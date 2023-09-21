【2023高雄電影節】《大師致敬：森田芳光》：細數經典名作，走在浪頭前端的電影工藝匠人
我們想讓你知道的是
日本名導森田芳光如前輩市川崑，以具個人特色的影像風格，遊走各大片廠拍片。在節奏驟急的八○年代，求變求新；在傳統與新潮之間，摸索出新的道路——有時甚至走在時代浪頭的前端。今年高雄電影節選映7部森田作品，概括森田各時期的電影。
文：重點就在括號裡（影評人）
岩井俊二曾自導自剪一部紀錄片《市川崑物語》，是他以影迷視角講述他的偶像市川崑（以及編劇妻子和田夏十）的創作生涯，一一細數從動畫師身份入行、導演電影將近80部、創作生涯將近60年的市川崑，拍各種類型商業電影的人生物語。
在各大片廠拍片、拍片效率與產量極高的市川崑，拍過戰爭、喜劇、情色、奇幻、特攝等風格的電影，而且作品大多以「改編」為主，其中更不乏日本文學名作：谷崎潤一郎、三島由紀夫、橫溝正史……等等名家。
市川崑從影像構圖著手，妻子同時也是編劇和田夏十則是從故事結構著手，夫妻拆解經典原著、汲取故事核心，文字影像化不是照本宣科，而是拍出原作另一層次的精髓。
《市川崑物語》可謂是岩井俊二拍給市川崑的一封情書（一如他許多電影其實都是情書），某種程度上，也是岩井俊二這位在九○年代發跡的創作者，對日本電影五○年代黃金期的致敬。
縱觀八○年代，黃金期導演們到了創作晚期，六、七○年代掀起的新浪潮在主流市場未成氣侯，這時大片廠制度勢微，獨立製片方興未艾。
新的時代，需要新的創作者，大森一樹、石井岳龍、伊丹十三、相米慎二等人紛紛崛起。而在這些新銳導演裡，路線最接近市川崑，沒有太多強烈的作者風格、對改編小說有優秀的解析、在「藝術大師」與「工藝匠人」兩者較接近後者的導演——森田芳光絕對是日本八○年代以來，最難以忽略的技匠。
在1950年出生的森田芳光，在花街與愛情旅館聞名的澀谷圓山町長大，父母經營料亭，店內人來客往，讓他從小就培養出觀察眼光。喜歡帶他去看歌舞伎、落語以及賭馬的祖母，則讓「娛樂」對他產生更深的影響。
森田芳光以童星身份拍過脫線喜劇，高中因社團活動開始寫影評，大學開始拍攝8釐米電影。畢業後一邊在戲院打工一邊拍片。
1978年的8釐米電影《生長在茅崎》（Live in Chigasaki）在培養新銳導演出名的PIA影展大放異彩；1981年推出首部長片《如此這般》（Something Like It），以他從小熟悉的兩項事物「落語」與「風俗業」為主題，流暢又惆悵的人情喜劇，拿到了當年橫濱電影節最佳影片獎。在八○年代以獨立製片之姿登場的森田芳光，奠基了良好的聲譽，展開了他的商業電影道路。
從1981年到2011年逝世，森田芳光的導演生涯30年，一共執導27部電影，幾乎一年一部的頻率推出新作，大多以改編為主，拍過各種類型片：偶像、情慾、喜劇、愛情、奇幻、驚悚、犯罪、古裝。
森田芳光如前輩市川崑，以具個人特色的影像風格，遊走各大片廠拍片。在節奏驟急的八○年代，求變求新；在傳統與新潮之間，摸索出新的道路——有時甚至走在時代浪頭的前端。
比方說，1996年森田芳光應角川與東映邀請，改編暢銷話題小說《失樂園》，但森田芳光不只想炒短線跟風，他只有一個簡單想法，拍一部讓女性也能享受的情色電影。
那是個日本AV產業對「女性向AV」還不感興趣的時代，森田芳光透過影像，不只拍出唯美情色，更拍出了比渡邊淳一原著裡更極致的「溺愛」，將凜子身體裡最深的欲望拍出了美感，讓《失樂園》成為了極致的「純愛」電影。最終《失樂園》獲得了成人觀眾的支持，以23億元票房佳績成為1997年日本本土真人電影第一名，也成為森田芳光的導演生涯代表作。
今（2023）年高雄電影節選映7部森田作品，從他八○年代的發跡、九○年代的轉折、再到最後一部電影，概括森田各時期的電影。
《家族遊戲》是森田芳光拍完《如此這般》、偶像電影《澀柿子隊：男孩與女孩》（Shibugakitai: Boys and Girls，1982）、日活羅曼情慾電影《傳說中的脫衣舞孃》（Uwasa no Stripper，1982）與《紅粉理髮：愛意濃濃》（Pink Cut: Love Me Hard, Love Me Deep，1983）後，應ATG（日本藝術電影院聯盟）邀請，以極低預算（一千萬日圓）與18天拍攝期完成的作品。
改編本間洋平小說，不同於小說裡的寫實風格，森田透過冷調的鏡頭調度與戲謔古怪的表現手法，讓電影成為高明諷刺喜劇。也讓當時正以動作片演員形象的松田優作，展現了他少有的喜劇表演功力，並融合詭異、柔性、善解、陰森、冷幽默等風格，也成為他表演生涯裡具代表性的作品。
《其後》改編自夏目漱石名作《從此以後》，並再度與松田優作合作。森田原本想在老年才拍攝這部對自己意義重大的作品，不過因松田優作與製片的鼓勵，最後促成這部電影。《其後》對日本古典美學的嘗試，侘寂且詩意的影像，成為森田芳光作品裡最具日本古典美學與國族哀愁的作品。
《廚房》改編吉本芭娜娜成名作，描寫少女與奇異一家人的同居生活。拍攝時森田信心滿滿，認定票房必定會大賣，但票房口碑皆未獲迴響。不過橋爪功在當時突破性的女裝角色，以及森田纖細的靜謐調性，讓這部電影成為他八○年代最溫柔的作品。
《未來的回憶》由清水美沙與工藤靜香主演，改編自藤子・F・不二雄短篇漫畫，原本是半自傳性質的奇幻短篇，森田將它改成兩位女性「回到過去」的故事，降低奇幻感，但卻擴大原作裡命定的哀愁，讓輪迴成為女性成長的養份。也突顯東京這座城市的變化，讓當時泡沫經濟時代的浮華，成為另一種反映人生命運與輪迴的哀傷舞台。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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