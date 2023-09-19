民眾黨中評會決議：判決「無罪前」暫停高虹安黨權，若一審判決有罪開除黨籍

（中央社）新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費被依貪污罪起訴，民眾黨中評會決議依黨內《廉政準則》，祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，不得聲請恢復黨權；根據《廉政準則》，若經法院一審判決有罪者應予開除黨籍。

民眾黨發言人李頂立今（19）日下午舉行記者會，說明中央評議委員會對高虹安的處置裁決。

李頂立表示，高虹安於立委任內因助理費爭議遭檢方依《貪污治罪條例》起訴，中評會經主動調查釐清，昨（18）日開會決議，依照《廉政準則》規範予以暫停黨權處分。

依據台灣民眾黨《廉政準則》，若黨員涉犯《貪污治罪條例》經檢查機關起訴者，應予暫停黨權處分；若因犯《貪污治罪條例》經法院一審判決有罪者，應予開除黨籍，受處分人執行徒刑期間不得回復黨籍。

不過《廉政準則》也明定，因犯《貪污治罪條例》受暫停黨權、開除黨籍處分者，於判決確定無罪後，受處分人得向中評會聲請恢復黨權或黨籍。

媒體詢問，中評會是否一致決議通過暫停黨權，並將結果通知高虹安。李頂立表示，中評會是民眾黨獨立機關，不會向中央黨部告知何時開會，黨部僅得知會後轉述資訊，不清楚開會內容；處分內容會依程序通知當事人。

至於高虹安遭暫停黨權後喪失那些權利，李頂立表示，例如擔任各級黨職、黨內選舉及被選舉權，被停權後就無法行使相關權利；雖然高虹安日前已向中央委員會請假，但停權效力也包含中央委員職權。

李頂立表示，民眾黨主席柯文哲跟民眾黨對廉政的態度不會妥協，從過去在台北市府時期到現在的民眾黨公職都有嚴格要求，柯文哲的態度跟過去一樣，「該怎麼辦，就怎麼辦」。

李頂立表示，高虹安雖遭暫停黨權，但依舊是民眾黨重要的公職，柯文哲及民眾黨仍支持高虹安在司法程序中提出有力證據，並捍衛自己權利。

高虹安：已主動請辭所有黨職，並自請停權

（中央社）新竹市長高虹安涉詐領助理費遭起訴，民眾黨中評會昨天認定高虹安違反黨內廉政紀律，並祭出暫停黨權處分。對此，高虹安說，日前已主動請辭黨內所有職務。

高虹安涉立委任內詐領助理費被依貪污罪起訴，台灣民眾黨中評會昨天開會討論，認定高虹安違反黨內廉政紀律，並祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，不得聲請恢復黨權。民眾黨人士表示，中評會昨天確實有開會討論高虹安一案，並作成相關決議。

對此，高虹安透過新聞資料表示，她於上上週已主動請辭所有黨內職務，並口頭向主席（民眾黨主席柯文哲）提出自請停權。高虹安說，上週被慰留中央委員職務時，也有提出自請停止黨權。

高虹安表示，現在黨部中評會完成程序，並不會影響她任何工作和生活，且從當選市長及就職後，一直是市政優先。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範