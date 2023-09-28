「帶貨一哥」李佳琦的傲慢失言，提醒那些運氣好的中國人「風過去了，摔死的都是豬」

中國帶貨一哥李佳琦在直播帶貨過程中，因失言惹怒了一眾過往支持他的粉絲。他對質疑眉筆價格貴的粉絲反唇相譏，並認為粉絲需要反思自己為什麼工資沒有漲以及有沒有努力工作。

李佳琦的這番言論隨後在中國網路引發爭議，在其微博主頁掉粉近百萬之後，他本人出面致歉，而中國網友借此事來揶揄李佳琦和其代言品牌的聲音不斷，有網友以諧音「哪李（裡）貴了」來調侃他的不知冷暖，還有人以「某某眉筆每克980多，可以買兩克黃金，打工人專屬貨幣單位」來表現產品與消費者的距離感。

李佳琦是近些年來中國蓬勃發展的直播帶貨領域裡的領軍人物之一，他的過往經歷似乎印證了「成也蕭何，敗也蕭何」這句話。

他最早只是商場裡的一名普通櫃員，後來進入直播帶貨領域，因個人性化的帶貨語言和親自試口紅的真實感而備受歡迎，他甚至還創下了「30秒塗口紅最多人數」的金氏世界紀錄。他的成功故事也被官方納入了出身普通的青年，通過自身努力實現階層躍遷的正能量宣傳敘事，他作為特殊人才落戶上海，獲得多地官方授予的榮譽稱號。

這次失言事件，官媒僅僅輕描淡寫地一句「他有點飄了」。

中共官方文宣裡經常出現「不忘初心」的字眼，在他們語境裡是提醒自己的黨員幹部不要忘記創黨的初心，以及警告那些正在背離這一初心的腐敗分子。這個詞用在李佳琦身上似乎也是貼切的。

李佳琦帶貨的目標群體是一群以女性為主的具有衝動消費、追求精緻特點的消費者，他成功的秘訣和大多數主播一樣，不外乎先建立一個人設贏得好感，然後通過直播互動獲得粉絲的信任。當李佳琦一句「買它，買它」，粉絲們就應聲下單，不是因為粉絲們有多傻，而是由於粉絲們打心底裡覺得他是自己利益的守護者。