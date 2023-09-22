監控檔案公開：本土且具民主精神的長老教會，在威權時代成為政府提防的對象
我們想讓你知道的是
監控檔案公開，或許可幫助了解一些真相，但檔案中很多資訊並不準確，還常見監控者對被監控者充滿惡意的評析。這些資料某種程度就像八卦新聞，有些人藉著傳言製造成見，形成定論，當事人該如何為自己辯白？即使有機會說出不同檔案所寫的事實認知，恐怕也只能被視為平衡報導的意見之一。當這些資料公開，是否會再一次造成傷害？
文：王昭文（台灣基督長老教會歷史委員會主委）
政府為何監控長老教會？
19世紀中葉因台灣開港，英國和加拿大的宣教師先後來到台南及淡水展開宣教，為台灣基督長老教會立下根基。經歷150多年的發展，長老教會可說是定根台灣的基督教會。戰後台灣基督長老教會實現自立、自傳的目標，英國和加拿大的宣教師不再對教會事務有決定權，更透過參與普世合一運動，與歐美的神學發展有更直接的聯繫。帶著社會改革思想和人權意識的美國宣教師加入神學院教育行列，影響了教會的宣教路線。
1950年中華民國在台灣以反共意識形態為統治基礎。第二次世界大戰後，共產黨主政的蘇聯、東歐國家，和民主政體的美國、西歐等國形成對峙，1949年共產黨取得中國政權，韓國及中南半島也有赤化的危機。1950年爆發韓戰，之後冷戰結構形成，共產主義國家和反共國家各自鞏固自己的陣營。被共產黨打敗的蔣介石政權痛恨共產黨，在這局勢下，更是以反共來確保美國的支持。此時跟隨政府遷來台灣的基督教組織和教會，也確立共產主義和基督教信仰勢不兩立的基本立場，發展出反共護教的論述。
台灣基督長老教會並沒有不反共，如同在日本統治時期適應新的統治者、配合統治者的意識形態，雖然不見得認同政府宣傳煽動人民恐懼共產黨的滲透、製造白色恐怖，仍在許可範圍內盡力撐出空間。但是定根於台灣本土社會多年的長老教會，未能得到戰後移入的新政府充分信任，而部分來自中國的基督徒則協助政府，在反共護教的論述下，操作當時的政治正確，最終逼迫長老教會退出他們所認定的親共組織普世教協。
1951年長老教會加入普世教協，黃克先認為：「長老教會的跨國特性從起初就存在（由英國和加拿大傳入），在加入WCC後被強化，但也因為WCC而使長老教會被黨國盯上，此是情治單位有系統地監控長老教會的起點。然而，黨國也是在這階段與長老教會互動中，意識到後者是其難以有效治理的國家受限領域。」教會加入普世教會組織、和各國的教會往來，很可能以民間力量來促進各國對台灣的了解和幫助，但中華民國政府卻反而擔心教會不受控制，用各種方式阻撓，逼迫長老教會退出普世教協。
曾慶豹研究1960年代「黨國基督徒」藉由反共論述和國家一起打擊長老教會的歷程，指出：「在反共壓倒一切的年代，這種意識形態即同時可以用作打擊異己的最佳工具。蔣介石即是經由對共產黨無神論和宗教迫害的指控，來達到把基督教全面納入對他的領導的統治的認同中，進一步即是劃清任何可能威脅到他的領導力量，特別是與外國勢力始終難以割捨的基督教團體。」
除了反共意識形態之外，中華民國在台灣的威權文化，也對台灣基督長老教會造成困擾。1949年黃彰輝出任台南神學院院長，曾經想立案，以便學生比照一班大專生延後服兵役，學業可以不必中斷。但是他無法接受立案的條件：一、用國語教學，不能用台語；二、受國民黨政治干預，設置軍事教官、軍訓課、政治週會；三、設置特務機構安全室；四、干預招生，要求廢棄教會小會推薦，編入聯合招生。終究長老教會的神學院此時都保留了獨立性，但是幾所立案的中學就不得不遵照這套威權體制。而禁用母語的政策，更是長期困擾長老教會。
1970年代之後，長老教會以〈國是聲明〉、〈我們的呼籲〉及〈人權宣言〉等公開呼籲政府應進行民主改革，主張台灣前途應該住民自決，「使台灣成為新而獨立的國家」，接著美麗島事件之後幾位傳道人員被捕、總會總幹事高俊明牧師因庇護施明德而遭判刑入獄等事件，長老教會和威權政府之間的關係變得更加緊張。
作為本土且具有民主精神的教會，在威權時代遂成為政府提防的對象，因而長期進行監控，並透過各種方式試圖改變長老教會。
政府如何監控長老教會？
行政院促進轉型正義委員會（簡稱促轉會）運作期間曾委託台灣大學社會系林國明教授主持「威權統治時期校園與社會監控之研究」，其中有關宗教團體的部分以長老教會為例，由黃克先教授進行研究。利用近年自調查局、國安局徵集的監控檔案來進行研究。
黃克先的研究分析，認為長老教會相較於其他被監控者有其特殊性，因此可見黨國監控實作的不同操作，包括納入更多部門、更著重圍堵、勸說、分化等。過往文獻經常預設著監控搜集到這些資訊，將導向的國家單向、明顯、壓迫性的硬性作為，例如對被監控者施以威脅恐嚇、剝削自由、限制權利，甚至鏟除對方。但長老教會的案例揭示了另一種國家對資訊應用的可能，即是雙向、隱然、轉化性的軟性作為，對被監控的團體進行「導從」。
本研究可看到威權政府與社會團體的雙方競逐，而非過往威權政府單向壓迫、監控、打擊社會團體，而社會團體毫無能動性的單向宰制。也就是說，監控者對長老教會從壓制到導從，監視的目的，並非為了蒐證逮捕，更重要的反而是確認內部狀態進而合縱連橫，進而順著長老教會權力運作的模式來轉化長老教會。
黃克先所研究長老教會被監控的歷史，大致分成三個時期，監控的方式：
一、1965-1977：為隔絕並防止「境外毒素」滲透，以「七二零專案」（關乎退出 普世教協事件及其後續發展）為主。
二、1977-1983：全面滲透到逮捕入獄（硬性處置），除了成立「八一九專案」（關乎如何因應「人權宣言」的發展），也反映情治系統內部鷹派抬頭（王昇上台、成立「固國小組」及劉少康辦公室）的發展。此一期間，情治單位對長老教會進行全面大監控，累積共4051人的調查資料，更佈建1169人在全台長老教會監控，每間教會最少一名線民。另外也針 對大專校園裡的長青團契（SCM）及原住民教會進行監控。1982年 5月另有「台灣基督長老教會問題之研究」專案。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
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說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
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至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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