不輸給安康接待室的「華山貨運站櫛型月台」（下稱華山貨運站月台）時，得到的結果卻是「要被司法院拆掉」如此不堪的結論。這倒底是文化資產審議標準的不合理？還是，台灣對於不義遺址此類特別的負面文化資產保存法源不完整？
安康接待室的保存之路
2021年9月暗坑文化工作室發起了「提報安康接待室古蹟」一案，在同年的10月迎來了第一次的現場會勘，並且在2022年的2月22日得到了列冊追蹤的結論。在是否列冊的審議會議上，我永遠記得文化部文化資產局、促進轉型正義委員會（下稱促轉會）與國家人權博物館，均在會議上一再以「尚未完整調查」為由反對安康接待室指定古蹟一事，而那之後，安康接待室彷彿消失在文化資產審議的日程上一樣，沒有再聽聞有要招開「文資審議會」的消息。
在2022年2月27日，安康接待室迎來了命運的轉折點，蔡英文總統與監察院院長陳菊等人一同前往安康接待室參訪，總統在該場活動中公開表示「安康接待室將移交給文化部國家人權博物館，作為實現轉型正義、推廣人權教育的基地之一，讓歷史真相持續被見證、被記得。」，而這場行程中包含時任行政院院長的蘇貞昌、時任文化部部長李永得皆一同前往。
在蔡總統訪視結束之後，包含文化部、促轉會在內的中央部會機關一夜之間「性情大變」，從原本推託、不願保存的消極態度，突然之間變成「願意協助提供資料」、「支持保存」，但諷刺的事情就是，早在進行審議程序之前，促轉會早就已經公告了安康接待室為不義遺址的報告，而當這些部門態度轉變的當下審議的會議也已經開完且有了「列冊追蹤暫時不指定古蹟」的結論。
所幸，在社會大眾的不斷關注與倡議保存中，最後安康接待室在2022年的12月01日迎來了「第二次的現地會勘」。這是台灣文化資產審議歷史上唯一有「兩次現場勘查」且「兩次啟動審議」的記錄，最後，新北市政府以極高的效率在同月的29號正式指定安康接待室為古蹟。
救不回來的華山櫛型月台
2022年12月07日，司法院在「華山貨運站月台」舉辦了動土典禮，要在該處興建「華山司法園區」；12月08日，暗坑文化工作室緊急發布了搶救華山貨運站月台的呼籲，要求司法院正視華山貨運站月台已經公告為不義遺址的重要性，也因此串連起了北、中、南等不同地區的民間團體一起發聲。
隨後司法院召開兩次的討論會議，召集民間對於司法園區涉及華山月台保存爭議有疑義的團體單位，進行設計修改的討論。但無論提出任何規劃，司法院始終不願意放棄「拆解或卸除華山月台」的方式，無論如何，華山貨運站月台都留不下來。
而隨後，暗坑文化工作室進行了華山貨運站月台的文化資產提報流程。華山貨運站月台的「貨運站 」【註2】於2019年登錄為歷史建築，其範圍並不包含「櫛型月台」。而在這次司法院為了「華山司法園區」新建工程而送台北市政府審議的「華山貨運站與櫛形月台擬定修復及再利用計畫」中，也可以發現「櫛型月台」其實是被額外提出的標的物，但台北市政府卻以「華山司法園區」新建工程已包含「櫛型月台」為由，拒絕依法對華山貨運站月台另外進行文資審查。
司法院利用「華山貨運站與櫛形月台擬定修復及再利用計畫」將「櫛型月台」包裹進修復再利用的範圍內，並據此計畫來對「櫛型月台」進行拆遷，這是司法院作賊心虛的體現；然而蔣萬安的台北市政府以此為由拒絕依法進行文化資產價值的審議程序，這是台北市政府在政治價值上選擇漠視文化資產的不作為，更是體現出蔣家後代不願意面對其祖先所留下來的歷史事實的鴕鳥心態。
安康接待室與華山月台都是不義遺址，命運卻不同
綜觀兩者的文化資產價值，安康接待室是興建於1974年的建築群，為當時司法行政部調查局做為偵訊與臨時關押政治犯的空間，其最為知名的事件不外乎為大家所熟知的「美麗島事件」，舉凡陳菊、陳忠信、姚嘉文等人都曾在這裡受過偵訊，有別於早期以寧虐、毆打等方式逼供，安康接待室傾向的是「疲勞審訊」的方式突破心防以達到目的。
1937年就已經設置的「華山貨物驛」是一個貨運站，他獨特的命運就在於，明明是一個以貨物載運為目的的交通節點，在戰後的1951年開始，卻做為政治受難者自保安司令部軍法處看守所前往基隆港的「轉運站」，在這個月台上車之後，政治受難者就被送往綠島，也就是《流麻溝十五號》的實際現地。
安康接待室，見證了美麗島事件的偵訊過程，是台灣保留最完整的調查局偵訊場域。華山貨運站，送走了戰後初期的眾多政治受難者，擁有台北市內唯一僅存的櫛型月台。
當新北市政府公開表示安康接待室「見證戰後台灣危害人權事件，具高度歷史價值」【註3】並指定為古蹟時，華山貨運站卻只有櫛型月台附屬的一棟「辦公室」被保留下來，最後櫛型月台會被拆除。如此不平等的對照出現在這兩個案件中，為什麼會有這樣的情形？
「不義遺址」極難成為法定文化資產
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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