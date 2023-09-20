腺病毒 vs. 感冒傻傻分不清楚？感染症狀大盤點，以及如何預防與治療

文：黃宣蓉醫師

在進入主題前，我們先來玩一個聯想遊戲：「A是水果；B是紅色；C是圓形」，那麼A+B+C是什麼呢？可能是蘋果對吧？不過荔枝好像也有機會呢。

如果「A是發燒；B是喉嚨痛；C是紅眼」，最有可能的答案是什麼呢？假設你的孩子同時出現了以上三種症狀，或許他就感染了今天的主角──腺病毒。

腺病毒 vs. 感冒分不清？感染症狀大盤點

腺病毒感染和感冒，往往就像攣生兄弟一般，讓我們傻傻分不清楚。有時腺病毒就像感冒一樣，僅僅造成單純的發燒和上呼吸道感染症狀，不過其中一個鑑別特點是腺病毒的發燒往往持續更長時間，時間可能長達一週以上。

此外，如果同時出現了發燒、喉嚨痛以及紅眼，也就是所謂的咽喉結膜熱（Pharyngoconjunctival fever），這時候腺病毒感染的機率就大大增高了。

除此之外，由於腺病毒有許多不同的血清型，表現出的症狀更是千變萬化，除了造成上呼吸道感染之外，如果侵犯到下呼吸道，尤其是在年紀小的孩童身上，則可能引發細支氣管炎和肺炎，侵犯到腺體或淋巴造成肥大，可能留下日後氣喘的病根。

特定的腺病毒會造成血尿、排尿困難和頻尿等泌尿道感染的症狀；難以與麻疹、德國麻疹、腸病毒等鑑別的皮膚疹，也可能是感染腺病毒的特徵。

某些腺病毒會造成腹瀉，在小小孩身上甚至可能導致腸疊套，如果父母發現孩童出現異常的哭鬧行為，或者有持續難以忍受的腹痛，應把握黃金時間緊急就醫。所以說腺病毒這隻病毒，真是一隻令人難以捉摸的百變怪。

如何預防與治療？

腺病毒感染，經常發生在夏季，在幼兒園或小學過著群體生活的孩子，特別容易遭到感染，值得注意的是，夏日裡父母常喜歡帶孩子到游泳池玩水消暑，但受污染的池水也是腺病毒的感染源。

通常感染後會經過五到七天的潛伏期。在腺病毒流行期時，必須時時督促家中的寶貝勤洗手來預防，也要讓孩子減少揉眼睛和吸手指頭的壞習慣，以免讓病毒有機可乘。

目前在治療上並無有效的抗病毒藥物，臨床治療大多採取支持性療法，鼓勵病患多喝水。在發燒期間，家長應多注意孩童的活動力和精神狀態，如果覺得有異，應趕緊回診。

另外，如果希望舒緩患者的症狀，可以合併使用症狀治療，例如退燒藥、化痰藥和鼻塞藥以減輕不適感，結膜炎可使用眼藥水，不過症狀治療並沒有辦法加速患者康復，只能減低疾病帶來的不適。

在預防方面，因為腺病毒有太多不同的血清型，所以雖然有研發出部分疫苗，但也很難全面防治，目前疫苗也較少運用在孩童身上。

值得注意的是，除非感染腺病毒後又合併細菌感染，否則「抗生素並沒有幫助」。面對孩子發燒，父母親心中的焦急是可以理解的，平時勤洗手、戴口罩，使用次氯酸水、二氧化氯等消毒產品，做好環境消毒與清潔，就能降低感染機會。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

原標：【黃宣蓉醫師】孩子高燒不退當心「腺病毒」作怪，如何預防與治療？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航