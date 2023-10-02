《菌療》：腸內細菌的「多樣性」非常重要，但陰道可不適用於同樣的理論

文：下川穰

「陰道」的搔癢、異味與菌平衡的深刻關係

私密處的煩惱難以與人商量，話雖這麼說，若一直忍耐不適，或是一邊覺得不舒服卻又持續至今為止的保養，或許之後將會引發大問題。陰道的問題絕不可恥，必須要學習正確的知識，做出恰當的保養。

KINS自己試做了陰道的相關問卷調查，結果如下。結果證實了這項煩惱比想像中還要大。

Q：是否有為白帶的味道、陰道搔癢等陰道問題所困擾？ 有——七六％；沒有——二四％

其實陰道的問題據說也與棲息在陰道內菌的平衡有很大的關係。各位是否有過如下的經驗？生理期時搔癢會特別強烈，或是會特別在意氣味？原因就出在生理期時，陰道內細菌失去了平衡。

陰道內的細菌「沒有多樣性」這點很重要？！

話說，陰道內細菌是比其他細菌要更特殊的存在。例如誠如第三十六頁說明過的，對腸內細菌來說，多樣性是非常重要的，愈是有各種細菌，愈是能應對不穩定的事態。不過，唯有陰道不適用這個理論。總之，陰道內細菌「沒有多樣性」才重要。陰道內存在的成員要盡可能少比較好。也就是說，在陰道中棲息的細菌幾乎都是「乳酸菌」，健康陰道內的細菌，乳酸菌占了有八成以上。而且這個乳酸菌主要也只有四種，就是捲曲乳桿菌（Lactobacillus crispatus）、格氏乳酸桿菌（Lactobacillus gasseri）、惰性乳桿菌（L. iners）、詹氏乳桿菌（L. jensenii）。聽起來很像是在繞口令吧。

腸道內據說存在有五百到一千種的菌，與腸道相比，陰道內只棲息有百分之一到兩百五十分之一種類的菌。簡直就是少數的精銳部隊。正因為陰道內有四種乳酸菌，才能保持在壞菌難以繁殖的酸性狀態下。

陰道內棲息的乳酸菌會通過「白帶」將陰道內環境保持正常。話說回來，白帶的功用就是在防止陰道黏膜乾燥或是病原體的入侵。而白帶之所以能達成這任務，都是拜乳酸菌所賜。白帶是陰道內細胞或分泌物所製造出的東西，含有多量乳酸菌，而乳酸菌所釋出的乳酸就會將陰道與白帶變成酸性。念珠菌等許多菌無法在酸性的狀態下存活，所以能保持住陰道內的秩序。從健康陰道所分泌出的白帶味道是微酸的，正因為其是酸性。健康肌膚的酸性度是pH值5.5的程度，與之相對，陰道內則是4.4左右。這樣大家就知道了陰道內是酸性的情況了吧。

而這些菌平衡一旦崩壞偏向鹼性，就會成為問題之源。陰道內的細菌平衡崩壞會是怎樣的狀況呢？例如在生理期時，陰道內的細菌平衡就會崩壞。一般來說，乳酸菌的比例都是保持在八成以上，但生理期中則會突然降低。那就是形成生理期中搔癢與難聞氣味的原因。

只要整頓好陰道內細菌的基礎，即便在生理期時，乳酸菌的比例會暫時降低，但只要生理期結束，自然就會回復。可是，若乳酸菌比例本就較低，再加上生理期等陰道內細菌平衡紊亂的因素，即便生理期結束了，乳酸菌也難以恢復平衡，陰道內細菌會產生多樣性，容易引發陰道念珠菌感染等問題。

讓許多女性苦惱的「細菌性陰道炎」

因陰道內乳酸菌比例低下，其他菌增加的結果，就會引起一種疾病——細菌性陰道炎。其症狀可以列舉的有：外陰部搔癢、白帶呈灰色、白帶的味道有如腐敗魚類等。

這是很常見的疾病，有很多感覺私密處有異樣而前去婦產科檢查的人都被診斷為細菌性陰道炎。這疾病尤其容易發生在生理期中、生理期結束後。

細菌性陰道炎是因陰道內菌的種類增加所引起的疾病，其中作惡的代表菌就是「加德納氏菌」（Gardnerella）。

正因為有這個菌，才會引起搔癢與異味等不適的症狀。陰道內若有足量的乳酸菌，加德納氏菌就會變得無法附著下來，但乳酸菌的比例一旦降低，加德納氏菌就會一口氣增生。

細菌性陰道炎是很常見的疾病，但若就這樣放著症狀不管任其惡化，繁殖的細菌甚至會到達子宮頸導致子宮內膜炎，若再移動得更深入些，就會有導致輸卵管炎或骨盆腔發炎的風險。

書籍介紹

本文摘錄自《菌療：從養菌開始，腸活、美肌、瘦身、好睡》，時報出版

作者：下川穰

譯者：楊鈺儀

生活、飲食，以養菌為優先！

身體不適，健康問題，都能靠養菌的「菌療法」來解決！

養護好菌、整頓腸道，心靈也會變得正向積極。

透過「菌療」，平衡好菌的飲食和生活習慣，將可以解決腸道、皮膚、肥胖、失眠、壓力問題，達到整腸、美肌、瘦身、增強免疫，擁有潔淨、健康的身體！

什麼是「菌療」？

了解菌的基本

>>菌的種類

細菌（大腸桿菌、乳酸菌、納豆菌、痤瘡丙酸桿菌、黃色葡萄球菌等）

菌類（酵母、真菌、麴等）

>>人體與常在菌

棲息在人體中的常在菌有約1,000 兆個。其中約有100 兆個存在腸道內。

腸內細菌有所謂的好菌、壞菌以及中性菌在互爭地盤以取得平衡。

壞菌不會完全變沒有，在某種程度上反而是必須的。總之重要的是平衡。不論是腸道、肌膚、頭皮、口腔內還是陰道內，都可以透過調整菌的平衡以消除不適。

以養護好菌的觀念來重新修正生活方式

減少壞菌，增加好菌——我們要做的不是這麼單純的事，而是建議轉換成對菌友善的生活方式。不限於飲食及肌膚保養，透過每天的生活習慣也能養護好菌。

不論是便祕、拉肚子、青春痘、肌膚乾燥、牙周病、口臭還是陰道念珠菌都一樣。要了解造成各種問題的關鍵菌，然後透過照顧、偶爾抑制那些菌來保持平衡。對菌友善的生活方式，透過巧妙控制自己體內菌叢的養護好菌，自然地打造出會改善的狀態！

只要透過檢視日常的飲食和生活習慣，調整身體1000兆個菌群的平衡，

就能從根本解決身體所有的不適。

從小孩到大人、銀髮族，任何年齡層都可以使用的健康法！

比起對症療法，控制好「菌」才是根本的照護；

用養護好菌為優先，重新調整飲食和生活方式！

心情不開朗，原因或許也是出在大腸激躁症，腸內菌的不平衡

養護好皮膚上的菌，能解決青春痘的煩惱

從「腸道」養菌著手，打造出水潤肌膚

了解自己肌膚上的菌，採用最適當的肌膚保養

洗完澡後，以養護好菌的方式來養髮、護髮

蛀牙、牙周病、口臭都能靠養護好菌來預防

攝取益生菌，養護好陰道內環境，影響女性的子宮及懷孕率

利用「瘦菌」，控制食慾的菌，順利瘦身

以菌為優先的飲食法

輕鬆增加的一道配菜成為養護好菌的關鍵

養護好菌的料理精粹——「蒸料理」

Photo Credit: 時報出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