《你的婚姻不是你的婚姻：聖筊》：如何挺過婚姻危機？三個比擲筊更有用的心聲聆聽術
我們想讓你知道的是
劇中雅雅與先生阿保的成長背景與生活經驗十分不同，兩人的工時都不太明確，彼此對於雙方的工作內容與性質也不太熟悉，因此雙方似乎在婚後少了可以好好溝通的機會。事實上國內學者透過長期追蹤發現：婚前是在「偶然的情況下」展開雙方關係的夫妻，相較環境相近或他人介紹而認識的夫妻，其婚後所面對的協調會較困難。
文：雞湯來了特約作者吳亞蓓
校稿：雞湯來了張芷晴、陳世芃
製圖：雞湯來了特約美術羅仕翔
編輯：雞湯來了蕭子喬
跟神明溝通可以擲筊，但婚後與伴侶的溝通，可以到哪請示呢？如果有種發明可以讓你得到關於伴侶的完美答案，你會想要嗎？螢幕外的默契情侶劉冠廷、孫可芳攜手演繹《聖筊》中的新婚夫妻故事。
劇中陳保霆／阿保（劉冠廷飾）為退役的運動選手，現為健身房的個人教練。為人憨厚老實，是直線思考的大男孩，因此常被笑「聽不懂人話」。與妻子雅雅結婚三年，住在兩年一簽的租屋中生活。謝姿雅／雅雅（孫可芳飾）在一次採訪工作中結識阿保。現為自由作家，並於許多出版社投稿。在夫妻生活中，雅雅較常擔任「照顧者」的角色。她的母親對於這樁婚姻也存有疑慮。
特別的是，劇中也出現了女性的男性好閨蜜──黎大仁（李國毅飾），大仁是雅雅的青梅竹馬，兩人有許多共同回憶。畢業後出國工作，長期旅居在外。現為國際律師，因工作順道回來與雅雅敘舊。各方面出色的他讓阿保有危機意識。
究竟，青梅竹馬的出現，會成為阿保和雅雅婚姻的敵人嗎？
真正插足婚姻的，也許是心中的假想敵
劇中雅雅與先生阿保的成長背景與生活經驗十分不同，身為私人教練的阿保需要與學員保持聯繫，必要時甚至充當其心靈導師；而身為自由作家的雅雅，則需要抓住靈感乍現的瞬間，把握當下進行創作。兩人的工時都不太明確，彼此對於雙方的工作內容與性質也不太熟悉，因此雙方似乎在婚後少了可以好好溝通的機會。
國內學者透過長期追蹤發現：婚前是在「偶然的情況下」展開雙方關係的夫妻，相較環境相近或他人介紹而認識的夫妻，其婚後所面對的協調會較困難。因為雙方除了生活習慣的磨合，彼此過往經驗的差異，也會增添家庭的挑戰。
「不要跟人家一樣，也不要差太多嘛。」
──《聖筊》岳母（雅雅的母親）
對於雅雅的母親而言，作為女婿，阿保的學歷普通、工作普通，年過三十卻沒有房、沒有車。每每想起女兒與自身環境中「他人子女」的生活條件差異時，就開始期待女兒與女婿能像別人一樣。這無形中帶給女兒雅雅很大的心理壓力，即使當初很確信的選擇，也不免開始有些動搖。而感受到妻子壓力的阿保，也開始憂心自己是否「夠好」。
上述同個研究亦發現：丈夫婚後的心理適應，主要受到「婚前雙方社交網絡」的互動影響，也就是說丈夫結婚後能不能適應婚姻，經常取決於雙方生活中的重要他人；而妻子婚後的心理適應則跟婚前的擇偶標準及雙方互動有關。
故事裡雅雅的青梅竹馬大仁，作為擁有世俗標準中完美外在條件的第三人，「他」闖進雅雅與阿保的婚姻中，使兩人生活習慣的差異被激化，進而引發首次的婚姻危機。但也許更大的因素反而是「生活中不斷疊加上去的心理壓力」，在心中成為一道高牆般的假想敵，藉著外在環境的改變引爆了而已。
比起求神問卜，他／她要的你都聽到了嗎？
「為什麼不是更進步的讀心術？ 」
