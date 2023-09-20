危老都更案七年累計突破4000件！全台30年以上老屋500萬戶，何時能迎來翻新？

文：游筱燕

位於台北市松江路上，一棟牆外掛售的荒廢老透天，被包夾在國泰人壽甫完工的商辦，以及已經動土的力麗集團總部中間，新舊對比，格外突兀。這棟35坪的2層樓透天，讓力麗集團旗下力麒建設等了25年未果，最後不得已在2017年將原本預計整合約800坪的基地一分為二，靠北邊的307坪土地賣給國壽，2022年，472坪的南邊基地終於動工。

「這時，老透天卻要賣了，開價1.6億元求售！」力麒董事長郭淑珍直言，最近接到地主妹妹的訊息，希望能納進都更；不過，由於該案已開工，正進行地下室工程施作，不可能再做整合。

如今，這棟透天厝成了「都更孤島」；先前，著名的永春都更案，最牛釘子戶機車行，最終也被劃出都更範圍。而隨著這樣的切割愈來愈多，不僅展現了都更實施者加速都更的決心，也顯示政府為推動都更進程的魄力；至於原本想要追求最大利益的釘子戶，則可能永遠成為「都更孤島」，房屋價值恐怕要大打折扣。

加速重建成全民共識：小英政府政策連發，都更危老案激增

蔡英文政府自2016年上任以來，便展現改革都更牛步化的決心。2017年頒布《危老條例》，讓小基地也能參與重建；2018年成立國家住宅及都市更新中心；2019年修訂《都市更新條例》，使審議明確標準化；202一年完成新訂《都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法》，同時扶植相關產業，給予獎勵，每年帶動近千億元相關商機，累計下來成為龐大的內需兆元產業。

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2019年，蔡英文總統在《財訊》主辦的「第一屆危老＋都更博覽會」上宣示「都更2.0元年」啟動，年年受到上萬民眾熱情參與，今年邁入第五年。根據內政部營建署統計，2019年都更核定件數首次一年突破百件；2020年危老案件大成長，單一年核定件數高達850件；而截至2023年7月底，全台累計的都更及危老件數突破4253件。

近日因為基泰建設施工不慎，造成鄰近房屋崩陷的大直建案，也正是40年老公寓的都更案，顯見民眾對於居住安全的意識已愈來愈高。近三年來，全國每年平均都更與危老案約800件，對比2016年前的44件，大幅成長達18倍，創下國內實施都更25年來最大量能，見證老屋重建已經邁向新的里程碑。

全台老屋近500萬戶：新北市數量最多，台北市占比最高

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全台老屋重建刻不容緩，根據內政部不動產資訊平台最新統計，截止至2023年第二季，全台逾30年的老屋數量已高達483萬戶；10年前，全台老屋為292萬戶，10年來增長191萬戶，預估10年後全台老屋數量將達到600萬戶。

全台老屋占比已突破五成，來到53%，換句話說，每兩戶就有一戶是屋齡超過30年的老屋。其中，台北市，老屋比率更高達72%，有65萬戶。其次，高雄老屋占比也達54%，其實也有60萬戶老宅。

至於新北市因幅員廣闊，新的重劃區相對多，不斷有新房加入供給，拉低屋齡平均值；不過，新北卻是老屋數量最多的城市，高達83萬戶，去年同時期才77萬戶，一年增加5萬戶，老化速度加快中。

台灣近500萬戶的老屋，攸關民眾居住安全與幸福。為加速都更危老，內政部鼓勵各都成立住都中心。部長林右昌指出，「由公部門主導的公辦都更，可以增加民眾的信任感」，因此非常鼓勵地方政府成立住都中心，共同辦理都更及社會住宅等業務。

內政部次長花敬群除了呼籲地方政府應再加快都更審議速度，針對高樓危險住宅議題，目前內政部也已盤點全台列入危險大樓的約400多件，並發函地方擬定優先處理名單達285件，其中雙北占82%，近期會提報行政院研議具體執行方案。

中央力挺，六都動起來：雙北降門檻排障礙，高雄盤點公有地

Photo Credit: 財訊 / 陳俊松攝 林右昌（內政部長）：三面向擘畫城市藍圖，並藉由大面積土地規畫、公辦都更為下一代存社宅

Photo Credit: 財訊／潘重安攝 花敬群（內政部次長）：期許地方審議聚焦都更爭議的處理、簡化行政流程，事業計畫審議在一年內核定

都更需要中央與地方攜手合作，在中央政府的政策支持下，六都也都動了起來，並依照當地的情況推出不同的政策。台北市都發局局長王玉芬表示，台北市府已公告實施「公辦都更7599專案計畫」，受理意願門檻自90%降至75%。截至今年8月底，半年已有10案通過第一階段審查，包括廣慈社宅西中側直接受惠，過去苦於原整合意願只達76%，不到九成，如今地主重燃希望。

而新北市長侯友宜上任五年來，多元都更累計核准案量至8月底達726件。新北市城鄉局局長黃國峰指出，從2018年起推動《防災自治條例》、2020年推出防災2.0專案、2022年公告《海砂屋自治條例》，到今年更推出「580專案計畫」，積極處理危險海砂屋及耐震能力不足等危險建築物。

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三大趨勢漸成新主流：自建、節能減碳、大咖加入公辦都更

就連過去少有都更經驗的高雄，市長陳其邁也特別延攬都更大將林欽榮擔任副市長，近兩年積極盤點閒置公有土地執行公辦都更。其中，亞灣「特貿三」創下民間最高投資額，堪稱全台最大公辦都更案；而第一件成功招商的公辦都更案「鳳山都更好」，前身是稅務新村，過去荒廢20多年，去年已經動土，預計22025年完工。

觀察台灣在政府與民間的共同推動下，都更危老出現了三大發展趨勢：第一，委建模式愈來愈多。

由於工料雙漲、房市反轉，過去談的合建條件無法執行，所以由建商主導的合建模式，正逐漸轉變成由地主出資的委建模式。再加上銀行對中小型建商的融資條件逐漸緊縮，許多建商便轉型成幫地主執行全案管理，只賺取管理費用。

Photo Credit: 財訊 邱月琴 第一銀行董事長：地主可選擇都更危老與信託結合的多元方案，不必擔心未來沒有現金流

第一銀行董事長邱月琴指出，地主過去談合建的案子，由於營建成本上漲超過兩三成，小基地甚至增加至一倍，影響與建商談好的合建比，近一年來陸續轉型為地主自建。以一銀核貸為例，五年前地主自建一年不到10件，如今數十件，預估將成為主流。