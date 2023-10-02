《攀峰，讓團隊幫你贏》：神力女超人 vs. 莉亞公主，敵人會害怕哪種類型的領導者？

文：布萊爾．辛格

你是哪種類型的領導者？

顛峰領導力模式的運作方式如下，我們從山腳下開始我們的首要任務――簡單來說， 就是釐清目標或山峰。當我們還在山腳下時，我們要將原因定義清楚，明白自己以及團隊的價值觀，確立我們的規則及榮譽典章，招收最精良的團隊成員，最重要的是訓練和為登山做好準備。

當所有這些事情都做完之後，我們才會開始執行登頂之旅。有些人喜歡急忙完成這些步驟、抄捷徑，迫不及待想要完成目標，我和班在第一次登山時有點類似這種狀態， 我們當時並沒有足夠的時間為像吉力馬札羅山這種具有挑戰性的健行做好充分準備，所以我們並沒有成功登頂。

身為領導者，你的工作就是要確保你自己和團隊做好充分準備、充滿動力，以及受到啟發鼓舞要來登頂，無論那個頂是什麼。所以我才會問，你是什麼類型的領導者？

當大部分人被問到他們是什麼類型的領導者時，他們會立刻思考自己是「好的」， 還是「壞的」領導者。然而當我思考到有關領導者時，浮現在我腦海的並不會是這兩種類別，一個好的領導者有可能遭遇不好、不順的時機，一個壞的領導者也可能歪打正著、一帆風順……但僅止於曇花一現。

有些人懂得吸引大眾注意力、有好的外在形象、個人魅力和懂得鼓舞人心，就自稱為領導者；但是他們沒有真正的團隊，他們有粉絲甚至是崇拜他們的人，但沒有人會願意做出犧牲和接受挑戰，你們可以在Youtube和社群媒體的世界中找到這種領導者。

還有一些人，他們或許不具備上述條件，但擁有一群忠誠、堅定追隨的團隊成員， 就算要去海角天涯也會全力以赴完成任務。

這本書正是關於後面提到的這種的群體，為何這麼說呢？因為我沒那麼有魅力，也沒那麼聰明，但我可以仿效我在吉力馬札羅山所觀察到的，回顧我的人生，任何我所做過的美好事情，或是任何我所擺脫的惡劣困境，都不只是靠我個人，而是要歸功整個團隊！

我們現在先來討論一下團隊，因為現今對於團隊的定義可能與以往不同，所謂團隊， 是指一群人為了共同的目標和任務而聚集在一起，他們會按照共同的規則和程序來達成任務，他們可能有某種特定的穿著方式，有某種特定的說話方式，並且擁有一套特定的核心價值，團隊裡的某些成員可能是員工，有些也許是志工。舉例來說，在我的機構裡有些頂尖的業務其實是我們的客戶，而他們也成為我們團隊的一員。

身為企業家，首先你在這個世界裡要建立一個群體，然後有很大的程度是要透過社群媒體去分享你正在做什麼、你是誰，以及為什麼你要做這個。有些在這個群體裡面的人最終會成為你的客戶，他們會向你購買產品，然後在這群客戶當中會有一部分的人成為你團隊的一員，這是什麼意思呢？

意思是他們有些人可能會想要幫你銷售產品，有些人可能會想要與你一同創造智慧財產權，或是與你建立合資公司，這些人就會是你團隊的一部分，然而他們不是你的員工，他們有可能是抽佣或是獲得分潤。無論如何，他們在跟你打交道的時候仍是按照規則行事，他們重視使命並且遵守榮譽典章，這就是將他們凝聚成團隊的原因；能將團隊凝聚起來的不是靠金錢，而是使命、榮譽典章，以及你所做事情背後的目的。

他們能成為一個團隊，在某個程度上，是因為他們覺得自己是一個比自身更宏大事物的一分子， 他們覺得接受你所提出的挑戰，會讓他們體驗到最好的自己。

就像是在吉力馬札羅山上，沒有人付錢給我們去攀登這座山，我們是自己花錢而且必須取得資格，才能得到這樣的體驗，所以這些在山上所學到的課程才會這麼震撼人心， 因為這些課程是專門設計給選擇要去那裡的人，也才會得到最好的效果。

當人被放在正確的情境或環境，並且給予他們找尋出路的工具時，他們就會有驚人的能力，這正是我們的嚮導凱文和克莉絲頓所擅長的，他們創造了一個情境（登山）， 沒有工作坊、沒有傳道說教，沒有時髦的口號、書籍、播客或研討會，但他們不僅讓探險隊的所有成員脫胎換骨，同時也對改變坦尚尼亞發揮了重要的作用。

我前面提到關於克莉絲頓的事情，現在我要來談談凱文，他是我們另一位嚮導，也是探險隊裡的領導者。凱文成長於美國賓州（Pennsylvania）匹茲堡（Pittsburgh）的一個堅強的義大利裔家庭，他的祖父是堅忍不拔的典範，他祖父在小時候就因為被火車輾過而失去了一條腿，但這件事並沒有讓他祖父因此消沉沮喪，他這輩子都穿戴著義肢過生活。

事實上，凱文的祖父是激勵他將每項挑戰都視為冒險旅程，而且每個目標都有達成可能性的人！他告訴凱文，「人」分成了三種：第一種是裹足不前、從未開始的放棄者， 第二種是只會停留在原地的露營者，第三種是願意冒險和承擔風險的登山者。

在經歷過因打籃球造成背部骨折的辛苦大一生活，凱文和朋友花了一點時間到西部旅行，並且決定挑戰攀爬美國奧勒岡州（Oregon）的胡德山（Mt. Hood），一九八八年的第一次登山活動讓他看到一種新型態的團體運動，這讓他感到熱血沸騰、深深著迷， 於是現在他成為了登山者。

凱文真的是一名登山高手，雖然個子不高（他身高大約一七四公分），但他的聲音粗獷而堅定，能讓你專心聽他說話，而且能激勵你挖掘內心深處。我認為他一半是人一半是山羊，他在空氣稀薄的高海拔山區還身手矯健、動作敏捷，已近乎傳奇！他已經攀登過吉力馬札羅山五十多次了，也曾登上聖母峰（Mount Everest），他幾乎爬遍了全世界所有主要高山。