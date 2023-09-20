賴佩霞掛名收費諮商爭議：心理師資格在台灣非常難取得，超高費用更是人們攻擊的焦點

最近關於賴佩霞在自家網站上掛名收費諮商的案子，鬧得沸沸揚揚，最主要的原因就在於，她在台灣不具有諮商心理師的證照，雖然號稱在中國有考過2011年的心理諮詢師證照，但她依然不該在台灣的網站掛名收費訊息。

也因為這樣，後來她在她的「好好說話」網頁上做了許多修改，把那些具有爭議的詞彙給拿掉了。不過她也被李敖之女李文至衛生局檢舉，有可能會被衛生局調查。

台灣心理師制度，他國並不適用

之所以會有這樣的爭議，其實在於台灣的心理師非常難取得資格，而人們也對這一點非常敏感。日前理科太太的諮商筆記，因為涉及可能關於心理治療的爭議，就曾在網路上鬧得沸沸揚揚，這一次，賴佩霞更開出「80分鐘2萬3000元」的超高額諮商費用，自然成為人們攻擊的焦點。

一般而言，台灣有執照的心理師，無論是諮商心理師或臨床心理師，50至60分鐘的晤談，大約收費落在1500到3000元新台幣之間，賴佩霞的價碼自然引起不少的爭議。

除此之外，要在台灣執業的心理師，是無法使用他國的證照的，無論是中國，或是心理衛生醫療被認為相對先進的美國、歐洲，都是無法的。

根據心理師法，要取得台灣的心理師執照，可以分為「諮商心理師」或「臨床心理師」執照，分別得符合心理師法的第一章第二條規範：

諮商心理師： 公立或立案之私立大學、獨立學院或符合教育部採認規定之國外大學、獨立學院諮商心理所、系、組或相關心理研究所主修諮商心理，並經實習至少一年成績及格，得有碩士以上學位者，得應諮商心理師考試。

公立或立案之私立大學、獨立學院或符合教育部採認規定之國外大學、獨立學院諮商心理所、系、組或相關心理研究所主修諮商心理，並經實習至少一年成績及格，得有碩士以上學位者，得應諮商心理師考試。 臨床心理師：公立或立案之私立大學、獨立學院或符合教育部採認規定之國外大學、獨立學院臨床心理所、系、組或相關心理研究所主修臨床心理，並經實習至少一年成績及格，得有碩士以上學位者，得應臨床心理師考試。

從這裡可以看到，要在台灣考取心理師執照，大多數的學生之所以會在國內就讀研究所，其實是因為國外的學院需要教育部採認。除此之外，在實際執行上，他們還必須透過「補學分」的方式，回來台灣進行一年的實習，並不是在國外完成學業、完成國外的實習，即可在台灣考取心理師執照的。