【國際大風吹】反托拉斯世紀大案開審：全球九成搜尋都靠它，Google為何被認為「不當壟斷」？
我們想讓你知道的是
美國司法部認定，Google之所以取得全球9成市佔率，主因是花大錢取得裝置預設搜尋的優勢地位，涉嫌違法壟斷。但Google強調市場競爭依然激烈，自家產品是靠品質贏得用戶及客戶信心。在科技巨頭影響力受到強力檢視的此刻，這起官司對近期數件廠同類案件具有指標作用。
多少人每天上網的第一個步驟，是打開Google搜尋引擎，輸入想找的關鍵字呢？
統計顯示，Google搜尋引擎在全世界的市占率高達九成，而且在各國都差不多。換句話說，10個用搜尋引擎的人裡面，九個都用Google。好，這有什麼問題嗎？美國司法部認為大有問題，但問題不是Google市占率超高，而是它用不當的方式取得龍頭寶座的地位，涉嫌違反「反托拉斯法」，也就是不當壟斷市場。
這起官司在9月12號正式開庭審理，被外界封為美國21世紀最重要的科技壟斷官司，因為它的最終結果，很可能會衝擊Google、Meta、亞馬遜、蘋果等等科技巨頭，甚至改變你我未來使用網路的方式。
大家都用Google搜尋，但原因合理嗎？
首先要了解，到底美國政府覺得Google錯在哪裏？司法部認為，Google之所以取得如此龐大的市占率，主要因素不是產品品質，也就是搜尋引擎本身好不好用，而是因為Google每年都不惜砸下數百億美金鉅款，給瀏覽器開發商、手機門號業者，還有硬體製造商，確保消費者不論用什麼裝置上網，預設搜尋引擎就是Google。甚至，在某些情況下，讓消費者很難手動移除Google。
畢竟，只要不會太難用，一般人沒事不會去安裝其他搜尋引擎，通常就是用預設的選項。如此一來，Google自然而然成為市場霸主。
為了保住預設搜尋的優勢，Google到底花了多少錢呢？雖然商業細節不公開，起訴書也沒有揭露，但根據外媒報導，全球手機銷售量總是在前兩名的三星，每年從Google獲得35億美元，而為了成為iPhone和Mac電腦的預設搜尋引擎，Google更不惜每年雙手奉上200億美元給蘋果。光是這兩筆授權費，加起來就高達台幣7500億元。
美國司法部認為，世界上沒有幾間公司拿得出這麼多錢。換句話說，任何想挑戰Google的對手，就算開發出品質更好的搜尋引擎，恐怕都沒辦法跨越這道障礙。
而市場缺乏競爭的時候，其實會有很多負面效應。消費者不得不接受現有產品，想打關鍵字廣告的廠商，也就是廣告主，也只能接受Google的定價，而這正是Google最主要的收入來源。2022年財報顯示，搜尋廣告佔總營收的6成之多。
起訴書說消費者權益受損了，因為有實力的對手想給消費者不同產品卻做不到，消費者失去選擇機會，控方也說Google（搜尋）的品質因為壟斷地位而下滑了，像搜尋結果出現更多廣告，另外也遏止產業創新。
——紐約大學法學院教授 福克斯（Eleanor Fox）
還記得IE嗎？上一件大型科技壟斷案
說到Google這起官司，就不得不提起上一件驚天動地的美國科技壟斷案。1998年，科技巨頭微軟遭到美國司法部起訴，理由同樣是不當壟斷市場，而相隔20多年的這兩起案子，其實有很多可以對照的地方。
西元2000年前後在用電腦的觀眾，可能還記得，當時上網的瀏覽器，幾乎清一色都是IE——Internet Explorer。這款由微軟發行的瀏覽器，在美國的全盛時期市占率高達95%，但司法部認為，這是因為微軟利用自己在作業系統的領先地位，跟設備商簽約，讓所有使用Windows作業系統的電腦，都預先安裝IE瀏覽器，而且還讓移除程序變得很麻煩，幾乎可說是強迫消費者接受IE。這樣一來，使得其他公司在瀏覽器市場上無法跟微軟公平競爭。
司法部訴微軟的判例是這次起訴的重要基礎，當時法官對反壟斷法的詮釋比較進步派，希望避免一家大公司用各種手段阻擋競爭對手。
——紐約大學法學院教授 福克斯
當年這起官司一路打到最高法院，最終美國司法部跟跟微軟在2001年達成和解，微軟同意不再把IE跟Windows綁在一起，打破微軟獨霸瀏覽器市場的局面。有趣的是，微軟被告的1998年，剛好是Google成立公司的同一年。沒想到20多年後，Google已經長成世界級的科技公司，而且同樣因為不當打壓競爭的行為，面臨壟斷官司。
Google：是我的產品好，市占率才高
那Google怎麼回應呢？在案子開庭審理的前夕，Google在官方部落格上主張，消費者使用Google搜尋引擎，不是被逼的，而是它真的好用。Google工程師每年都對這個搜尋引擎進行上千次改善，幫助全球數十億人跟網路資訊有效連結，而且不收一毛錢。
Google表示，瀏覽器和裝置開發商之所以選擇Google作為預設搜尋引擎，不是因為收了很多錢，而是Google是品質最好的搜尋引擎。而且Google跟瀏覽器開發商之間的合約，並沒有排他性，也就是沒有禁止其他搜尋引擎出現在瀏覽器上。至於使用安卓作業系統的手機，Google坦承有付錢給手機製造商和電信業者，讓Chrome瀏覽器和Google搜尋出現在比較顯眼的位置。
但這就好像有些廠商，可能會多付上架費給超級市場，讓自家產品出現在眼睛高度、也就是最容易被看到的貨架上，屬於正常商業行為。
另外，Google還說，不論在Safari瀏覽器或安卓手機上，更換搜尋引擎都非常簡單，只不過是滑鼠動兩下、手指點幾下的事情。換句話說，消費者絕對有選擇空間。
一種解讀是，企業絕對有權力，而且他們會盡量用權力保住優勢、阻止對手競爭，因而傷害消費者權益；另一種解讀 Google的解讀是企業沒什麼權力，企業面對激烈的競爭，滑鼠點一下就是競爭對手，所以企業只能發揮所長——就是創新。
——紐約大學法學院教授 福克斯
這場官司的訴訟過程還要花上好一陣子，最快恐怕要明年才會有判決結果。專家分析，如果Google敗訴，最極端的結果，可能會被下令分拆事業體，例如把安卓作業系統的業務出售。如果判決比較保守，也可能被要求不得再跟開發商、設備商簽訂預設Google為搜尋引擎的合約。
反過來說，如果美國司法部敗訴，那表示Google以及其他大型科技公司的商業行為是合理的，是政府過分干涉了。但這個結果也可能讓美國國會覺得、在1890年通過的反壟斷法規，恐怕已經不合時宜，跟不上網路時代的變化，必須要加以修正。畢竟，政府和一般人確實會擔心科技巨頭的影響力太大。
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
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