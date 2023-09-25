開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/09/25,
軍事

無人機顛覆陸戰思維：狙擊手怎麼應對？「活靶」戰車如何防？國軍能從俄烏戰爭得到什麼啟發？

無人機顛覆陸戰思維：狙擊手怎麼應對？「活靶」戰車如何防？國軍能從俄烏戰爭得到什麼啟發？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

根據審計部總決算審核報告，對於狙擊手訓練的審計意見，主要是國產狙擊槍難產、用縮小靶代替1000公尺以上的超遠距離靶場的不足、沒有建制戰備狙擊彈三條要點，並沒有針對同樣以陸軍主場的烏克蘭戰場實況之前瞻性意見提出。事實上，美軍幾個專業兵種的訓練單位：狙擊手的步兵學校、戰車部隊的裝甲學校，對於烏克蘭戰場皆提出了很多未來訓練的計劃。

111年度審計部總決算審核報告已經在7月27日公告發佈了，外界也紛紛透過審計部的報告一窺機關行政績效的優劣跟改善。由於近年針對共軍擾台，讓國防部成為熱區，但審計部公開報告中國防部僅20頁，且報告也少有針對現在進行式的俄烏戰爭給予國軍前瞻、預警性建議，依然是停留在監督型意見，實屬可惜。

不過有比沒有好，或許我們能以現有的意見，參閱美軍跟國際軍事討論，認真討論一下國軍能從俄烏戰爭獲得什麼軍事啟發？讓我們先從狙擊手開始談。

來去自如或是匍匐前進：狙擊手怎麼應對無人機

狙擊手作為陸戰兵種，包括陸軍、海軍陸戰隊、憲兵的精銳兵種，人數不多，在陸軍旅級動輒2000人以上的大單位，狙擊組不會超過100人，主要任務在偵查、用隱匿狙殺的方式對進軍的敵方地面部隊進行「不對稱作戰」。

試想一下，我費盡千辛萬苦打敗空戰力、消滅海上力量後終於讓地面部隊登陸，結果一登陸好幾個人被狙殺，卻不知道狙擊手躲在哪裡，殺傷力不強、威攝力極強，對於防守方能用少量兵力牽制住整個進攻敵軍，這就是不對稱作戰。

接著讓我們看看審計部關於狙擊手訓練的審計意見：

（十）陸軍辦理新式狙擊槍建案規劃及執行未臻周妥，亟待檢討研謀改善。

審計部狙擊手訓練的審計意見，主要是國產狙擊槍難產、用縮小靶代替1000公尺以上的超遠距離靶場的不足、沒有建制戰備狙擊彈三條要點，審計部沒有針對同樣以陸軍主場的烏克蘭戰場實況之前瞻性意見提出，滿可惜的。

事實上，美軍幾個專業兵種的訓練單位：狙擊手的步兵學校、戰車部隊的裝甲學校，對於烏克蘭戰場皆提出了很多未來訓練的計劃。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。