美國航太重鎮維吉尼亞州來台設立商務辦事處，鎖定資安、半導體等四大領域與台合作

美國維吉尼亞州今（19）日正式在台灣設立商務辦事處，將鎖定網路安全、國防航太、自動車、半導體四大領域與台灣業者展開交流，維州也特別成立維吉尼亞半導體技術聯盟（VAST），將與台灣攜手培育半導體技術人才，晶片龍頭台積電已經加入此技術聯盟。

維吉尼亞州位於美東，地理位置重要，不僅與美國政治中心華盛頓哥倫比亞特區相鄰，維州境內更內有全世界最大的軍港和海軍基地，也是北約北大西洋司令部所在地。全美前5大軍火商中，有4家都座落在維州。

維州州長長楊京（Glenn Youngkin）今年4月率團來台簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，當時即表示希望與台加強雙向貿易、投資產業交流。美國維吉尼亞州台灣商務辦事處今日於台北開幕，由劉師貺擔任辦事處代表，未來將協助台美業者交流合作，開幕式上維州商貿部長梅里克（Caren Merrick）、外交部北美司司長王良玉、美國在台協會高雄分處商務組首席商務官艾達文（Dave Averne）皆親自與會。

維州商貿部長梅里克致詞時指出，維州是美國民主發源地，與台灣共享民主價值，而台灣也是亞洲的民主燈塔，維州選擇台灣為該州在繼德國、韓國與日本後，第4個海外商務辦事處，「再適合也不過」。

梅里克指出，台灣與維州有相似的產業轉型背景，同為農業起家，但皆已轉型為強大的科技與創新重鎮；梅里克也稱讚，台灣不只在半導體領先世界，更在電子產業、自動車、重工業與海上貿易等領域有卓越表現。

梅里克會後接受媒體聯訪時進一步，台灣與維州有望在網路安全、國防航太、自動車、半導體等領域率先展開合作。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 維州商貿部長梅里克接受台灣記者訪問。

梅里克強調，維州擁有強大的國防與航太產業，全美前五大國防航太公司有4家總部就位於維州，包括波音、雷神、諾斯洛普格魯曼（諾格）、通用動力；維州也有許多數據中心，亞馬遜第二總部HQ2也位於維吉尼亞州首府阿靈頓郡。

而上週甫落幕的2023台北國際航太暨國防工業展覽會，許多來自維州的國防航太龍頭皆派代表來台尋求合作機會，航太龍頭諾格更承諾協助台灣廠商成為其全球供應鏈一員，產業合作的商業價值估算約為一年一億美元。

美國各州都想要台灣半導體，維州優勢何在？

近期美國各州都積極希望能與台積電在內的台灣半導體業者合作，梅里克也說明維州如何在各州脫穎而出。梅里克表示，維州擁有堅實的技術專業基礎，有數十家優秀的半導體供應商，包括台積電的客戶美光科技也位於維州，而維州引以為傲的國防航太領域，許多公司本身也製造半導體，如諾斯洛普格魯曼，該州的人才技術不容小覷。

梅里克也指出，為邀請台灣半導體業者赴維州投資，該州已成立「維吉尼亞半導體技術聯盟」（Virginia Alliance for Semiconductor Technology，VAST），集結州政府、聯邦政府與高教資源，邀請台灣業者加入成為合作夥伴，共同尋找經濟成長的機會，以達到互惠互利，台積電已經是聯盟的一員。

梅里克也承諾，人才培育是VAST很大的重點，維州願意提供資金與培訓，從大學、社區學校，從學分班、學士班到博士班，培養更多的半導體技術人才。

近期美國不少州陸續有高層官員來台，美國各州政府辦事處協會（ASOA）會長嚴樹芬告訴《關鍵評論網》，加上維州，全美現在已有16個州政府在台灣設立辦事處。嚴樹芬說，台灣因為供應鏈緊密，有超過120萬家的中小企業，還有如台積電這樣的大型企業當領頭羊，這些企業關係對台美關係相對重要。

不過隨著選舉將至，台海緊張氣氛是否影響美國廠商投資意願？嚴樹芬認為，不同於美國聯邦有對外政策，美國各州也有施政績效的壓力，想要吸引外資來投資，改善各州的經濟、福利、教育，各州也會祭出優惠，吸引台商赴美投資。

維州與台灣合作不只軍事與科技，今日開幕活動上中華民國對外貿易發展協會、YouBike、台北市電腦同業公會等皆有代表出席。YouBike希望有機會到維州佈局，而台北市電腦同業公會則看好維州產業創新動能，希望邀請廠商出席明年6月舉辦的台北國際電腦展（InnoVEX）。

台灣作為美國外商直接投資增長速度第四快的來源，維州的台資企業強化了維州的經濟實力。美國是台灣的第二大貿易夥伴，維州更是台美夥伴關係的重要推動力。2022年，維州向台灣出口額達7.3億美元，從台灣進口額也達到10億美元。美國維吉尼亞州台灣商務辦事處將促進雙邊關係，並提供服務，以協助台灣企業在維州尋找機會，為維州帶來新的投資和工作機會，並進一步開拓市場，包括關鍵的電腦和電子產品、機械，以及大豆、紡織品等維州農產品的出口。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：邱宜君