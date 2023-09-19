加拿大總理指控：印度特務與錫克教領袖之死有關，加印兩國相互驅逐外交官、暫停貿易談判

加拿大稱印度特務謀殺錫克教領袖

9月18日，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在下議院發表演講，他聲稱，加拿大安全機構追查的可信證據指出，加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）被謀殺一案，可能與印度政府特務有關。

杜魯道說，「任何外國政府涉及在加拿大領土謀殺加國公民的行為，都對我國主權的不可接受侵犯行徑。」

杜魯道表示，他已在G20峰會向印度總理莫迪（Narendra Modi）提及此事，並敦促印度政府配合調查。

不久後，加拿大外交部長喬利（Mélanie Joly）宣布驅逐一名印度高級外交官。喬利表示：「若這件事屬實（指印度政府參與謀殺尼賈爾），將嚴重侵犯我們的主權，以及各國相互交往的最基本規則。」

據稱，被驅逐的印度外交官是印度駐加拿大外國情報機構（Research and Analysis Wing，RAW）負責人拉伊（Pavan Kumar Rai）。

My statement on allegations surrounding the killing of Hardeep Singh Nijjar. pic.twitter.com/auIyj194A8 — Mélanie Joly (@melaniejoly) September 19, 2023

印度政府駁斥加拿大指控，並驅逐加國外交官反擊

9月19日，印度外交部發表聲明，否認了加拿大總理與外交部長的指控。隨後，印度又發表新一份聲明，要求加拿大駐印外交官在5天內出境。

聲明指出，有關印度政府參與加拿大境內暴力行為的指控是「荒謬」且具「目的性」的，印度反對與尼賈爾謀殺案有所牽連。

印度外交部聲稱，這些未經證實的指控，旨在轉移人們對哈利斯坦運動的關注。聲明表示，哈利斯坦恐怖份子與極端主義者獲得加拿大庇護，並持續威脅印度主權和領土的完整。

聲明指出，加拿大提供空間讓非法份子從事謀殺、人口販運與組織犯罪。印度外交部呼籲，加拿大政府應對國內的反印度份子，採取迅速且有效的法律行動。

就在同一日，印度政府再度發聲明，宣布驅逐一名加拿大駐印高級外交官，並要求未來5天內離開印度。聲明提及，「這項決定反映出印度對加拿大干涉我國內部事務、參與反印度活動的日益擔憂。」

被殺害的加拿大錫克教領袖尼賈爾是誰？

今年6月18日，加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）在英屬哥倫比亞省（British Columbia）薩里市（Surrey）一座錫克教寺廟外的卡車裡，被2名蒙面槍手殺害。

尼賈爾是「錫克教徒爭取正義」（SFJ）加拿大分支的負責人。他出生於旁遮普邦，於1997年移居加拿大。

加拿大世界錫克教組織（The World Sikh Organization of Canada）最新聲明指出，尼賈爾是哈利斯坦運動支持者，並經常領導和平抗議行動，反對印度侵犯人權的行為。該組織稱，尼賈爾生前就成為印度情報機構的目標，而加拿大當地執法部門也知悉尼賈爾與其他錫克教徒面臨生命安全威脅。

加拿大世界錫克教組織主席西杜（Tejinder Singh Sidhu）18日表示，「不能允許印度無視法治和外國主權。殺害尼賈爾和其他錫克教徒是恐怖主義行為，必須受到國際社會的譴責。」

尼賈爾生前被印度政府列入恐怖份子名單，並被指控在印度發動恐怖攻擊。印度政府聲稱，尼賈爾煽動世界各地的錫克教社區，支持哈利斯坦運動，並試圖透過獨立投票分裂國家。

哈利斯坦運動的核心主張，是建立一個名為哈利斯坦的錫克教國家。錫克教徒在印度佔比不到2%，但在旁遮普邦卻佔60％的多數。自印度獨立以來，就有錫克教徒呼籲自治、獨立建國。然而，印度政府一直以來不斷打擊錫克教分離主義，視哈利斯坦運動為國家安全威脅，並將相關運動團體列為「恐怖組織」。

加拿大與印度關係緊張

根據《半島電視台》報導，加拿大已經取消了原訂10月份前往印度的貿易代表團，這讓兩國的貿易談判暫停。

今年G20峰會上，莫迪與杜魯道並沒有舉行正式雙邊會談，僅有短暫會面。外界分析，加拿大與印度的關係趨於冷淡。

9月10日，印度外交部聲明稿指出，莫迪向杜魯道表達印度「強烈關切」加拿大境內極端主義者持續性的反印度活動。 印度外交部聲稱，加拿大境內極端主義者「宣揚分離主義、煽動暴力，並威脅加拿大印度教社區。」印度外交部表示，兩國有必要合作應對此類威脅。

然而，杜魯道未如莫迪所願對境內的錫克教採取行動，反而向媒體表示，「加拿大始終捍衛言論自由、良心自由以及和平抗議自由，並反對仇恨。」

隨著加拿大針對印度的指控持續延燒，雙方互相以驅逐外交官表達各自立場，兩國關係將可能進一步惡化。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範