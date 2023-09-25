南北分裂之南齊興亡（一）：劉趙蕭三位一體，才是劉宋皇室的真面目
我們想讓你知道的是
劉裕他爸，為什麼死了老婆之後會娶蕭文壽嗎？因為他的原配叫做趙安宗，蕭卓是他們親家的親家。劉趙蕭三位一體，才是宋初皇室的真面目。劉蕭趙三氏的權力轉移，不僅僅發生在他們自身，同時也牽動著各自的親信下屬，終於引爆了大亂。
文：阿前
受過中華教育的，通常都會去背誦中國朝代表，但還真不是每個老師的朝代表，都長一樣的。有人背「唐虞夏商周，秦漢三國晉」，也有人背「堯舜夏商周，春秋戰國秦」。
亂世是什麼？亂世中的正統又是什麼？
南北朝這段，有人只背「南北朝」，也有人記著「宋齊梁陳」，不過我好像沒看過有人背「魏齊周隋」的。
正統，正統。
南朝劉宋59年，宋文帝一人就獨佔半數。陳朝姓陳沒問題，中間的齊梁，卻都姓蕭……所以學生時代常常都搞不清楚啊。《三國志》跟《晉書》，基本上都沒有蕭姓大人物。在政治舞台上，消失了2、300年的蕭家，從哪裡又回來了？
說到蕭姓，頭號人物自然是漢初三傑蕭何。西漢後期，也有麒麟閣功臣蕭望之……望之啊，突然覺得好像直接就連起來了。東漢其實也有御史中丞蕭瑗、將軍蕭廣、官員蕭建、儒士蕭奮這些名人。
要知道，蕭何身為戰國末年出生的人，本來是不姓蕭的。他跟劉邦一樣，是沛郡豐縣出身。最終被封為酇侯，在下邳西側的地方。不過其實沛郡附近還有個「蕭縣」，秦時屬泗水郡，東漢就都編進沛國了，蕭何應該就是以此為姓。
蕭望之則不是沛人，是山東蘭陵人（是不是？五斗米區）。《漢書》並沒有說他跟蕭何有什麼親戚關係，純粹就是後來南齊自己往前吹出來的。
不過我們不從南齊開國蕭道成說起，劉裕篡晉的時候，蕭道成都還沒出生呢。今天的主角，是蘭陵蕭氏，蕭思話。蕭思話的姑姑，就是劉裕的繼母：蕭文壽，也就是劉道規跟劉道鄰的母親。對，蕭思話是劉裕的表弟。
劉裕的父親不是什麼大官貴族，郡功曹等級而已。蕭文壽的父親？也就是個縣令，而且是非常非常偏遠的縣令。劉裕事繼母甚孝，對兩個弟弟也極好。舅舅蕭源之，也是跟著他們一起打天下的。沒錯，他舅舅是「之」字輩，兩個弟弟是「道」。後來南齊南梁的開國，也都是之道輩。
有趣的是，蕭思話是名還是字？沒有人知道。而他的兒子，卻是「慧」字輩。究竟是因為蕭思話的本名犯諱消失？還是他改信仰去教名？
蕭思話少年的時候，是個沒有網路的網紅。每天從事各種怪異放蕩的行為，比方說爬到屋頂上打細腰鼓之類的。光這樣是不足以成為網紅的，蕭思話還特別喜歡找鄰居麻煩，搞到大家都很討厭他。不過說到底就是沒有網路啊，等到周遭的人都被他得罪光了，還有人會來給點讚嗎？
沒有。蕭思話只好改變「紅」的方式，讀書，讀史。彈琴，奏樂，有禮的音樂。不騎屋頂了，改騎馬，以他的平衡感，騎在馬上射箭都是小菜一碟。果然有效。大家開始紛紛給他點讚，就連劉裕一看到他，都覺得這個是能成就大事的國家棟梁，然後就把蕭思話安排到司馬德文底下打工了。
要知道，當時劉裕其實是想暗殺司馬德文的。也不知道是不是老天有眼，他的父親蕭源之突然就過世了。蕭思話修的是儒行，馬上就辭職回家服喪啦。接下來我們發現，《宋書》不知道想隱藏什麼在亂寫。
服闋，領石頭戍事，襲爵封陽縣侯，轉宣威將軍、彭城、沛二郡太守。
元嘉元年，謝晦為荊州，欲請為司馬，思話拒之。
（元嘉）五年，遷中書侍郎，仍督青州、徐州之東莞諸軍事、振武將軍、青州刺史。
第一個問題，蕭思話服的是幾年喪。一年的話，是劉裕讓他擔當禁衛羽林軍監，負責石頭城的守衛，但接下來徐羨之等人廢少帝，你個羽林監沒有反應嗎？相對的，若是三年喪，那「拜羽林監」很可能就是宋文帝事。
事實上，宋文帝景平二年（八月後改元嘉）的登基賀文，蕭思話就以「羽林監封陽縣開國侯」的身分聯名了。服到三年喪，那蕭思話就是「大孝」，他也在這時候才接任父親的「開國侯」。
第二個問題，謝晦徵召「宣威將軍、彭城、沛二郡太守」當司馬，根本欺人太盛。開國侯大孝子給你這樣玩的？謝晦的囂張可能更在之上。宋文帝登基隔月，謝晦先任撫軍將軍，三天後晉升為衛將軍，鎮北將軍。也就是說，謝晦徵召蕭思話的時候，是撫軍將軍徵召羽林監。
而蕭思話拒絕，請調北上之後，謝晦直接要徐羨之等任命他為禁軍主管兼北部軍區主管。不管怎樣都要騎在蕭思話頭上就對了。謝晦當時徵召文人戰將的動作很多，但也沒像對蕭思話這麼誇張的。
至於第三條：太祖紀寫的是元嘉三年就「以中書侍郎蕭思話為青州刺史」。是筆誤嗎？偏偏本傳那邊又寫了，「時年二十七」。蕭思話卒於455年，本傳記為50歲，古人算虛，倒推則為406年出生。這樣他27歲時，應該已經是元嘉九年。
本傳還記蕭思話18歲「除琅邪王大司馬行參軍」，基本上我上面就是抓在西元417年，劉裕滅後秦時。也就是說，蕭思話被記了三次年紀，居然可以反推出三種不同的出生年分。
- 西元400年（18歲，417年）。
- 西元402年（27歲，428年）。
- 西元406年（50歲，455年）。
如果把27歲壓在元嘉三年，那前面兩個還可以相符，只有卒年記錯。以這個假設往下走，蕭思話鎮守青州五年，終於碰上了元嘉北伐。檀道濟正在前線鏖戰，蕭思話卻收到了竟陵王劉義宣的徵召，又要他去當司馬了。
蕭思話又不是傻的，立馬應召撤走，把防務交給屬下，結果下屬也跟著跑了。等檀道濟撤退時，後方的資源都被百姓搶光啦。將軍表示幹，一狀告上朝廷，蕭思話就被抓走了。
傳奇，卻從這一刻開始。隔年，益州亂起，朝廷決定給蕭思話一個戴罪立功的機會，要他前去平亂。為什麼找上囚徒蕭思話？因為西部各州，盡是蕭家人。
- 南漢中太守蕭諱。
- 西戎長史蕭汪之。
- 陰平太守蕭坦。
怎麼有人叫「諱」？這是真的，這個人就是蕭不可說。因為他就是南齊蕭道成的父親：蕭承之……真懷念《晉書》把每個諱名都老老實實寫出來的日子。接下來當然是看皇帝他爸耍威風了。不過透過這裡我們也會知道，蕭承之跟蕭思話算是一夥的。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45