《攀峰，讓團隊幫你贏》：神力女超人 vs. 莉亞公主，敵人會害怕哪種類型的領導者？
我們想讓你知道的是
如果你是企業主、父母親、教練或是任何一個帶領團體實現目標的人，而且你已經選擇要帶領他人，那麼我認為重要的是要捫心自問，你想要成為怎樣的領導者？在業界， 我常見到兩種類型的人，這兩種都是強而有力的領導者。
文：布萊爾．辛格
你是哪種類型的領導者？
顛峰領導力模式的運作方式如下，我們從山腳下開始我們的首要任務――簡單來說， 就是釐清目標或山峰。當我們還在山腳下時，我們要將原因定義清楚，明白自己以及團隊的價值觀，確立我們的規則及榮譽典章，招收最精良的團隊成員，最重要的是訓練和為登山做好準備。
當所有這些事情都做完之後，我們才會開始執行登頂之旅。有些人喜歡急忙完成這些步驟、抄捷徑，迫不及待想要完成目標，我和班在第一次登山時有點類似這種狀態， 我們當時並沒有足夠的時間為像吉力馬札羅山這種具有挑戰性的健行做好充分準備，所以我們並沒有成功登頂。
身為領導者，你的工作就是要確保你自己和團隊做好充分準備、充滿動力，以及受到啟發鼓舞要來登頂，無論那個頂是什麼。所以我才會問，你是什麼類型的領導者？
當大部分人被問到他們是什麼類型的領導者時，他們會立刻思考自己是「好的」， 還是「壞的」領導者。然而當我思考到有關領導者時，浮現在我腦海的並不會是這兩種類別，一個好的領導者有可能遭遇不好、不順的時機，一個壞的領導者也可能歪打正著、一帆風順……但僅止於曇花一現。
有些人懂得吸引大眾注意力、有好的外在形象、個人魅力和懂得鼓舞人心，就自稱為領導者；但是他們沒有真正的團隊，他們有粉絲甚至是崇拜他們的人，但沒有人會願意做出犧牲和接受挑戰，你們可以在Youtube和社群媒體的世界中找到這種領導者。
還有一些人，他們或許不具備上述條件，但擁有一群忠誠、堅定追隨的團隊成員， 就算要去海角天涯也會全力以赴完成任務。
這本書正是關於後面提到的這種的群體，為何這麼說呢？因為我沒那麼有魅力，也沒那麼聰明，但我可以仿效我在吉力馬札羅山所觀察到的，回顧我的人生，任何我所做過的美好事情，或是任何我所擺脫的惡劣困境，都不只是靠我個人，而是要歸功整個團隊！
我們現在先來討論一下團隊，因為現今對於團隊的定義可能與以往不同，所謂團隊， 是指一群人為了共同的目標和任務而聚集在一起，他們會按照共同的規則和程序來達成任務，他們可能有某種特定的穿著方式，有某種特定的說話方式，並且擁有一套特定的核心價值，團隊裡的某些成員可能是員工，有些也許是志工。舉例來說，在我的機構裡有些頂尖的業務其實是我們的客戶，而他們也成為我們團隊的一員。
身為企業家，首先你在這個世界裡要建立一個群體，然後有很大的程度是要透過社群媒體去分享你正在做什麼、你是誰，以及為什麼你要做這個。有些在這個群體裡面的人最終會成為你的客戶，他們會向你購買產品，然後在這群客戶當中會有一部分的人成為你團隊的一員，這是什麼意思呢？
意思是他們有些人可能會想要幫你銷售產品，有些人可能會想要與你一同創造智慧財產權，或是與你建立合資公司，這些人就會是你團隊的一部分，然而他們不是你的員工，他們有可能是抽佣或是獲得分潤。無論如何，他們在跟你打交道的時候仍是按照規則行事，他們重視使命並且遵守榮譽典章，這就是將他們凝聚成團隊的原因；能將團隊凝聚起來的不是靠金錢，而是使命、榮譽典章，以及你所做事情背後的目的。
他們能成為一個團隊，在某個程度上，是因為他們覺得自己是一個比自身更宏大事物的一分子， 他們覺得接受你所提出的挑戰，會讓他們體驗到最好的自己。
就像是在吉力馬札羅山上，沒有人付錢給我們去攀登這座山，我們是自己花錢而且必須取得資格，才能得到這樣的體驗，所以這些在山上所學到的課程才會這麼震撼人心， 因為這些課程是專門設計給選擇要去那裡的人，也才會得到最好的效果。
當人被放在正確的情境或環境，並且給予他們找尋出路的工具時，他們就會有驚人的能力，這正是我們的嚮導凱文和克莉絲頓所擅長的，他們創造了一個情境（登山）， 沒有工作坊、沒有傳道說教，沒有時髦的口號、書籍、播客或研討會，但他們不僅讓探險隊的所有成員脫胎換骨，同時也對改變坦尚尼亞發揮了重要的作用。
我前面提到關於克莉絲頓的事情，現在我要來談談凱文，他是我們另一位嚮導，也是探險隊裡的領導者。凱文成長於美國賓州（Pennsylvania）匹茲堡（Pittsburgh）的一個堅強的義大利裔家庭，他的祖父是堅忍不拔的典範，他祖父在小時候就因為被火車輾過而失去了一條腿，但這件事並沒有讓他祖父因此消沉沮喪，他這輩子都穿戴著義肢過生活。
事實上，凱文的祖父是激勵他將每項挑戰都視為冒險旅程，而且每個目標都有達成可能性的人！他告訴凱文，「人」分成了三種：第一種是裹足不前、從未開始的放棄者， 第二種是只會停留在原地的露營者，第三種是願意冒險和承擔風險的登山者。
在經歷過因打籃球造成背部骨折的辛苦大一生活，凱文和朋友花了一點時間到西部旅行，並且決定挑戰攀爬美國奧勒岡州（Oregon）的胡德山（Mt. Hood），一九八八年的第一次登山活動讓他看到一種新型態的團體運動，這讓他感到熱血沸騰、深深著迷， 於是現在他成為了登山者。
凱文真的是一名登山高手，雖然個子不高（他身高大約一七四公分），但他的聲音粗獷而堅定，能讓你專心聽他說話，而且能激勵你挖掘內心深處。我認為他一半是人一半是山羊，他在空氣稀薄的高海拔山區還身手矯健、動作敏捷，已近乎傳奇！他已經攀登過吉力馬札羅山五十多次了，也曾登上聖母峰（Mount Everest），他幾乎爬遍了全世界所有主要高山。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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