南北分裂之南齊興亡（二）：蕭道成的天子傳奇不是特別有心機，而是特別走運

文：阿前

蕭道成，南齊太祖高皇帝是也。這絕對是一個妙人，你從他對自己出生來歷的考證就知道了。蕭道成自稱漢初三傑蕭何之後，又在家譜上追至西漢麒麟閣功臣蕭望之，問題是人家《漢書》都沒有這個資料。

而且，蕭道成也並非蕭望之祖籍的山東蘭陵人。蘭陵本縣，西晉置郡。永嘉之亂後，東晉在首都建康城設置特區，給從北方逃來的難民僑居。其中蘭陵人住在武進縣東城里，稱「南蘭陵人」。

根據蕭道成的說法，他的高祖父蕭整就是永嘉時南下的。據說蕭整跟他的兒子，都有當到縣令。官是不小，但也沒重要到會出現在《晉書》中。必須說一下的是，雖然南北朝是同一個時代，但南朝由於前面東晉維持了100年，所以整個「文明進程」，反而較五胡亂華過的北方來得緩慢。

戰爭是會加速人類進化的。宋、齊、梁、陳，有更多像是五胡亂華期的政治玩法。比方劉宋的繼承人必為軍閥所殺，這是北方前100年的玩法。北魏開始就採用類似堯舜禹制，先讓太子（指定繼承人）成為首席執政官，元首掌握軍武，來完成比較順利的政權移交。

南朝落後100年的政治思維，也註定了之後的統一，必然是由北統南。

作為山東家族，蕭道成一家毫不意外的出現了五斗米教名記號。他自己是「道」，父親是承「之」，祖父是樂「子」，再往前就沒有了。蕭道成生於劉宋初年（427年），祖父蕭樂子概略在40年前就已經成年。也就是淝水之戰前後。

蕭樂子晉時拜「輔國參軍」，東晉末最有名的輔國將軍，莫過於謝安的次子，謝琰。從姓名跟官職來看，蕭樂子當時非常有可能是北府兵一員。加上蕭家跟劉家的姻親關係，隨著劉宋的建立，蕭樂子死後也被追贈九卿之一的太常。

蕭道成的父親承之，也是在劉裕掌握東晉大權之後，就開始了征戰生涯。可惜是個西部線，蜀地戰將。在當時以北伐為主軸的劉裕政權底下，可能覺得不是特別走運，不過也就是這樣才能避開劉裕死後的政爭啦。

後來跟隨劉宋第一外戚蕭思話鎮守青州，在元嘉北伐大撤退中，守城有功。據說宋文帝本來要升他的官，但主將檀道濟那邊的「功勞簿」，就把蕭承之給擠掉了。還好，三年後蕭思話被復起，領旨前往蜀漢平亂，蕭承之有親有故，又有蜀地經驗，就跟著去了。

蜀地入口劍閣遠景｜Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

這一戰，蕭承之立下大功，得以轉入皇宮任職。東征西討的生活穩定下來，也可以讓兒子好好讀書了。蕭道成有兩個哥哥，比他大多少不知道。剛好，西元438年，宋文帝聘請了大師雷次宗來開班授課。《南齊書》說是儒士啦，不過雷次宗不是那麼單純的人。

雷次宗的老師，是北朝佛門道安大師的弟子：慧遠法師。慧遠小時候就精通儒學跟道家思想，求知若渴的他，聽了道安大師講經，才毅然決定出家。在慧遠門下，雷次宗也是什麼都學。

南朝劉宋文帝時代，學術是非常發達的。我們前面就看過，有劉義慶的文學，裴松之跟范瞱的史學……更重要的是，頗有戰國之風。這些學術的蓬勃發展，跟宋文帝時的宗室政治鬥爭關係十分密切。為什麼呢？

因為所謂朝廷，經歷三國魏晉200年戰亂，可以說只是空殼政府。不分南北，朝廷都需要地方世族的資源與力量。如何凝聚世族？又不是人人劉備振臂一呼大家跟著走……劉備其實也只帶得動平民啦老實說。

正所謂「投其所好」。200年亂世，漢制古禮幾廢，新的流行，新的思想，從「貴族」往「世族」身上移動。西元438年，宋文帝「興學」，就是一個朝廷帶風向的動作。雷次宗雖是雜學大師，但這時是被請來主持儒學的。當時其實是「四學並建」，還有玄學、史學、文學各班。

蕭道成跟他的大哥，也順風順水的進了學班。不過就像劉備一樣，只讀了一年書，就決定跟著哥哥爸爸去當兵了。這一年，蕭道成14歲，有妻又有子，順便洗了個台大學歷，活脫脫一個人生勝利組。

當時的局勢是這樣，蕭承之入皇宮後，對第一執政劉義康相當不給面子。巧不巧，宋文帝開始猜忌劉義康，要他從執政官位子退下來，出去當地方官。那都猜忌了，自然就要另派親信掌握劉義康的兵權。蕭承之因而雀屏中選。

自西晉……或者說東漢末年以來吧，地方兵權就是非常重要的一環，蕭承之一家全押上了，倒也不為過。兩年後，16歲的蕭道成打了他的處女戰，關於戰況戰果那是完全沒有畫面。對朝廷來說，不是重要的事情；對蕭道成來說，恐怕也不是光采的結果。

其實就是負責去「蠻族」部落打草穀。北魏很好心的幫他記錄了「以堪勤劇見知」：以吃苦耐勞出名。大概是說蕭道成小隊出動得十分頻繁，簡直就是個督割草的高手這樣。簡稱蕭督割。

一般人不會這麼努力的去劫掠百姓。通常只有被洗腦到不把蠻族當人看，或者良知感受較低的人才做得到。蕭道成屬於哪一類呢？其實他的歷史評價算是相當好的喔。不論如何，打著打著名氣就出來了，連勝文也是打過台北市長選戰才會出名嘛。

Photo Credit: 王圻 王思義輯 @ public domain 齊高祖蕭道成

蕭道成開始參與比較重要的戰事，也得到了家族大老蕭思話的青睞，隨之駐守襄陽。往荊州有什麼好玩？這笑話可以再說一次。三國東吳，揚州蠻子特別多，稱百越，是孫權的提款機；劉宋時代，荊州的蠻子就猖狂了。蕭道成就像個車手，奔波於提款機之間……正應更上一層樓時，蕭承之過世了，這年頭大家都孝得不得了，一喪服三年。