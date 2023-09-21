【專訪】91APP產品長李昆謀：「內容電商」到底是什麼？為什麼愈來愈多電商要跟媒體合作？
我們想讓你知道的是
91APP產品長李昆謀表示，最近有越來越多媒體跟電商跨界合作，因為電商如果只用第一方數據，用久了品牌就會逐漸對消費者樣貌失去敏感，好像某個消費者永遠只會買某些牌子的美妝品、另一個只會在網路買清潔劑，但沒有新的資訊，就代表無法吸引新的消費者、預測新的趨勢，而這就是媒體發揮效果的部分了。
文：Chris（INSIDE主編）
這幾年「內容電商」變成一個越來越熱門的概念，過去電商消費者是有目的性搜尋而購物，但是現在越來越多網紅開始用自己的吸引力作導購，甚至電商平台也越來越喜歡「玩梗」用內容來吸引消費者上門。
但是這個概念相對來說有點模糊，形式也十分多元，像YouTube、podcast KOL自己在影音頻道上導購是一種，在web上做連結引流是另一種，而像上述電商也來扮演媒體的角色，也是另一種。我們好奇，在內容電商的大旗下，零售要怎麼跟媒體做整合？
這次我們邀請到91APP產品長李昆謀（Happy Lee）來跟INSIDE聊聊內容電商，此外我們也聊到最近火熱的生成式AI，在91APP手裡怎麼融入零售業的。
零售跟AI的新鮮嘗試
「把它當介面看。ChatGPT是一個前所未有，效率極高的介面。」李昆謀解釋著。今年6月，91APP推出零售AI模型「jooii全通路智慧幫手」，並於本月上架ChatGPT plug-in。
這一兩年來AI界最大的突破就是ChatGPT為首的大型語言模型（LLM），熱度破圈到讓一瞬間原本都對AI不熟的大眾都認識了。大型語言模型最吸引人的地方就是可以跟人一樣溝通，所以零售業的技術人員看到ChatGPT 一開始在想ChatGPT怎麼用在零售上？虛擬店員嗎？
91APP動作也很快上架，3月就上架了許多用ChatGPT打造的功能，像一鍵文案（快速生成商品文案與個人化行銷）、「一鍵洞察」（快速掌握數據結論與報表）等等；但李昆謀表示這些功能改善了第一線的工作效率，但若要深入零售產業需求，最終還是要回到解決產業與銷售的原點思考。
「零售的原點問題，還是在人與商品如何配對這件事上。」李昆謀表示這是jooii構成一款零售AI模型的核心原因。jooii在ChatGPT的plug-in功能簡單來說，就是91APP的商品推薦模型。「用最近中秋送禮講一個例子好了，假設我今天要送一位客戶中秋禮盒，對方是35歲左右的女性主管階層、然後我又不想單調只送月餅。jooii就會依照我所設定的條件，分析猜測適合她的禮物。」
這概念對零售很直覺，但jooii「本身」不是GPT，不會「說話」，而是透過ChatGPT說出人話的專業判斷模型。但上ChatGPT plug-in只是階段性目標，零售業AI模型還能延伸有更多的應用形式，解決產業核心問題。
為什麼電商要跟媒體合作？
聊到最近有越來越多媒體跟電商跨界合作，李昆謀表示，「這是因為電商手握的第一方數據很有用，但也有它的限制性。」電商擁有的消費者第一方數據從個人層面來說，可以知道消費者的年齡、消費金額、購物紀錄，並透過再行銷提升回購率；但如果只用第一方數據，用久了品牌就會逐漸對消費者樣貌失去敏感，好像某個消費者永遠只會買某些牌子的美妝品、另一個只會在網路買清潔劑。
但沒有新的資訊，就代表無法吸引新的消費者、預測新的趨勢；相對來說，媒體一來擁有的數據範圍十分廣泛，二來媒體的資料還會精確且即時地顯示現在流行趨勢到底是什麼。「品牌該怎麼選品？要跟誰聯名？要拍什麼廣告，營造什麼樣的品牌認知？」
李昆謀說，零售跟媒體在標籤、數據合作容易產生「交層效果」，媒體擁有的外部標籤很可能會幫電商、品牌挖掘出消費者的新興趣，進而產生新的銷售機會。
內容電商有「兩種」
那內容電商到底是什麼呢？很多人會把它跟「廣告」、尤其是內容即廣告的原生廣告（也就是業配文）劃上等號，說到底內容電商就是好不好看，這個創作好看就是內容，不好看就是廣告，關鍵完全取決創作者的功力。
但在李昆謀這種零售業者的觀點來看，內容電商可以分為兩個路徑，第一個是比較單純的「內容即商品」也就是付費制、訂閱制的媒體內容。
但第二種「商品即內容」也就是前面提到的原生廣告，近年來卻有一種很奇特的現象，那就是商品本身可以引起的話題性、內容含量越來越重要；雖然是在賣東西，但文案、影片本身很有趣，也讓品牌越來越重視怎麼把商品話題提煉成好看的內容。「這種趨勢很明顯的現象之一就是群眾募資商品，好的募資頁會讓人一看再看並分享給朋友。」李昆謀解釋。
同時也有越來越多媒體自己在做電商、電商平台本身也在當類似媒體角色販賣流量，兩者界線逐漸模糊。對媒體電商化這現象，李昆謀從資料的角度觀察，這種模式最重要價值在於媒體可以拿到更多第一方數據，然後讓媒體手握的Cookie可識別度變成非常高的實名識別率；這在做任何再導購、或消費意象判別都是十分有效的利器。
若想了解更多媒體與電商合作的商業潛能，請不要錯過今年度的TNL Mediagene品牌活動，本次是關鍵評論網與日本合併、且決議IPO後的首次大型Roadshow。
過往的活動偏向技術介紹，包含MarTech媒體、電商新產品、新的併購案與發展等等。但今年在集團整合後，不再著墨於產品的CTR（點閱率）等，而側重於整個集團的重大改變、新的定位、願景等。在Roadshow上，李昆謀將會跟關鍵評論網媒體集團整合長李致緯對談，帶來更多、更細緻的媒體與電商合作精闢分析！
- 從日本跨境業務經營、生成式AI應用、到91APP精采的新零售方案，三箭齊發，即刻報名關鍵評論網媒體集團2023年發表會
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！