「你懂什麼！這是東方文化中的『留白』，不知道要選什麼？擲筊就好。」
──《聖筊》
本劇的創意發想：如果擲筊就能得到答案就好了。得到這個神奇發明的阿保，為了猜中老婆的喜好，在出門約會的每個決定上，都要擲筊確定答案。換個角度思考，為什麼這些答案，我們不用問的就好？柴米油鹽醬醋茶的生活不是愛情的毒藥，而可以成為我們更有意識地去調整、練習新的相處模式。
劇情中精準透過「BWEI （筊）」的預測，阿保猜中了雅雅所有的喜好，但沉浸在興奮中的他，卻忘了雅雅出門前交代他寄的文稿。當雅雅的需求如此直接、明確，阿保反而卻忽視了。
對雅雅來說，最開心的不是先生知道自己要吃什麼、喜歡哪一幅畫，而是她看見阿保為了讓自己開心，那個努力到有點傻氣的模樣，這讓雅雅覺得被在乎、被傾聽、被愛。談戀愛就像兩人一起躲在傘下，盡情地享受晴天、雨天的每個時刻；結婚成家，大概就是把所有的浪漫化成，能夠遮風擋雨的磚瓦，把愛搭成可以居住的房子吧！
幸福的三大秘訣：比《聖筊》更有用的心聲聆聽術
「結婚這十幾年來，我把什麼都給她了，房子、存款、銀行帳戶，但我不後悔。我後悔的是在我們每一次爭吵過後，我都沒有認真地跟她和好。」
──《聖筊》學長（健身房老闆）
劇中還有一個小支線，結婚十幾年的學長（那維勳飾）婚姻以離婚收場。劇中阿保及雅雅的感情雖然歷經風風雨雨，但最終為何能度過婚姻危機呢？一起來看看他們做對了哪些事。
秘訣1｜生活中的協力
雖然兩人的工作性質十分不同，但雅雅偶爾會幫阿保修要上傳到健身房粉專的照片；阿保則偶爾會幫雅雅寄送文稿。在能力所及的範圍裡，雙方盡力協助彼此的工作。
秘訣2｜知道伴侶的優先順序
生活中有許多待處理的事情，因此處理時擁有排序是重要的。像是家中的紗門要修、書櫃要修、電燈要修，但同時雅雅的耳環也不見了。阿保選擇先幫雅雅找耳環，讓雅雅在短時間內就開心起來。因為對當下的雅雅來說，找到耳環才是她最在乎的事情。
秘訣3｜想責怪伴侶前，先消化自己情緒
劇情中有幾次雅雅需要阿保的陪伴或幫忙，但阿保都因為工作或沒有察覺雅雅的需求而無法協助。雖然雅雅感到很失落，但在責怪先生前，雅雅選擇先消化自己的情緒。將自己的需求，轉換成另外可被滿足的途徑，例如：在心情不好時，選擇吃一些比平常貴的食物，就算是偶爾吃一下對身體不健康的炸物也沒關係。
直接的需求，對阿保來說就比較可被接收；相對來說，他也更好地能接住雅雅這類的需要，例如：身為健身教練的阿保很少吃油炸食物，但因為感受到心情低落的雅雅想吃，立刻妥協成為陪伴雅雅的人。
「別人都說我不好，但即使這樣，你還是願意嫁給我。」
──《聖筊》阿保
很多事情我們不敢求證，因為在心裡已經完成了審判；很多問題我們想知道答案，但其實心裡早就有了答案。伴侶的需求與喜好，其實就藏在生活的細節裡，由彼此相伴的厚度逐漸堆積而成。我們的生活中即使沒有像「BWEI（筊）」一樣的發明，但只要用心傾聽，相信很多答案，早就在我們心裡了。
參考資料
- 張思嘉（2009）。婚前關係與婚後適應：一個長期性的研究。中華心理學刊，51(3)，319-339。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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