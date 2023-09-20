2023/09/20,
生活

雞蛋買來可以放多久？散裝蛋和洗選蛋分別該如何保存？

雞蛋買來可以放多久？散裝蛋和洗選蛋分別該如何保存？
Photo Credit: 無毒農

我們想讓你知道的是

一般蛋的效期約為21-30天不等，我們於市場買的散裝雞蛋，有些無法清楚知道它的確切生產時間，因此建議大家無論洗選蛋、散裝蛋都盡量以冷藏保存，並且建議於二週內食用完畢唷！

文：無毒農

雞蛋到底可以放多久呢？首先要從「洗選蛋與散裝蛋」說起！

  • 散裝蛋

在傳統市場或一些雜貨店看到，一整箱可以自己挑要買幾顆的雞蛋，這些都是「散裝蛋」。散裝蛋的蛋殼經天然溶菌酶的保護，可避免微生物、細菌等破壞。

  • 洗選蛋

「洗選蛋」為經過一系列的洗淨、風乾、油蠟、照蛋、包裝等流程，並附有CAS認證的雞蛋。因蛋殼經過洗選，要更小心的避免細菌感染。

雞蛋保存重點

1. 散裝蛋要洗嗎？

買回家後可用乾紙巾擦拭明顯髒汙，再用塑膠袋包裝好放入冰箱，可避免交叉感染，切記食用前需要清洗乾淨！

󠀠2. 洗選蛋怎麼放？

不需再次清洗，可直接將整盒雞蛋尖端朝下放進冰箱。

󠀠3. 雞蛋可以放多久？

一般蛋的效期約為21-30天不等，無毒農堅持蛋的迴轉天數（到貨至販售出去）控制在五天內，但我們於市場買的散裝雞蛋，有些無法清楚知道它的確切生產時間，因此建議大家無論洗選蛋、散裝蛋都盡量以冷藏保存，並且建議於二週內食用完畢唷！

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Photo Credit: 無毒農

本文經無毒農授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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