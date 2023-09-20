TNL+ 2023/09/20,
職場

加拿大招聘文化：靠人脈不會被看不起，運氣也是實力！

加拿大招聘文化：靠人脈不會被看不起，運氣也是實力！
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在香港，「靠人脈進公司」多會被賦予「黃馬褂」、「無能力」的標籤，會被其他人看不起，但在加拿大卻完全不是這一回事。靠人脈進公司就是代表你認識公司內部的人，他們亦能夠從其他人的口中了解你更多。同時有熟人介紹亦代表著他們的「中伏率」會降低，畢竟在龐大的社會裡會有很多奇奇怪怪又實際上無能力的人應徵。有熟人介紹代表他們能花少一點心機精力去對付奇奇怪怪的應徵者。

這一年是我第一次在北美長期生活與工作；談到這邊的招聘文化，也有很多與亞洲不同之處。眼見有不少加拿大YouTube KOL都會分享自己「很快找到工作」、「有幾個offer呀」等等，當然也是他們親身經歷的事實，但我卻認為這也未必能反映現實的全部。在這裡，就以另一角度談談加拿大的招聘文化。

用人為才？加拿大也許是「庸人為才」

說是「庸人為才」其實也不一定，但事實上在這邊工作能力是其次，「有沒有人脈」才是重點。一開始到埗，大家就談及「人脈」的重要性；而這邊不少公司，也許是文化使然，都會出現「圍威喂」的小圈子情況，即同文化者往往佔上公司一大部分比例。雖然聽說這邊政府有強烈建議（還是有立例？）公司要有多元文化，但說是易實際也難，難道你又會在這邊的港式茶餐廳／台式飲品店中看見有西人／印度人做待應嗎（笑）？所以實行上其實也有一定難度。

曾聽過一個這樣的故事。朋友A進到一間物業管理公司工作，發覺全公司有七成左右都是菲律賓人，自己算是異數。但更好笑的是，在加拿大做物業管理工作也需要考牌／頗有年資經驗，但深入了解後，當中不少同事其實一開始對該行業並不熟悉，只不過是因為人事關係才進公司罷了，所以整間公司裡大部分可能都是親友！相信該公司內的大部分人都是進公司後再儲經驗年資，但就正正是因為「有人脈」，要踏出第一步就非常容易。

而在香港，「靠人脈進公司」多會被賦予「黃馬褂」、「無能力」的標籤，會被其他人看不起，但在加拿大卻完全不是這一回事。靠人脈進公司就是代表你認識公司內部的人，他們亦能夠從其他人的口中了解你更多。同時有熟人介紹亦代表著他們的「中伏率」會降低，畢竟在龐大的社會裡會有很多奇奇怪怪又實際上無能力的人應徵。有熟人介紹代表他們能花少一點心機精力去對付奇奇怪怪的應徵者。就著同一件事情，基於不同的地區文化，對事情的看法竟然有如此大的差別，對我而言也是始料未及。

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加拿大卑詩省溫哥華港口。Photo Credit: GettyImages

但是，有著「靠人脈」這個文化現象也就算了，但就著一個移民大國，這卻是對新移民致命性的問題。新移民顧名思義就是新來的移民，人生路不熟、找多幾個朋友也未必有。對於內向者，建立人脈又是一大挑戰，人脈來源就是要「夠social」會交際，那不會交際又如何能賺人脈呢？所以對於內向的新移民，要靠人脈靠關係才有工作，確實也不太公平。

而另一方面，如果工作能力為次，「人脈」才是重點，那庸人為才的機率不也就會大增嗎？更有趣的是，對此他們是不太在乎的——畢竟在這邊大家都不是放工作為生活首位。據我估計，他們的心態是覺得「為什麼要請最top最有能力的人？工作開心就好」。所以這邊的工作文化也是慵慵懶懶，實是其來有自。

Your Resume, Your Fate——北美見工Resume很重要！

只要在這邊生活稍長時間，就會知道除了人脈之外，履歷表resume也是決定了你見工命運的重要關口。「CV？好容易啦，香港也寫很多」，可能很多人會這樣想，但少年你實在太天真，原來在加拿大生活，這份resume（香港多稱CV但北美卻是resume）實在比你想像中複雜得多。

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