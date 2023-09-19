除了高層及相關人士，領展為香港帶來過好處嗎？
我們想讓你知道的是
過去多年，香港無數小商戶的畢生心血和感情，無數居民童年的回憶和情感連結，以至孕育創作人靈感的舊區標誌和文化資產，統統被貼上「低增值」的標籤而判以死刑。領展管理層毋須為自己管治無能而負上責任，豐厚薪酬及獎賞照樣袋袋平安。現在連CEO自己都不看好前景，不斷減持股份套現，又豈能一句「個人財務需要」便當沒有任何事發生？
七年前，港台《鏗鏘集》——題為《一紙之諾》——探討領展如何背棄承諾，拆售原本不能變賣的資產。原來在2013年，金融發展局發表研究報告，要打造香港為房地產投資信託基金的集資中心。有份參與研究的金發局政策研究小組，成員之中，竟包括領展CEO王國龍。2014年8月，用來規管領展的證監會守則便放寬限制，領展由物業租務管理變為地產發展商，可以投資土地，投資限額同時放寬。
領展成為「利益固化藩籬」
政府開綠燈，是對領展寄予厚望，盼其管理層更有本錢和靈活性，令房託業務更上一層樓。所謂投桃報李，領展自然有責任做生招牌，吸引外國投資者到香港大展拳腳。但以王國龍為首的管理層缺乏管理優質資產能力，只知出售旗下屋邨商場、街市及停車場以牟利，再盲目擴張生意版圖，罔顧社會責任，置居民利益於不顧。除了社福機構無法再獲得優惠租金，《鏗鏘集》訪問過的苦主，有些居民因領展管理粗疏，無法展開維修保養工程；有些居民在領展拆售車位後，無法承受不合情理的租金加幅——詳情亦可參考前天文台長林超英文章〈出售公共資產損害民生—領展案例〉——殘民以自肥，聲討者來自四面八方，結果損害香港作為房託集資中心之聲譽。
前特首林鄭月娥曾直言，在改善民生方面，領展是一座令她束手無策的大山。由此可見，政府也意識到領展害人不淺，但基於金融中心地位的考慮，沒有採取相應行動，撥亂反正。問題是，領展的苦主遍布香港，深入各階層，為何仍不足以成為政府介入的充分理由？這跟一直以來有不少人力撐領展有密切關係，稍後再談。
金融界狠批領展罔顧股東利益
除了公屋居民及小商戶，很多金融/財經界人士都極不滿領展，我們看看一些有代表性的聲音：
（1）資深傳媒人兼領展股東曾智華直斥王國龍是令人不屑的CEO，應立即辭職以謝天下！
（2）財經KOL千頌C：「過去10年，領展用咗175億回購，股價係谷高咗，由於王國龍手上有大量公司派嘅股票，身家亦都一齊谷高咗。」，「用回購推高股價，好啦，但一到加息、市道差，堂堂收租股領展就「Sorry，我唔夠錢使，要供股集188億。」呢個銀碼只係多回購成本少少。」「用公司錢回購，身家水漲船高；冇為加息周期做planning，只係伸手問股東拎錢，又俾佢過關；過關之後再套現，袋袋平安；仔女又買晒樓出晒身；都仲未講佢一年人工有7788.2萬（2022至2023財年）。」
收購前不是已經知道債務將會大幅增加嗎？管理層沒有預計高息環境會加重借貸成本嗎？所謂冇咁大個頭就唔好戴咁大頂帽，收購後才發覺要減債急急供股，這是甚麼財務管理？
根據2023年年報，領展兩位主要管理人員的「與表現相關之非固定酬金」按年持平，看來董事局滿意管理層表現。那麼，上述導致供股的責任應由誰來承擔？領展董事局是否應該向股東交代一下？
學者質疑領展沒履行社會責任
領展管理層怎樣無德無能，學術界提出另一種分析角度。學者林本利批評領展低價出售商場和停車場，卻又高價投地發展及購入商廈、商場，並在境外大肆擴張，埋下債台高築的惡果。林本利早於2016年便在〈領展薪酬與業績不相稱〉一文中，批評其管理層的薪酬不合理地高：「領展主要業務不過是翻新商場（「裝修佬」）及物業租賃（「收租佬」），又享有先天壟斷優勢，如此低風險工作又怎值巨額薪酬？」
恆大學者李敏剛在《明報》的〈從ESG角度檢視領展社區投資〉中如此分析：「衡量一個社區的社區投資是否足夠，在於檢視那裏的居民，尤其是基層，能否不必長途跋涉，就能以負擔得起的價格購買到所需日常用品、基本醫療和社會服務，以及有足夠的休憩康樂空間，這樣社區才能凝聚居民歸屬感。企業有否對所在的社區有盡責的投資，就應該以它們為促進社區凝聚力的付出和貢獻來審視，尤其在於它們有多重視居民聲音和需要，在營造社區（community building）上和居民有多協力參與（engagement）。在這方面，領展在標普的評分是否實至名歸，就很值得質疑。」
他指出：「有不少學術研究批評現在通行的ESG指標過於空洞、抽離社會脈絡、欠缺嚴謹的理論基礎……標普的評分似乎是把慈善活動和遵守政府相關規管，就視作盡了社區投資的責任。」根據有關指標所作的評估，我們無從得知到底受惠的有多少人，這些人又屬於哪個具體社區，其社區生活又從何見得有所改善；但眾所周知，「領展旗下及其轉售予私人資本的屋邨商場，往往大幅加租，終致本來長期服務社區、適應居民需要的商戶結業，反而換來連鎖店，社區特色和居民間的情感連結盡失。」
香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李劍明，在〈領展是否履行了ESG中的社會責任？〉一文中亦有相同見解：「倘海外投資者單以綜合ESG指標衡量領展表現，而急略社會有大量聲音批評領展沒有履行社會責任，這樣的指標或許只會誤導他們投資。」
撐領展的經濟學者欠公眾一個交代
昔日市道興旺，息口低，地產業務水漲船高，掩蓋領展管理層的窩囊，並吸引到一班財演長期吹捧。坊間有聲音批評領展無良，他們便撲出來護航，例如援引諾獎得主佛利民的話來唬人，力言企業唯一的社會責任是增加利潤，向公司股東負責——是故疫情期間只肯象徵式減免兩日租金，便知道領展管理層有幾講金不講心，遑論甚麼共度時艱。被領展趕走的小商戶，只能怪自己欠競爭力，交不起貴租。惟事實證明，甚麼為股東利益設想，只是廢話。潮退便知道誰沒穿褲子。當領展無法用瘋狂加租方程式牟暴利，便改變策略，變賣資產，寧願失去穩定收入來源，也要獲得資金用來回購股票及掃貨。托高股價，過地產商的癮，巧取豪奪，最終要借貸，要股東供股。如領展管理層真的為股東著想，會這樣自把自為？
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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