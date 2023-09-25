南北分裂之南齊興亡（一）：劉趙蕭三位一體，才是劉宋皇室的真面目

文：阿前

受過中華教育的，通常都會去背誦中國朝代表，但還真不是每個老師的朝代表，都長一樣的。有人背「唐虞夏商周，秦漢三國晉」，也有人背「堯舜夏商周，春秋戰國秦」。

亂世是什麼？亂世中的正統又是什麼？

南北朝這段，有人只背「南北朝」，也有人記著「宋齊梁陳」，不過我好像沒看過有人背「魏齊周隋」的。

正統，正統。

南朝劉宋59年，宋文帝一人就獨佔半數。陳朝姓陳沒問題，中間的齊梁，卻都姓蕭……所以學生時代常常都搞不清楚啊。《三國志》跟《晉書》，基本上都沒有蕭姓大人物。在政治舞台上，消失了2、300年的蕭家，從哪裡又回來了？

說到蕭姓，頭號人物自然是漢初三傑蕭何。西漢後期，也有麒麟閣功臣蕭望之……望之啊，突然覺得好像直接就連起來了。東漢其實也有御史中丞蕭瑗、將軍蕭廣、官員蕭建、儒士蕭奮這些名人。

要知道，蕭何身為戰國末年出生的人，本來是不姓蕭的。他跟劉邦一樣，是沛郡豐縣出身。最終被封為酇侯，在下邳西側的地方。不過其實沛郡附近還有個「蕭縣」，秦時屬泗水郡，東漢就都編進沛國了，蕭何應該就是以此為姓。

蕭望之則不是沛人，是山東蘭陵人（是不是？五斗米區）。《漢書》並沒有說他跟蕭何有什麼親戚關係，純粹就是後來南齊自己往前吹出來的。

不過我們不從南齊開國蕭道成說起，劉裕篡晉的時候，蕭道成都還沒出生呢。今天的主角，是蘭陵蕭氏，蕭思話。蕭思話的姑姑，就是劉裕的繼母：蕭文壽，也就是劉道規跟劉道鄰的母親。對，蕭思話是劉裕的表弟。

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劉裕的父親不是什麼大官貴族，郡功曹等級而已。蕭文壽的父親？也就是個縣令，而且是非常非常偏遠的縣令。劉裕事繼母甚孝，對兩個弟弟也極好。舅舅蕭源之，也是跟著他們一起打天下的。沒錯，他舅舅是「之」字輩，兩個弟弟是「道」。後來南齊南梁的開國，也都是之道輩。

有趣的是，蕭思話是名還是字？沒有人知道。而他的兒子，卻是「慧」字輩。究竟是因為蕭思話的本名犯諱消失？還是他改信仰去教名？

蕭思話少年的時候，是個沒有網路的網紅。每天從事各種怪異放蕩的行為，比方說爬到屋頂上打細腰鼓之類的。光這樣是不足以成為網紅的，蕭思話還特別喜歡找鄰居麻煩，搞到大家都很討厭他。不過說到底就是沒有網路啊，等到周遭的人都被他得罪光了，還有人會來給點讚嗎？

沒有。蕭思話只好改變「紅」的方式，讀書，讀史。彈琴，奏樂，有禮的音樂。不騎屋頂了，改騎馬，以他的平衡感，騎在馬上射箭都是小菜一碟。果然有效。大家開始紛紛給他點讚，就連劉裕一看到他，都覺得這個是能成就大事的國家棟梁，然後就把蕭思話安排到司馬德文底下打工了。

要知道，當時劉裕其實是想暗殺司馬德文的。也不知道是不是老天有眼，他的父親蕭源之突然就過世了。蕭思話修的是儒行，馬上就辭職回家服喪啦。接下來我們發現，《宋書》不知道想隱藏什麼在亂寫。

服闋，領石頭戍事，襲爵封陽縣侯，轉宣威將軍、彭城、沛二郡太守。 元嘉元年，謝晦為荊州，欲請為司馬，思話拒之。 （元嘉）五年，遷中書侍郎，仍督青州、徐州之東莞諸軍事、振武將軍、青州刺史。

第一個問題，蕭思話服的是幾年喪。一年的話，是劉裕讓他擔當禁衛羽林軍監，負責石頭城的守衛，但接下來徐羨之等人廢少帝，你個羽林監沒有反應嗎？相對的，若是三年喪，那「拜羽林監」很可能就是宋文帝事。

事實上，宋文帝景平二年（八月後改元嘉）的登基賀文，蕭思話就以「羽林監封陽縣開國侯」的身分聯名了。服到三年喪，那蕭思話就是「大孝」，他也在這時候才接任父親的「開國侯」。

第二個問題，謝晦徵召「宣威將軍、彭城、沛二郡太守」當司馬，根本欺人太盛。開國侯大孝子給你這樣玩的？謝晦的囂張可能更在之上。宋文帝登基隔月，謝晦先任撫軍將軍，三天後晉升為衛將軍，鎮北將軍。也就是說，謝晦徵召蕭思話的時候，是撫軍將軍徵召羽林監。

而蕭思話拒絕，請調北上之後，謝晦直接要徐羨之等任命他為禁軍主管兼北部軍區主管。不管怎樣都要騎在蕭思話頭上就對了。謝晦當時徵召文人戰將的動作很多，但也沒像對蕭思話這麼誇張的。

至於第三條：太祖紀寫的是元嘉三年就「以中書侍郎蕭思話為青州刺史」。是筆誤嗎？偏偏本傳那邊又寫了，「時年二十七」。蕭思話卒於455年，本傳記為50歲，古人算虛，倒推則為406年出生。這樣他27歲時，應該已經是元嘉九年。

本傳還記蕭思話18歲「除琅邪王大司馬行參軍」，基本上我上面就是抓在西元417年，劉裕滅後秦時。也就是說，蕭思話被記了三次年紀，居然可以反推出三種不同的出生年分。

西元400年（18歲，417年）。 西元402年（27歲，428年）。 西元406年（50歲，455年）。

如果把27歲壓在元嘉三年，那前面兩個還可以相符，只有卒年記錯。以這個假設往下走，蕭思話鎮守青州五年，終於碰上了元嘉北伐。檀道濟正在前線鏖戰，蕭思話卻收到了竟陵王劉義宣的徵召，又要他去當司馬了。

蕭思話又不是傻的，立馬應召撤走，把防務交給屬下，結果下屬也跟著跑了。等檀道濟撤退時，後方的資源都被百姓搶光啦。將軍表示幹，一狀告上朝廷，蕭思話就被抓走了。

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傳奇，卻從這一刻開始。隔年，益州亂起，朝廷決定給蕭思話一個戴罪立功的機會，要他前去平亂。為什麼找上囚徒蕭思話？因為西部各州，盡是蕭家人。

南漢中太守蕭諱。

西戎長史蕭汪之。

陰平太守蕭坦。

怎麼有人叫「諱」？這是真的，這個人就是蕭不可說。因為他就是南齊蕭道成的父親：蕭承之……真懷念《晉書》把每個諱名都老老實實寫出來的日子。接下來當然是看皇帝他爸耍威風了。不過透過這裡我們也會知道，蕭承之跟蕭思話算是一夥的。