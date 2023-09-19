除了高層及相關人士，領展為香港帶來過好處嗎？

七年前，港台《鏗鏘集》——題為《一紙之諾》——探討領展如何背棄承諾，拆售原本不能變賣的資產。原來在2013年，金融發展局發表研究報告，要打造香港為房地產投資信託基金的集資中心。有份參與研究的金發局政策研究小組，成員之中，竟包括領展CEO王國龍。2014年8月，用來規管領展的證監會守則便放寬限制，領展由物業租務管理變為地產發展商，可以投資土地，投資限額同時放寬。

領展成為「利益固化藩籬」

政府開綠燈，是對領展寄予厚望，盼其管理層更有本錢和靈活性，令房託業務更上一層樓。所謂投桃報李，領展自然有責任做生招牌，吸引外國投資者到香港大展拳腳。但以王國龍為首的管理層缺乏管理優質資產能力，只知出售旗下屋邨商場、街市及停車場以牟利，再盲目擴張生意版圖，罔顧社會責任，置居民利益於不顧。除了社福機構無法再獲得優惠租金，《鏗鏘集》訪問過的苦主，有些居民因領展管理粗疏，無法展開維修保養工程；有些居民在領展拆售車位後，無法承受不合情理的租金加幅——詳情亦可參考前天文台長林超英文章〈出售公共資產損害民生—領展案例〉——殘民以自肥，聲討者來自四面八方，結果損害香港作為房託集資中心之聲譽。

前特首林鄭月娥曾直言，在改善民生方面，領展是一座令她束手無策的大山。由此可見，政府也意識到領展害人不淺，但基於金融中心地位的考慮，沒有採取相應行動，撥亂反正。問題是，領展的苦主遍布香港，深入各階層，為何仍不足以成為政府介入的充分理由？這跟一直以來有不少人力撐領展有密切關係，稍後再談。

金融界狠批領展罔顧股東利益

除了公屋居民及小商戶，很多金融/財經界人士都極不滿領展，我們看看一些有代表性的聲音：

（1）資深傳媒人兼領展股東曾智華直斥王國龍是令人不屑的CEO，應立即辭職以謝天下！

（2）財經KOL千頌C：「過去10年，領展用咗175億回購，股價係谷高咗，由於王國龍手上有大量公司派嘅股票，身家亦都一齊谷高咗。」，「用回購推高股價，好啦，但一到加息、市道差，堂堂收租股領展就「Sorry，我唔夠錢使，要供股集188億。」呢個銀碼只係多回購成本少少。」「用公司錢回購，身家水漲船高；冇為加息周期做planning，只係伸手問股東拎錢，又俾佢過關；過關之後再套現，袋袋平安；仔女又買晒樓出晒身；都仲未講佢一年人工有7788.2萬（2022至2023財年）。」

（3）會計師兼《AM730》作者Bittermelon：

收購前不是已經知道債務將會大幅增加嗎？管理層沒有預計高息環境會加重借貸成本嗎？所謂冇咁大個頭就唔好戴咁大頂帽，收購後才發覺要減債急急供股，這是甚麼財務管理？

根據2023年年報，領展兩位主要管理人員的「與表現相關之非固定酬金」按年持平，看來董事局滿意管理層表現。那麼，上述導致供股的責任應由誰來承擔？領展董事局是否應該向股東交代一下？

學者質疑領展沒履行社會責任

領展管理層怎樣無德無能，學術界提出另一種分析角度。學者林本利批評領展低價出售商場和停車場，卻又高價投地發展及購入商廈、商場，並在境外大肆擴張，埋下債台高築的惡果。林本利早於2016年便在〈領展薪酬與業績不相稱〉一文中，批評其管理層的薪酬不合理地高：「領展主要業務不過是翻新商場（「裝修佬」）及物業租賃（「收租佬」），又享有先天壟斷優勢，如此低風險工作又怎值巨額薪酬？」

恆大學者李敏剛在《明報》的〈從ESG角度檢視領展社區投資〉中如此分析：「衡量一個社區的社區投資是否足夠，在於檢視那裏的居民，尤其是基層，能否不必長途跋涉，就能以負擔得起的價格購買到所需日常用品、基本醫療和社會服務，以及有足夠的休憩康樂空間，這樣社區才能凝聚居民歸屬感。企業有否對所在的社區有盡責的投資，就應該以它們為促進社區凝聚力的付出和貢獻來審視，尤其在於它們有多重視居民聲音和需要，在營造社區（community building）上和居民有多協力參與（engagement）。在這方面，領展在標普的評分是否實至名歸，就很值得質疑。」

他指出：「有不少學術研究批評現在通行的ESG指標過於空洞、抽離社會脈絡、欠缺嚴謹的理論基礎……標普的評分似乎是把慈善活動和遵守政府相關規管，就視作盡了社區投資的責任。」根據有關指標所作的評估，我們無從得知到底受惠的有多少人，這些人又屬於哪個具體社區，其社區生活又從何見得有所改善；但眾所周知，「領展旗下及其轉售予私人資本的屋邨商場，往往大幅加租，終致本來長期服務社區、適應居民需要的商戶結業，反而換來連鎖店，社區特色和居民間的情感連結盡失。」

香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李劍明，在〈領展是否履行了ESG中的社會責任？〉一文中亦有相同見解：「倘海外投資者單以綜合ESG指標衡量領展表現，而急略社會有大量聲音批評領展沒有履行社會責任，這樣的指標或許只會誤導他們投資。」

撐領展的經濟學者欠公眾一個交代

昔日市道興旺，息口低，地產業務水漲船高，掩蓋領展管理層的窩囊，並吸引到一班財演長期吹捧。坊間有聲音批評領展無良，他們便撲出來護航，例如援引諾獎得主佛利民的話來唬人，力言企業唯一的社會責任是增加利潤，向公司股東負責——是故疫情期間只肯象徵式減免兩日租金，便知道領展管理層有幾講金不講心，遑論甚麼共度時艱。被領展趕走的小商戶，只能怪自己欠競爭力，交不起貴租。惟事實證明，甚麼為股東利益設想，只是廢話。潮退便知道誰沒穿褲子。當領展無法用瘋狂加租方程式牟暴利，便改變策略，變賣資產，寧願失去穩定收入來源，也要獲得資金用來回購股票及掃貨。托高股價，過地產商的癮，巧取豪奪，最終要借貸，要股東供股。如領展管理層真的為股東著想，會這樣自把自為？