【2023女性影展】《島影》導演余聿專訪：停格動畫的魅力，就是將表演、攝影和燈光一起實現

主訪：張元薷

撰稿：賴歆諄

攝影：馬民宜

逐字稿整理：楊詠琦

余聿導演最新的定格動畫作品——《島影》，故事講述怕光的苗仔和需要光才能存在的影子在島上的探險之旅，他們不斷尋索共存的方式，也在途中與奇妙生物接連相遇，每一種生物正如同我們在成長過程中所碰見的他者和群體，既影響、滲透著我們，也讓我們吸收、淬煉，而後長成自己。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 余聿

島影，也是社會的倒影

提及拍攝《島影》的契機，余聿說過去拍攝的題材多偏科幻且以人為主，但做偶動畫就會想嘗試一些奇怪生物，所以在最初的構想上其實很單純，之後把想要探討的議題加入，像「人跟人之間相處的感覺，家庭、朋友和群體之間的關係」。

《島影》的片名源自劇組的製偶師蘇筱雯，想到這整個故事跟倒影很像，像在影射真實社會，又剛好發生在一個很大的島上，於是就抓住這個隱喻的概念，取名「島影」。

角色造型設計——循環、負擔和犧牲

余聿說因為一開始就希望《島影》是一個關於循環的故事，所以在角色的造型創作上，會與故事設定有關。主角苗仔的設計像種子和果實，「雖然看起來很像羽毛，但我們就是想要弄成像水滴、松果的感覺。最後他會發芽變回一棵樹，再結成一個果實下來」。

至於身上像揹著氣球的熊——「揹熊」，它的每一代都在它身上，意味著每個人都要背負著它的家庭，走路的步伐參考自陸龜，雖然它背上拉了一個長長的東西，但是是有殼、比較沉重的感覺。

「揹熊所代表的意涵類似於，大家都說好像一定要結婚生小孩，但這些家庭組成，其實是為了整個世界，已經不是為了個人了，比較大方向變成是為了世界運作，所以必須要組織家庭。這些東西雖然是揹在它背上，可是已經不再是它自己的東西」。

獨眼鳥則本來是兩隻眼睛，後來為了更凸顯想要融入一個群體的殘忍，讓它的犧牲更大，才想到可以以眼睛作為融入群體的代價，作為一個比較極端的犧牲。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《島影》劇照

他人即地獄？個體和群體、社會間難以斷聯的輪迴

問及《島影》的靈感來源，余聿說：「一個比較簡單的說法是『他人即地獄』，可是也沒有走到那麼極端。即使我們知道他人即地獄，但人還是群體生物，再怎麼喜歡獨處的人，也還是離不開這個社會。」故事中的主角苗仔明白這是一個循環，但他還是選擇繼續。

《島影》中主角跟影子的關係也讓人好奇，影子不斷吸收資訊，也帶領苗仔前行，最後甚至有了實體的形象。余聿表示影子吸收旅途中碰見的事物，代表著剛出生在這世上的小朋友，尚不能辨別好壞，每認識、抓住一個東西就想學習、吸收到身體裡面。

影子在片中像即將脫蛹而出的蟬，雖然形體已在，但五官仍是模糊的，「因為想讓影子是活著的，但又看不出它的表情，就透過一點一點摸索讓臉有蠕動的效果。就好像它有什麼想說，可是它還沒有五官、表達不出來，一直有一點用力的感覺」。

影子常被視為負面、邪惡的存在，余聿表示不想要有非黑即白的分別：「因為它一開始就是很單純的陪伴，也許真的只是他自己（苗仔）的倒影，可是當這個倒影隨著他去旅行，吸收到很多東西後，慢慢有了自己的意識。」

影子認為某個地方有潛在的危險，就會引領苗仔逃離，他們彼此關心，卻面臨無法共生共存的難題——一個對光源過敏、一個需要光才能存在，苗仔在意識到這件事情後決定犧牲自己，好讓影子能以實體現行。

停格動畫將表演、攝影和燈光一同實現

談及動畫和真人片的差異，余聿表示在表演上最不一樣的是動畫的演員——動畫師，不管到幾歲都可以演老人、男人、女人、小孩、妖怪，不會受到外表的限制，只要把自己的表演概念套在做出來的玩偶身上就好。因為角色都是非人生物，所以在捕捉角色的動態和情緒表現上需要想像，但仍參考自人類的表情，透過前後摸索創造出來。

這次拍攝《島影》，余聿做了一個實驗：「我給動畫師一個方向，然後他們不一定要照我的分鏡拍。我發現給動畫師較大的自由度其實蠻好的，他們會擦出不一樣的火花。甚至有一段因為他們拍得很好，我就把我自己拍的片段剪短，把它放進去。」

在拍攝手法上，動畫因為成本問題，無法有好幾個鏡次（Take），一天只能拍10秒，而且分鏡需要盡可能地精準，導演向動畫師表明想要的戲，給出這個鏡頭的時間範圍，讓動畫師自行發揮。真人片則可以連續拍攝好幾天，能拍多少就拍多少，回去再剪輯。

提及為何選擇偶動畫作為創作的媒材？余聿說因為喜歡表演、燈光和攝影，而停格動畫剛好就是一個介在中間的媒材，既看得到實體、能打光又不用一直盯著電腦，「我覺得停格比較大的優點跟缺點是，它每一幀、每一格都像是在做特效，所以大家很容易陷入在那個特效的世界裡面，就想要把每一張都拍得漂亮，然後忘記你的故事本來應該要長怎樣」。

余聿說，先把故事修好，其他的之後再說。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《島影》劇照

走進停格——善用網路資源，盡可能具備獨立接案的能力

余聿大學主修廣電雙哲學，跟動畫沒有直接的關係，畢業後在共玩創作工作兩年，但因為在台灣做停格的人很少，公司裡一直沒有動畫師和他搭配，「我所有的東西都在網路上自學，後來覺得這樣不行，才狠下心申請了國外研究所」。

因為目標明確，想把偶動畫、停格動畫學好，於是選了當時在網路上參考作品的工作室所在的LA（洛杉磯），迅速鎖定相關的專業人才，去實習也學習動畫表演和材質、技術的運用。

問及國內外的動畫產業的差異，余聿說目前正在盡可能擴大台灣的動畫產業，慢慢培養新人，希望可以有更多人加入。「在台灣比較不一樣的是，幾乎每個人都是一條龍的，你要有分鏡概念，故事可以不是你想的，看你接到什麼案子，如果接廣告的話，客戶那邊會給你一個腳本。但是如果具備美術、製偶、場景、攝影、燈光、拍攝、剪接的能力，甚至一點點AE的概念，你就可以一個人完成一個廣告案，自己把案子吃下來」。