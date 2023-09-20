TNL+ 2023/09/20,
商業

台積電、聯發科為何要參與安謀IPO？在半導體領域，掌控安謀等於「挾天子以令諸侯」

台積電、聯發科為何要參與安謀IPO？在半導體領域，掌控安謀等於「挾天子以令諸侯」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

台灣兩大科技廠為何要參加安謀IPO？時至今日，全球智慧手機包括蘋果與安卓，有99％以上採用Arm的技術架構，70％人口使用Arm架構產品，Arm晶片出貨量超過2500億個，全世界50％處理器晶片採用Arm架構，由此可知Arm技術在科技界佔有無比重要的地位。

台積電（代號：2330）於9月14日公告，投資安謀（Arm Holdings plc, Arm）之首次公開發行（Initial Public Offerings, IPO）美國存託股份（American Depository Shares, ADSs）196萬784股；每股51美元；總金額約1億美元。

同時，聯發科（代號：2454）代子公司Gaintech Co. Limited 公告取得安謀美國存託股份49萬196股；每股51美元；共約2500萬美元。

台灣兩大科技廠為何要參加安謀IPO？軟銀集團（SoftBank Group Corp.）持有安謀股份多年，為何在這個時候上市？本文以買方與賣方的面向，從財務層面與市場策略角度，來分析這次轟動華爾街的IPO案。

賣方（Sell-Side）

安謀Arm（Advanced RISC Machines Ltd）的前身為艾康電腦（Acorn），創立於1978年，總部設於英國劍橋。1990年，安謀從艾康電腦分割，成為獨立公司。

第一款採用Arm架構的行動電話是1998年Nokia 6110 GSM，在當時是一款非常熱門的暢銷機種。時至今日，全球智慧手機（包括蘋果與安卓）有99％以上採用Arm的技術架構，70％人口使用Arm架構產品，Arm晶片出貨量超過2,500億個，全世界50％處理器晶片採用Arm架構。由此可知Arm技術在科技界佔有無比重要的地位。

安謀Arm曾於1998年4月17日同時於倫敦證券交易所（London Stock Exchange）及納斯達克（NASDAQ）上市。2016年9月5日軟銀集團韓裔日籍創辦人孫正義（Masa）以309億美元收購Arm，使得Arm在倫敦證券交易所及納斯達克公開上市近20年後，成為軟銀集團底下一家全資私人公司。

2020年9月，輝達（NVIDIA）宣布出價400億美元併購Arm，但受到各國監理機關與科技大廠（高通、微軟、谷歌等）一致反對。他們擔心Arm在輝達掌控下無法保持中立，市場將形成嚴重的獨佔問題，最後併購案無疾而終。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。