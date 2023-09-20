紐西蘭年輕F1車手Lawson的亮眼表現，正在左右角田與Ricciardo的未來

文：Athrun aka Satoshi

Lawson雖是在尼德蘭GP週六因Daniel Ricciardo傷退的情況迎接出道賽，但這位紐西蘭年輕車手的表現完全不像是臨危授命的樣子：在尼德蘭拿下第13名、義大利拿下第11名，新加坡除了在排位賽以0.007秒差擠下世界冠軍Max Verstappen首度闖進Q3排位賽外，更以AlphaTauri車隊本季最佳的第九名完賽。

「如果可以的話，我希望能有更多比賽來準備本週，但很明顯的，當你抓到出賽機會時就得把握住；今天的表現實在是太棒了，我們毫無疑問的將賽車表現發揮至極致。」Lawson表示。

Gave it everything, we came home P9! Thank you so much @AlphaTauriF1 🙏🏽@redbull | @RodinCars | Giltrap Group | Cumulo9 | Tony Quinn Foundation | Turners Cars | Porter Group CE pic.twitter.com/QxOneYJnGG — Liam Lawson (@LiamLawson30) September 17, 2023

「不過我們得好好檢討起跑時的狀況，這已是我連續兩場在起跑時掉位置，讓我們的比賽變得辛苦些，雖然這場大賽對體能也是考驗，但能拿到2分仍是十分慶幸的事。」

這次的第九名不僅使Lawson成為F1錦標賽史上第350位奪下年度積分的車手，也讓本季敬陪末座、因而在本週推出大規模更新套件的AlphaTauri車隊露出追趕Alfa Romeo車隊的曙光，更打亂了AlphaTauri車隊未來的車手安排。

如果Ricciardo沒有傷退的話，身為Red Bull體系車隊共同預備車手的Lawson，本季除了日本超級方程式外，在F1應只會在部分大賽擔任自由練習出賽車手，不過這三場大賽的成績已讓以Helmut Marko為首的車隊高層不得不重新考慮原先規劃，甚至也讓場邊傳出原本位置仍算穩固的角田裕毅有極高機率被取代的八卦。

「很諷刺的，AlphaTauri車隊中表現最好的車手可能會失去參賽席位」，《RACER》專欄作家Chris Medland表示，「角田在AlphaTauri車隊的三年期間已獲得Red Bull車隊的高評價，但為了進一步瞭解角田，Red Bull車隊很有可能讓他轉任預備車手以與Max Verstappen和Sergio Perez進行更密切的合作。」

雖然轉任預備車手會給予車迷「降格」的印象，不過Alex Albon在2021年因而獲得重整的機會，成為他近兩年在Williams車隊重新發光的關鍵，除此之外，Fernando Alonso、Niko Hulkenberg與Ricciardo等老將也可說是此制度的受惠者。

當然Ricciardo歸隊後的表現也是關鍵，依據Red Bull車隊所言，Ricciardo最快在10月的卡達夜賽就會歸隊，如果Ricciardo在剩餘賽季的表現不佳，也許被取代的就會是Ricciardo了。

本文經Athrun aka Satoshi授權刊登，原文刊載於此

原標：【F1】2023-15新加坡GP回顧：表現亮眼的Lawson已左右角田與Ricciardo的未來

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航