鄉育邀請師大翻譯所博士Sonny分享語言學習訣竅－別先擔心英文不夠好，只要敢說、敢猜、敢讀，機會就是你的！

鄉育基金會週五重磅邀請炙星投創國際長、炙陽國際顧問創辦人暨知名企業英語講師Sonny陳湘陽，與同學分享自己在英文學習路上豐富的生命歷程。從台大外文系、師大翻譯所博士班畢業，至美國UCLA擔任訪問學者，到創辦炙陽國際推廣英語教學。曾開設過10種以上的原創語言課程，還譯有《英文寫作聖經》等十餘本知名著作，Sonny講師致力推廣實用且道地的英文，幫助台灣學子及業界人士走向國際，今天也與高雄楠梓高中的學生分享，「敢說」就是你的－讓英文成為你追尋夢想的加速器！

講座的一開始，Sonny講師就以「會英語能做什麼？」為引子，與同學暢聊無論是當Youtuber、運動選手或是公司老闆，這些工作看似跟語言沒有關係，但其實學會英語就像通往全世界的一張門票，讓我們得以觸及更多的人脈和意想不到的機會。最重要的是，懂一門外語不僅能與更多的人交流，更無形中豐富了我們的生活經歷。講師也分享自己國中時會的單字不多，但竟用三個單字就買到了百老匯表演的票，後來工作時也因在會議協助一位印度學者，而後展開了到美國名校的學者交流之旅，這些機會並非從天而降，正是因著敢開口、敢把握而來的。

Sonny講師也鼓勵楠梓高中的同學，學英語不一定只靠教科書，透過手機遊戲、籃球資訊，生活處處都有場域可以練習，不但有趣，也更貼近真實生活的英語。課後同學非常踴躍發問，有的同學好奇國外的生活樣貌，也想了解土生土長在台灣，要如何更有效地學習英文。講師除了分享「手腦並用」有助於快速熟悉單字外，更不忘提醒同學，即使單字背很多，仍會有看不懂的時候，所以別因看不懂而不敢開口，敢說、敢猜、敢讀，驚喜可能就在轉角處迎接我們。

自2022年成立以來，鄉育教育基金會致力於輔導高中生進行生涯設計探索與個人的歷程累積，結合108課綱的重點改革項目—學習歷程檔案，透過6小時全日的校園探索工作坊，引導學生從自身的特色與興趣發想，帶領同學用「戰略家」的思考方式，從了解未來目標科系開始，透過自主學習計畫，設計探索想嘗試的領域和累積實作經驗，更輔導學生實際練習時間規劃、專案管理、簡報表達等重要的軟實力。

基金會也將於10月與楠梓高中合作，透過公益工作坊的形式為學子創作更多的探索機會。楠梓高中校長與主任也提到，不少同學已經有自主學習的經驗，鼓勵大家把握高二剩餘的時光，多探索嘗試，逐步累積屬於自己的學習歷程。

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