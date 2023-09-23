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2023/09/23,
影劇

《你的婚姻不是你的婚姻：聖筊》：如何挺過婚姻危機？三個比擲筊更有用的心聲聆聽術

《你的婚姻不是你的婚姻：聖筊》：如何挺過婚姻危機？三個比擲筊更有用的心聲聆聽術
圖片來源：《聖筊》劇照。公視提供

我們想讓你知道的是

劇中雅雅與先生阿保的成長背景與生活經驗十分不同，兩人的工時都不太明確，彼此對於雙方的工作內容與性質也不太熟悉，因此雙方似乎在婚後少了可以好好溝通的機會。事實上國內學者透過長期追蹤發現：婚前是在「偶然的情況下」展開雙方關係的夫妻，相較環境相近或他人介紹而認識的夫妻，其婚後所面對的協調會較困難。

文：雞湯來了特約作者吳亞蓓
校稿：雞湯來了張芷晴、陳世芃
製圖：雞湯來了特約美術羅仕翔
編輯：雞湯來了蕭子喬

跟神明溝通可以擲筊，但婚後與伴侶的溝通，可以到哪請示呢？如果有種發明可以讓你得到關於伴侶的完美答案，你會想要嗎？螢幕外的默契情侶劉冠廷、孫可芳攜手演繹《聖筊》中的新婚夫妻故事。

劇中陳保霆／阿保（劉冠廷飾）為退役的運動選手，現為健身房的個人教練。為人憨厚老實，是直線思考的大男孩，因此常被笑「聽不懂人話」。與妻子雅雅結婚三年，住在兩年一簽的租屋中生活。謝姿雅／雅雅（孫可芳飾）在一次採訪工作中結識阿保。現為自由作家，並於許多出版社投稿。在夫妻生活中，雅雅較常擔任「照顧者」的角色。她的母親對於這樁婚姻也存有疑慮。

特別的是，劇中也出現了女性的男性好閨蜜──黎大仁（李國毅飾），大仁是雅雅的青梅竹馬，兩人有許多共同回憶。畢業後出國工作，長期旅居在外。現為國際律師，因工作順道回來與雅雅敘舊。各方面出色的他讓阿保有危機意識。

究竟，青梅竹馬的出現，會成為阿保和雅雅婚姻的敵人嗎？

未命名
圖片來源：《聖筊》劇照。公視提供

真正插足婚姻的，也許是心中的假想敵

劇中雅雅與先生阿保的成長背景與生活經驗十分不同，身為私人教練的阿保需要與學員保持聯繫，必要時甚至充當其心靈導師；而身為自由作家的雅雅，則需要抓住靈感乍現的瞬間，把握當下進行創作。兩人的工時都不太明確，彼此對於雙方的工作內容與性質也不太熟悉，因此雙方似乎在婚後少了可以好好溝通的機會。

國內學者透過長期追蹤發現：婚前是在「偶然的情況下」展開雙方關係的夫妻，相較環境相近或他人介紹而認識的夫妻，其婚後所面對的協調會較困難。因為雙方除了生活習慣的磨合，彼此過往經驗的差異，也會增添家庭的挑戰。

未命名
圖片來源：《聖筊》劇照。公視提供

「不要跟人家一樣，也不要差太多嘛。」

──《聖筊》岳母（雅雅的母親）

對於雅雅的母親而言，作為女婿，阿保的學歷普通、工作普通，年過三十卻沒有房、沒有車。每每想起女兒與自身環境中「他人子女」的生活條件差異時，就開始期待女兒與女婿能像別人一樣。這無形中帶給女兒雅雅很大的心理壓力，即使當初很確信的選擇，也不免開始有些動搖。而感受到妻子壓力的阿保，也開始憂心自己是否「夠好」。

上述同個研究亦發現：丈夫婚後的心理適應，主要受到「婚前雙方社交網絡」的互動影響，也就是說丈夫結婚後能不能適應婚姻，經常取決於雙方生活中的重要他人；而妻子婚後的心理適應則跟婚前的擇偶標準及雙方互動有關。

故事裡雅雅的青梅竹馬大仁，作為擁有世俗標準中完美外在條件的第三人，「他」闖進雅雅與阿保的婚姻中，使兩人生活習慣的差異被激化，進而引發首次的婚姻危機。但也許更大的因素反而是「生活中不斷疊加上去的心理壓力」，在心中成為一道高牆般的假想敵，藉著外在環境的改變引爆了而已。

