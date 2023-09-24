《你的婚姻不是你的婚姻：尾號1314》：分隔兩地的遠距婚姻，要如何維繫全家人的感情？
我們想讓你知道的是
曉芬作為子女主要的照顧者，承受龐大的親職壓力。在英國，曉芬在家務和子女照顧上沒有另一半的支援，體力和心力都孤立無援。對國華來說，家庭是他最大的責任和歸屬，他在台灣獨自做著薪水優渥的工作，一心只想跟家人團聚。但是曉芬母子三人的生活離他越來越遠，即便是越洋視訊也無法消弭隔閡。
文：雞湯來了特約作者吳心予
校稿：雞湯來了張芷晴、陳世芃
製圖：雞湯來了特約美術羅仕翔
編輯：雞湯來了蕭子喬
公視《你的婚姻不是你的婚姻》系列影集中，《尾號1314》描述遠距婚姻、遠距家庭互動的挑戰。國華和曉芬相愛結婚，國華買了車牌是1314的車子，象徵兩人一生一世的愛情。然而他們的婚姻卻在曉芬帶著一兒一女遠赴英國讀書追夢，兩人又受到疫情影響幾年未見之際，出現了隔閡與衝突。
「少了事業、婚姻、子女，男人還剩什麼？」
──《尾號1314》國華
國華面對妻女不在身邊帶來的空虛感，決定關閉長期經營的牙醫診所，回到臨海的老家創作劇本。曉芬對這樣的決定充滿不理解，匆匆帶著兒女回台灣。一家人難得相聚的一小段時間裡，交織著溫馨和衝突的互動。而是什麼讓他們的確「相愛」，卻又不停「相殺」？
我的辛勞你不懂！遠在異國，偽單親的媽媽
劇中曉芬在生下第二個孩子後，就飛往英國進修，希望實現一直以來的留學夢。曉芬帶著兩個孩子在異地生活，除了需要適應新的環境，更要需要獨自面對家務與學業的壓力。短暫回台期間，曉芬收到英國當地工作的錄取通知，內心對於要不要帶小孩回英國感到非常糾結。
現在的社會有越來越多分隔兩地的家庭，從1970年代後期開始，夫妻分隔兩地的原因以職涯因素為主，因此出現「兩地婚姻家庭（tow-residence marriage）」的型態。處於兩地婚姻生活的夫妻，會面臨到情感維繫與子女教養的雙重挑戰。
「那是我的愛沒有錯，但是勞動、家務，不是免費的！」
──《尾號1314》曉芬
曉芬作為子女主要的照顧者，承受龐大的親職壓力。在英國，曉芬在家務和子女照顧上沒有另一半的支援，體力和心力都孤立無援。遠在台灣的國華，唯一能提供的是經濟支援，對曉芬來說，金錢這也是辛苦付出家務勞動應得的報酬。因此曉芬回到台灣，跟國華為了金錢爭吵，國華一氣之下破壞了給曉芬的信用卡副卡，曉芬便崩潰大哭。
我好空虛你知道嗎？滯留台灣，孤單無依的爸爸
對國華來說，家庭是他最大的責任和歸屬，他在台灣獨自做著薪水優渥的工作，一心只想跟家人團聚。但是曉芬母子三人的生活離他越來越遠，即便是越洋視訊也無法消弭隔閡。孤單的國華感覺自己成為家庭裡的局外人，與家人沒有情感連結，甚至只是供應家人生活費的搖錢樹。同時曉芬隨著進修和求職不斷前進，看起來能力好像比自己更好。國華覺得，自己好像在妻女的職涯發展中，滯留原地，怎麼樣都追不上。
「所有的愛一起被吸進黑暗裡，我只是很害怕被你丟在後面。」
──《尾號1314》國華
究竟，為何國華這麼糾結自己有沒有辦法參與到孩子的成長？在家庭關係中，爸爸與子女的互動是雙向的，不只子女需要爸爸的陪伴，參與育兒會影響爸爸的自我認同以及個人發展。
在成人階段，參與育兒對爸爸來說有重要的發展意義。爸爸需要透過達成對下一代的指引與關懷，來達成心理任務，研究發現爸爸投入育兒的程度，與他對於婚姻滿足與社會關懷的感受度正相關。國華無法參與育兒與家庭生活，感覺自己不被需要，讓他嚴重懷疑自己的價值。
遠端傳遞心意：遠距家庭的加溫三個小撇步
遠距家庭裡的爸媽，可以透過以下幾個建議維持相處的溫度。當兩人之間維持緊密的連結，即使沒有住在同一個屋簷下，還是能感受到情感支持，也能因此減低各自面對挑戰時的心理壓力。
方法1｜約好規律的電話／視訊時間
約定規律的聯繫時間，可以確保兩人維持頻繁的溝通和交流。這樣能避免因為忙於各自的工作和生活一段時間，才發現兩人因為疏於聯絡，情感連結變得薄弱。
方法2｜留下親密的訊息
日常生活可以透過通訊軟體、簡訊分享生活，同時傳遞親密的訊息，包含想念、關係，或者兩個人之間特有的語言或符號，有助於增加遠距伴侶之間的親密感。
方法3｜可預測的重聚與分離
遙遙無期的等待會讓人產生壓力和焦慮，因此事先討論好每個階段重聚和分離的時間，有利於減輕夫妻分隔兩地的壓力感。對於確定重聚的日子的期待，有助於取代不知道何時重聚的焦慮和孤獨感。
參考資料
- 吳嘉瑜（2008）。變遷中的家庭新議題：兩地婚姻家庭。諮商與輔導，265，42-45。
- 王叢桂（2000）。促進參與父職因素的探討。應用心理研究，6，131-171。
本文經雞湯來了授權轉載，原文刊載於此
原標題：【金鐘58】遠距家庭如何維繫感情？從《尾號1314》看兩地婚姻的親職挑戰 #你的婚姻不是你的婚姻
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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