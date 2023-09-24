《你的婚姻不是你的婚姻：尾號1314》：分隔兩地的遠距婚姻，要如何維繫全家人的感情？

文：雞湯來了特約作者吳心予

校稿：雞湯來了張芷晴、陳世芃

製圖：雞湯來了特約美術羅仕翔

編輯：雞湯來了蕭子喬

公視《你的婚姻不是你的婚姻》系列影集中，《尾號1314》描述遠距婚姻、遠距家庭互動的挑戰。國華和曉芬相愛結婚，國華買了車牌是1314的車子，象徵兩人一生一世的愛情。然而他們的婚姻卻在曉芬帶著一兒一女遠赴英國讀書追夢，兩人又受到疫情影響幾年未見之際，出現了隔閡與衝突。

「少了事業、婚姻、子女，男人還剩什麼？」 ──《尾號1314》國華

國華面對妻女不在身邊帶來的空虛感，決定關閉長期經營的牙醫診所，回到臨海的老家創作劇本。曉芬對這樣的決定充滿不理解，匆匆帶著兒女回台灣。一家人難得相聚的一小段時間裡，交織著溫馨和衝突的互動。而是什麼讓他們的確「相愛」，卻又不停「相殺」？

圖片來源：《尾號1314》劇照。公視提供

我的辛勞你不懂！遠在異國，偽單親的媽媽

劇中曉芬在生下第二個孩子後，就飛往英國進修，希望實現一直以來的留學夢。曉芬帶著兩個孩子在異地生活，除了需要適應新的環境，更要需要獨自面對家務與學業的壓力。短暫回台期間，曉芬收到英國當地工作的錄取通知，內心對於要不要帶小孩回英國感到非常糾結。

現在的社會有越來越多分隔兩地的家庭，從1970年代後期開始，夫妻分隔兩地的原因以職涯因素為主，因此出現「兩地婚姻家庭（tow-residence marriage）」的型態。處於兩地婚姻生活的夫妻，會面臨到情感維繫與子女教養的雙重挑戰。

「那是我的愛沒有錯，但是勞動、家務，不是免費的！」 ──《尾號1314》曉芬

曉芬作為子女主要的照顧者，承受龐大的親職壓力。在英國，曉芬在家務和子女照顧上沒有另一半的支援，體力和心力都孤立無援。遠在台灣的國華，唯一能提供的是經濟支援，對曉芬來說，金錢這也是辛苦付出家務勞動應得的報酬。因此曉芬回到台灣，跟國華為了金錢爭吵，國華一氣之下破壞了給曉芬的信用卡副卡，曉芬便崩潰大哭。

圖片來源：《尾號1314》劇照，雞湯來了後製

我好空虛你知道嗎？滯留台灣，孤單無依的爸爸

對國華來說，家庭是他最大的責任和歸屬，他在台灣獨自做著薪水優渥的工作，一心只想跟家人團聚。但是曉芬母子三人的生活離他越來越遠，即便是越洋視訊也無法消弭隔閡。孤單的國華感覺自己成為家庭裡的局外人，與家人沒有情感連結，甚至只是供應家人生活費的搖錢樹。同時曉芬隨著進修和求職不斷前進，看起來能力好像比自己更好。國華覺得，自己好像在妻女的職涯發展中，滯留原地，怎麼樣都追不上。

「所有的愛一起被吸進黑暗裡，我只是很害怕被你丟在後面。」 ──《尾號1314》國華

究竟，為何國華這麼糾結自己有沒有辦法參與到孩子的成長？在家庭關係中，爸爸與子女的互動是雙向的，不只子女需要爸爸的陪伴，參與育兒會影響爸爸的自我認同以及個人發展。

在成人階段，參與育兒對爸爸來說有重要的發展意義。爸爸需要透過達成對下一代的指引與關懷，來達成心理任務，研究發現爸爸投入育兒的程度，與他對於婚姻滿足與社會關懷的感受度正相關。國華無法參與育兒與家庭生活，感覺自己不被需要，讓他嚴重懷疑自己的價值。

遠端傳遞心意：遠距家庭的加溫三個小撇步

遠距家庭裡的爸媽，可以透過以下幾個建議維持相處的溫度。當兩人之間維持緊密的連結，即使沒有住在同一個屋簷下，還是能感受到情感支持，也能因此減低各自面對挑戰時的心理壓力。

方法1｜約好規律的電話／視訊時間

約定規律的聯繫時間，可以確保兩人維持頻繁的溝通和交流。這樣能避免因為忙於各自的工作和生活一段時間，才發現兩人因為疏於聯絡，情感連結變得薄弱。

方法2｜留下親密的訊息

日常生活可以透過通訊軟體、簡訊分享生活，同時傳遞親密的訊息，包含想念、關係，或者兩個人之間特有的語言或符號，有助於增加遠距伴侶之間的親密感。

方法3｜可預測的重聚與分離

遙遙無期的等待會讓人產生壓力和焦慮，因此事先討論好每個階段重聚和分離的時間，有利於減輕夫妻分隔兩地的壓力感。對於確定重聚的日子的期待，有助於取代不知道何時重聚的焦慮和孤獨感。

圖片來源：《尾號1314》劇照。公視提供

參考資料

吳嘉瑜（2008）。變遷中的家庭新議題：兩地婚姻家庭。諮商與輔導，265，42-45。

王叢桂（2000）。促進參與父職因素的探討。應用心理研究，6，131-171。

本文經雞湯來了授權轉載，原文刊載於此

原標題：【金鐘58】遠距家庭如何維繫感情？從《尾號1314》看兩地婚姻的親職挑戰 #你的婚姻不是你的婚姻

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航