比起求神問卜，他／她要的你都聽到了嗎？

「為什麼不是更進步的讀心術？ 」

「你懂什麼！這是東方文化中的『留白』，不知道要選什麼？擲筊就好。」

──《聖筊》

本劇的創意發想：如果擲筊就能得到答案就好了。得到這個神奇發明的阿保，為了猜中老婆的喜好，在出門約會的每個決定上，都要擲筊確定答案。換個角度思考，為什麼這些答案，我們不用問的就好？柴米油鹽醬醋茶的生活不是愛情的毒藥，而可以成為我們更有意識地去調整、練習新的相處模式。

劇情中精準透過「BWEI （筊）」的預測，阿保猜中了雅雅所有的喜好，但沉浸在興奮中的他，卻忘了雅雅出門前交代他寄的文稿。當雅雅的需求如此直接、明確，阿保反而卻忽視了。

對雅雅來說，最開心的不是先生知道自己要吃什麼、喜歡哪一幅畫，而是她看見阿保為了讓自己開心，那個努力到有點傻氣的模樣，這讓雅雅覺得被在乎、被傾聽、被愛。談戀愛就像兩人一起躲在傘下，盡情地享受晴天、雨天的每個時刻；結婚成家，大概就是把所有的浪漫化成，能夠遮風擋雨的磚瓦，把愛搭成可以居住的房子吧！

幸福的三大秘訣：比《聖筊》更有用的心聲聆聽術

「結婚這十幾年來，我把什麼都給她了，房子、存款、銀行帳戶，但我不後悔。我後悔的是在我們每一次爭吵過後，我都沒有認真地跟她和好。」

──《聖筊》學長（健身房老闆）

劇中還有一個小支線，結婚十幾年的學長（那維勳飾）婚姻以離婚收場。劇中阿保及雅雅的感情雖然歷經風風雨雨，但最終為何能度過婚姻危機呢？一起來看看他們做對了哪些事。

未命名
圖片來源：《尾號1314》劇照，雞湯來了後製

秘訣1｜生活中的協力

雖然兩人的工作性質十分不同，但雅雅偶爾會幫阿保修要上傳到健身房粉專的照片；阿保則偶爾會幫雅雅寄送文稿。在能力所及的範圍裡，雙方盡力協助彼此的工作。

秘訣2｜知道伴侶的優先順序

生活中有許多待處理的事情，因此處理時擁有排序是重要的。像是家中的紗門要修、書櫃要修、電燈要修，但同時雅雅的耳環也不見了。阿保選擇先幫雅雅找耳環，讓雅雅在短時間內就開心起來。因為對當下的雅雅來說，找到耳環才是她最在乎的事情。

秘訣3｜想責怪伴侶前，先消化自己情緒

劇情中有幾次雅雅需要阿保的陪伴或幫忙，但阿保都因為工作或沒有察覺雅雅的需求而無法協助。雖然雅雅感到很失落，但在責怪先生前，雅雅選擇先消化自己的情緒。將自己的需求，轉換成另外可被滿足的途徑，例如：在心情不好時，選擇吃一些比平常貴的食物，就算是偶爾吃一下對身體不健康的炸物也沒關係。

直接的需求，對阿保來說就比較可被接收；相對來說，他也更好地能接住雅雅這類的需要，例如：身為健身教練的阿保很少吃油炸食物，但因為感受到心情低落的雅雅想吃，立刻妥協成為陪伴雅雅的人。

「別人都說我不好，但即使這樣，你還是願意嫁給我。」

──《聖筊》阿保

很多事情我們不敢求證，因為在心裡已經完成了審判；很多問題我們想知道答案，但其實心裡早就有了答案。伴侶的需求與喜好，其實就藏在生活的細節裡，由彼此相伴的厚度逐漸堆積而成。我們的生活中即使沒有像「BWEI（筊）」一樣的發明，但只要用心傾聽，相信很多答案，早就在我們心裡了。

參考資料

  • 張思嘉（2009）。婚前關係與婚後適應：一個長期性的研究。中華心理學刊，51(3)，319-339。

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