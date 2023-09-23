【2023女性影展】《島影》導演余聿專訪：停格動畫的魅力，就是將表演、攝影和燈光一起實現
我們想讓你知道的是
針對余聿導演最新的定格動畫作品《島影》，我們談了許多動畫上的創作：「我覺得停格比較大的優點跟缺點是，它每一幀、每一格都像是在做特效，所以大家很容易陷入在那個特效的世界裡面，就想要把每一張都拍得漂亮，然後忘記你的故事本來應該要長怎樣」。余聿說，先把故事修好，其他的之後再說。
主訪：張元薷
撰稿：賴歆諄
攝影：馬民宜
逐字稿整理：楊詠琦
余聿導演最新的定格動畫作品——《島影》，故事講述怕光的苗仔和需要光才能存在的影子在島上的探險之旅，他們不斷尋索共存的方式，也在途中與奇妙生物接連相遇，每一種生物正如同我們在成長過程中所碰見的他者和群體，既影響、滲透著我們，也讓我們吸收、淬煉，而後長成自己。
島影，也是社會的倒影
提及拍攝《島影》的契機，余聿說過去拍攝的題材多偏科幻且以人為主，但做偶動畫就會想嘗試一些奇怪生物，所以在最初的構想上其實很單純，之後把想要探討的議題加入，像「人跟人之間相處的感覺，家庭、朋友和群體之間的關係」。
《島影》的片名源自劇組的製偶師蘇筱雯，想到這整個故事跟倒影很像，像在影射真實社會，又剛好發生在一個很大的島上，於是就抓住這個隱喻的概念，取名「島影」。
角色造型設計——循環、負擔和犧牲
余聿說因為一開始就希望《島影》是一個關於循環的故事，所以在角色的造型創作上，會與故事設定有關。主角苗仔的設計像種子和果實，「雖然看起來很像羽毛，但我們就是想要弄成像水滴、松果的感覺。最後他會發芽變回一棵樹，再結成一個果實下來」。
至於身上像揹著氣球的熊——「揹熊」，它的每一代都在它身上，意味著每個人都要背負著它的家庭，走路的步伐參考自陸龜，雖然它背上拉了一個長長的東西，但是是有殼、比較沉重的感覺。
「揹熊所代表的意涵類似於，大家都說好像一定要結婚生小孩，但這些家庭組成，其實是為了整個世界，已經不是為了個人了，比較大方向變成是為了世界運作，所以必須要組織家庭。這些東西雖然是揹在它背上，可是已經不再是它自己的東西」。
獨眼鳥則本來是兩隻眼睛，後來為了更凸顯想要融入一個群體的殘忍，讓它的犧牲更大，才想到可以以眼睛作為融入群體的代價，作為一個比較極端的犧牲。
他人即地獄？個體和群體、社會間難以斷聯的輪迴
問及《島影》的靈感來源，余聿說：「一個比較簡單的說法是『他人即地獄』，可是也沒有走到那麼極端。即使我們知道他人即地獄，但人還是群體生物，再怎麼喜歡獨處的人，也還是離不開這個社會。」故事中的主角苗仔明白這是一個循環，但他還是選擇繼續。
《島影》中主角跟影子的關係也讓人好奇，影子不斷吸收資訊，也帶領苗仔前行，最後甚至有了實體的形象。余聿表示影子吸收旅途中碰見的事物，代表著剛出生在這世上的小朋友，尚不能辨別好壞，每認識、抓住一個東西就想學習、吸收到身體裡面。
影子在片中像即將脫蛹而出的蟬，雖然形體已在，但五官仍是模糊的，「因為想讓影子是活著的，但又看不出它的表情，就透過一點一點摸索讓臉有蠕動的效果。就好像它有什麼想說，可是它還沒有五官、表達不出來，一直有一點用力的感覺」。
影子常被視為負面、邪惡的存在，余聿表示不想要有非黑即白的分別：「因為它一開始就是很單純的陪伴，也許真的只是他自己（苗仔）的倒影，可是當這個倒影隨著他去旅行，吸收到很多東西後，慢慢有了自己的意識。」
影子認為某個地方有潛在的危險，就會引領苗仔逃離，他們彼此關心，卻面臨無法共生共存的難題——一個對光源過敏、一個需要光才能存在，苗仔在意識到這件事情後決定犧牲自己，好讓影子能以實體現行。
停格動畫將表演、攝影和燈光一同實現
談及動畫和真人片的差異，余聿表示在表演上最不一樣的是動畫的演員——動畫師，不管到幾歲都可以演老人、男人、女人、小孩、妖怪，不會受到外表的限制，只要把自己的表演概念套在做出來的玩偶身上就好。因為角色都是非人生物，所以在捕捉角色的動態和情緒表現上需要想像，但仍參考自人類的表情，透過前後摸索創造出來。
這次拍攝《島影》，余聿做了一個實驗：「我給動畫師一個方向，然後他們不一定要照我的分鏡拍。我發現給動畫師較大的自由度其實蠻好的，他們會擦出不一樣的火花。甚至有一段因為他們拍得很好，我就把我自己拍的片段剪短，把它放進去。」
在拍攝手法上，動畫因為成本問題，無法有好幾個鏡次（Take），一天只能拍10秒，而且分鏡需要盡可能地精準，導演向動畫師表明想要的戲，給出這個鏡頭的時間範圍，讓動畫師自行發揮。真人片則可以連續拍攝好幾天，能拍多少就拍多少，回去再剪輯。
提及為何選擇偶動畫作為創作的媒材？余聿說因為喜歡表演、燈光和攝影，而停格動畫剛好就是一個介在中間的媒材，既看得到實體、能打光又不用一直盯著電腦，「我覺得停格比較大的優點跟缺點是，它每一幀、每一格都像是在做特效，所以大家很容易陷入在那個特效的世界裡面，就想要把每一張都拍得漂亮，然後忘記你的故事本來應該要長怎樣」。
余聿說，先把故事修好，其他的之後再說。
走進停格——善用網路資源，盡可能具備獨立接案的能力
余聿大學主修廣電雙哲學，跟動畫沒有直接的關係，畢業後在共玩創作工作兩年，但因為在台灣做停格的人很少，公司裡一直沒有動畫師和他搭配，「我所有的東西都在網路上自學，後來覺得這樣不行，才狠下心申請了國外研究所」。
因為目標明確，想把偶動畫、停格動畫學好，於是選了當時在網路上參考作品的工作室所在的LA（洛杉磯），迅速鎖定相關的專業人才，去實習也學習動畫表演和材質、技術的運用。
問及國內外的動畫產業的差異，余聿說目前正在盡可能擴大台灣的動畫產業，慢慢培養新人，希望可以有更多人加入。「在台灣比較不一樣的是，幾乎每個人都是一條龍的，你要有分鏡概念，故事可以不是你想的，看你接到什麼案子，如果接廣告的話，客戶那邊會給你一個腳本。但是如果具備美術、製偶、場景、攝影、燈光、拍攝、剪接的能力，甚至一點點AE的概念，你就可以一個人完成一個廣告案，自己把案子吃下來」。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。