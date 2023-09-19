拜登次子杭特提告美國國稅局，控工作人員非法披露其納稅訊息

杭特・拜登（Hunter Biden），現任美國總統拜登（Joe Biden）的次子，昨（18）日起訴美國國稅局（U.S. Internal Revenue Service, IRS），指控該機構在調查他的稅務事務時侵犯了他的隱私權，稱為國稅局工作的舉報人非法披露了他的納稅情況，包括在20多次的全國電視直播和非國會批准的採訪等公開場合，揭露其機密稅務訊息。

共和黨控：杭特的商業行為與父親拜登總統的政策有關

現年53歲的杭特正處於一場政治漩渦的中心，因眾議院共和黨人士正在對他的父親拜登總統進行彈劾調查，指控拜登總統在2009年至2017年擔任副總統期間，杭特的商業行為與其政策之間存有關聯。然截至目前，共和黨並無任何具體證據能證明拜登總統從兒子的生意中獲利，白宮亦否認有任何不當行為。

根據《路透社》，這起向美國華盛頓特區地方法院提起的訴訟，主要是針對國稅局探員夏普利（Gary Shapley）和齊格勒（Joseph Ziegler）在接受媒體採訪時的言論。當時眾議院共和黨人士，正在對杭特的納稅和商業交易進行長期調查，而杭特表示舉報人非法披露了本應保密的資訊。

該訴訟中提到，杭特的權力被嚴重侵犯，因其機密稅務訊息，在高達20多次全國電視直播和非國會批准的採訪，以及多次公開聲明中被公開披露。訴訟中並且補充，任何政府機構或人員都不能僅因為杭特的身份，而隨意侵犯他的權利。

杭特進而要求國稅局，就每次未經授權披露其納稅申報資訊的行為賠償1000美元，並要求國稅局發表聲明、制定資料安全計劃，並提供與納稅有關的文件以及其他救濟管道。

國稅局疑對杭特採特殊待遇，此次訴訟被視為恐嚇

根據《衛報》，週一（18日）在國會作證時，國稅局探員夏普利、齊格勒和其律師聲稱，國稅局對杭特採取了「拖拖拉拉的調查」（slow-walking investigative steps）模式。他們表示，負責監督調查的檢察官、德拉瓦州檢察官韋斯（David Weiss）並未擁有在其他司法管轄區提起指控的權力。然而韋斯和美國司法部都否認了這一點。

昨（18）日，夏普利的律師稱杭特所提的訴訟是「無聊的誹謗」（frivolous smear），是拜登家族律師的又一次無聊抹黑，他們試圖將人們的注意力從杭特自身的法律問題上轉移開來，並旨在恐嚇任何現在和未來的舉報人。他還補充，夏普利不會發布任何機密稅務資訊，除非是透過合法舉報人披露的。而齊格勒的律師也表示，他將針對其認為杭特所受到的「特殊待遇」持續發聲。

由共和黨控制的眾議院監察委員會（House oversight committee）稱讚夏普利和齊格勒是「好人」，因為他們為了維護國家的最大利益而採取了一切正確措施，以落實對舉報者的保護。共和黨領導的眾議院司法委員會（House Judiciary Committe）更在社群媒體上發文，稱這起訴訟是恐嚇。

在共和黨眼中，杭特成為父親最大的政治弱點

杭特是第一位遭遇刑事起訴的在任美國總統子女。檢察官上週指控了他3項罪名，涉及他在購買槍支時謊稱使用非法藥物等。 此前，杭特與檢察官曾就稅務和槍支指控達成認罪協議，但最終遭法官駁回。

然而《華盛頓郵報》也指出，共和黨現仍非常努力地嘗試在公眾面前，將拜登總統與其兒子杭特聯繫在一起。杭特上週對前總統川普（Donald Trump）任期間的一名前白宮工作人員齊格勒（Garrett Ziegler）提起了訴訟，指控齊格勒在公佈令人尷尬的圖片和電子郵件中扮演了重要角色。

齊格勒現已從過去川普執政時期的白宮工作人員，轉變成了試圖打倒杭特的激進人士，並堅信杭特受到了「特殊待遇」。《華盛頓郵報》稱齊格勒是「龐大的拜登反對者網絡的先鋒」，是從右翼媒體組織到國會領導人，再到支持川普「讓美國再次偉大」（pro-Trump, Make America Great Again）活動人士，並且以拜登總統的兒子為主要關注焦點。

他們認為杭特的行為將是其父親最大的政治弱點，而眾議院共和黨最近決定啟動對拜登總統的彈劾調查，便反映了這一結論。

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核稿編輯：楊士範