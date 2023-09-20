危老都更案七年累計突破4000件！全台30年以上老屋500萬戶，何時能迎來翻新？
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小英總統上任以來積極推動危老都更政策，至今中央、地方攜手已改造逾4200件老屋；惟全台還有近500萬戶的屋齡超過30年，居民如何自助人助？政策如何因應環境變化？這些都將攸關這500萬戶民眾的居住幸福與安全。
文：游筱燕
位於台北市松江路上，一棟牆外掛售的荒廢老透天，被包夾在國泰人壽甫完工的商辦，以及已經動土的力麗集團總部中間，新舊對比，格外突兀。這棟35坪的2層樓透天，讓力麗集團旗下力麒建設等了25年未果，最後不得已在2017年將原本預計整合約800坪的基地一分為二，靠北邊的307坪土地賣給國壽，2022年，472坪的南邊基地終於動工。
「這時，老透天卻要賣了，開價1.6億元求售！」力麒董事長郭淑珍直言，最近接到地主妹妹的訊息，希望能納進都更；不過，由於該案已開工，正進行地下室工程施作，不可能再做整合。
如今，這棟透天厝成了「都更孤島」；先前，著名的永春都更案，最牛釘子戶機車行，最終也被劃出都更範圍。而隨著這樣的切割愈來愈多，不僅展現了都更實施者加速都更的決心，也顯示政府為推動都更進程的魄力；至於原本想要追求最大利益的釘子戶，則可能永遠成為「都更孤島」，房屋價值恐怕要大打折扣。
加速重建成全民共識：小英政府政策連發，都更危老案激增
蔡英文政府自2016年上任以來，便展現改革都更牛步化的決心。2017年頒布《危老條例》，讓小基地也能參與重建；2018年成立國家住宅及都市更新中心；2019年修訂《都市更新條例》，使審議明確標準化；202一年完成新訂《都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法》，同時扶植相關產業，給予獎勵，每年帶動近千億元相關商機，累計下來成為龐大的內需兆元產業。
2019年，蔡英文總統在《財訊》主辦的「第一屆危老＋都更博覽會」上宣示「都更2.0元年」啟動，年年受到上萬民眾熱情參與，今年邁入第五年。根據內政部營建署統計，2019年都更核定件數首次一年突破百件；2020年危老案件大成長，單一年核定件數高達850件；而截至2023年7月底，全台累計的都更及危老件數突破4253件。
近日因為基泰建設施工不慎，造成鄰近房屋崩陷的大直建案，也正是40年老公寓的都更案，顯見民眾對於居住安全的意識已愈來愈高。近三年來，全國每年平均都更與危老案約800件，對比2016年前的44件，大幅成長達18倍，創下國內實施都更25年來最大量能，見證老屋重建已經邁向新的里程碑。
全台老屋近500萬戶：新北市數量最多，台北市占比最高
全台老屋重建刻不容緩，根據內政部不動產資訊平台最新統計，截止至2023年第二季，全台逾30年的老屋數量已高達483萬戶；10年前，全台老屋為292萬戶，10年來增長191萬戶，預估10年後全台老屋數量將達到600萬戶。
全台老屋占比已突破五成，來到53%，換句話說，每兩戶就有一戶是屋齡超過30年的老屋。其中，台北市，老屋比率更高達72%，有65萬戶。其次，高雄老屋占比也達54%，其實也有60萬戶老宅。
至於新北市因幅員廣闊，新的重劃區相對多，不斷有新房加入供給，拉低屋齡平均值；不過，新北卻是老屋數量最多的城市，高達83萬戶，去年同時期才77萬戶，一年增加5萬戶，老化速度加快中。
台灣近500萬戶的老屋，攸關民眾居住安全與幸福。為加速都更危老，內政部鼓勵各都成立住都中心。部長林右昌指出，「由公部門主導的公辦都更，可以增加民眾的信任感」，因此非常鼓勵地方政府成立住都中心，共同辦理都更及社會住宅等業務。
內政部次長花敬群除了呼籲地方政府應再加快都更審議速度，針對高樓危險住宅議題，目前內政部也已盤點全台列入危險大樓的約400多件，並發函地方擬定優先處理名單達285件，其中雙北占82%，近期會提報行政院研議具體執行方案。
中央力挺，六都動起來：雙北降門檻排障礙，高雄盤點公有地
都更需要中央與地方攜手合作，在中央政府的政策支持下，六都也都動了起來，並依照當地的情況推出不同的政策。台北市都發局局長王玉芬表示，台北市府已公告實施「公辦都更7599專案計畫」，受理意願門檻自90%降至75%。截至今年8月底，半年已有10案通過第一階段審查，包括廣慈社宅西中側直接受惠，過去苦於原整合意願只達76%，不到九成，如今地主重燃希望。
而新北市長侯友宜上任五年來，多元都更累計核准案量至8月底達726件。新北市城鄉局局長黃國峰指出，從2018年起推動《防災自治條例》、2020年推出防災2.0專案、2022年公告《海砂屋自治條例》，到今年更推出「580專案計畫」，積極處理危險海砂屋及耐震能力不足等危險建築物。
三大趨勢漸成新主流：自建、節能減碳、大咖加入公辦都更
就連過去少有都更經驗的高雄，市長陳其邁也特別延攬都更大將林欽榮擔任副市長，近兩年積極盤點閒置公有土地執行公辦都更。其中，亞灣「特貿三」創下民間最高投資額，堪稱全台最大公辦都更案；而第一件成功招商的公辦都更案「鳳山都更好」，前身是稅務新村，過去荒廢20多年，去年已經動土，預計22025年完工。
觀察台灣在政府與民間的共同推動下，都更危老出現了三大發展趨勢：第一，委建模式愈來愈多。
由於工料雙漲、房市反轉，過去談的合建條件無法執行，所以由建商主導的合建模式，正逐漸轉變成由地主出資的委建模式。再加上銀行對中小型建商的融資條件逐漸緊縮，許多建商便轉型成幫地主執行全案管理，只賺取管理費用。
第一銀行董事長邱月琴指出，地主過去談合建的案子，由於營建成本上漲超過兩三成，小基地甚至增加至一倍，影響與建商談好的合建比，近一年來陸續轉型為地主自建。以一銀核貸為例，五年前地主自建一年不到10件，如今數十件，預估將成為主流。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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