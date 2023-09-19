美國航太重鎮維吉尼亞州來台設立商務辦事處，鎖定資安、半導體等四大領域與台合作
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全美現在已有16個州政府在台灣設立辦事處，最新在台設立商務辦事處的維吉尼亞州地理位置重要，不僅與美國政治中心華盛頓哥倫比亞特區相鄰，維州境內更內有全世界最大的軍港和海軍基地，也是北約北大西洋司令部，全美前5大軍火商中，有4家都座落在維州。
美國維吉尼亞州今（19）日正式在台灣設立商務辦事處，將鎖定網路安全、國防航太、自動車、半導體四大領域與台灣業者展開交流，維州也特別成立維吉尼亞半導體技術聯盟（VAST），將與台灣攜手培育半導體技術人才，晶片龍頭台積電已經加入此技術聯盟。
維吉尼亞州位於美東，地理位置重要，不僅與美國政治中心華盛頓哥倫比亞特區相鄰，維州境內更內有全世界最大的軍港和海軍基地，也是北約北大西洋司令部所在地。全美前5大軍火商中，有4家都座落在維州。
維州州長長楊京（Glenn Youngkin）今年4月率團來台簽署「經貿合作瞭解備忘錄」，當時即表示希望與台加強雙向貿易、投資產業交流。美國維吉尼亞州台灣商務辦事處今日於台北開幕，由劉師貺擔任辦事處代表，未來將協助台美業者交流合作，開幕式上維州商貿部長梅里克（Caren Merrick）、外交部北美司司長王良玉、美國在台協會高雄分處商務組首席商務官艾達文（Dave Averne）皆親自與會。
維州商貿部長梅里克致詞時指出，維州是美國民主發源地，與台灣共享民主價值，而台灣也是亞洲的民主燈塔，維州選擇台灣為該州在繼德國、韓國與日本後，第4個海外商務辦事處，「再適合也不過」。
梅里克指出，台灣與維州有相似的產業轉型背景，同為農業起家，但皆已轉型為強大的科技與創新重鎮；梅里克也稱讚，台灣不只在半導體領先世界，更在電子產業、自動車、重工業與海上貿易等領域有卓越表現。
梅里克會後接受媒體聯訪時進一步，台灣與維州有望在網路安全、國防航太、自動車、半導體等領域率先展開合作。
梅里克強調，維州擁有強大的國防與航太產業，全美前五大國防航太公司有4家總部就位於維州，包括波音、雷神、諾斯洛普格魯曼（諾格）、通用動力；維州也有許多數據中心，亞馬遜第二總部HQ2也位於維吉尼亞州首府阿靈頓郡。
而上週甫落幕的2023台北國際航太暨國防工業展覽會，許多來自維州的國防航太龍頭皆派代表來台尋求合作機會，航太龍頭諾格更承諾協助台灣廠商成為其全球供應鏈一員，產業合作的商業價值估算約為一年一億美元。
美國各州都想要台灣半導體，維州優勢何在？
近期美國各州都積極希望能與台積電在內的台灣半導體業者合作，梅里克也說明維州如何在各州脫穎而出。梅里克表示，維州擁有堅實的技術專業基礎，有數十家優秀的半導體供應商，包括台積電的客戶美光科技也位於維州，而維州引以為傲的國防航太領域，許多公司本身也製造半導體，如諾斯洛普格魯曼，該州的人才技術不容小覷。
梅里克也指出，為邀請台灣半導體業者赴維州投資，該州已成立「維吉尼亞半導體技術聯盟」（Virginia Alliance for Semiconductor Technology，VAST），集結州政府、聯邦政府與高教資源，邀請台灣業者加入成為合作夥伴，共同尋找經濟成長的機會，以達到互惠互利，台積電已經是聯盟的一員。
梅里克也承諾，人才培育是VAST很大的重點，維州願意提供資金與培訓，從大學、社區學校，從學分班、學士班到博士班，培養更多的半導體技術人才。
近期美國不少州陸續有高層官員來台，美國各州政府辦事處協會（ASOA）會長嚴樹芬告訴《關鍵評論網》，加上維州，全美現在已有16個州政府在台灣設立辦事處。嚴樹芬說，台灣因為供應鏈緊密，有超過120萬家的中小企業，還有如台積電這樣的大型企業當領頭羊，這些企業關係對台美關係相對重要。
不過隨著選舉將至，台海緊張氣氛是否影響美國廠商投資意願？嚴樹芬認為，不同於美國聯邦有對外政策，美國各州也有施政績效的壓力，想要吸引外資來投資，改善各州的經濟、福利、教育，各州也會祭出優惠，吸引台商赴美投資。
維州與台灣合作不只軍事與科技，今日開幕活動上中華民國對外貿易發展協會、YouBike、台北市電腦同業公會等皆有代表出席。YouBike希望有機會到維州佈局，而台北市電腦同業公會則看好維州產業創新動能，希望邀請廠商出席明年6月舉辦的台北國際電腦展（InnoVEX）。
台灣作為美國外商直接投資增長速度第四快的來源，維州的台資企業強化了維州的經濟實力。美國是台灣的第二大貿易夥伴，維州更是台美夥伴關係的重要推動力。2022年，維州向台灣出口額達7.3億美元，從台灣進口額也達到10億美元。美國維吉尼亞州台灣商務辦事處將促進雙邊關係，並提供服務，以協助台灣企業在維州尋找機會，為維州帶來新的投資和工作機會，並進一步開拓市場，包括關鍵的電腦和電子產品、機械，以及大豆、紡織品等維州農產品的出口。
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核稿編輯：邱宜君
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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