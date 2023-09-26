南北分裂之南齊興亡（二）：蕭道成的天子傳奇不是特別有心機，而是特別走運
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有人傳說，蕭道成是「非人臣之相」，「當為天子」。宋明帝猜疑，遂在病重時召回了蕭道成。大家都怕宋明帝越來越好殺，只怕此去大凶。但蕭道成表示我有87%的把握，他是要任命我為顧命大臣。於是蕭道成就回去了，還踏上了最高台階。
文：阿前
蕭道成，南齊太祖高皇帝是也。這絕對是一個妙人，你從他對自己出生來歷的考證就知道了。蕭道成自稱漢初三傑蕭何之後，又在家譜上追至西漢麒麟閣功臣蕭望之，問題是人家《漢書》都沒有這個資料。
而且，蕭道成也並非蕭望之祖籍的山東蘭陵人。蘭陵本縣，西晉置郡。永嘉之亂後，東晉在首都建康城設置特區，給從北方逃來的難民僑居。其中蘭陵人住在武進縣東城里，稱「南蘭陵人」。
根據蕭道成的說法，他的高祖父蕭整就是永嘉時南下的。據說蕭整跟他的兒子，都有當到縣令。官是不小，但也沒重要到會出現在《晉書》中。必須說一下的是，雖然南北朝是同一個時代，但南朝由於前面東晉維持了100年，所以整個「文明進程」，反而較五胡亂華過的北方來得緩慢。
戰爭是會加速人類進化的。宋、齊、梁、陳，有更多像是五胡亂華期的政治玩法。比方劉宋的繼承人必為軍閥所殺，這是北方前100年的玩法。北魏開始就採用類似堯舜禹制，先讓太子（指定繼承人）成為首席執政官，元首掌握軍武，來完成比較順利的政權移交。
南朝落後100年的政治思維，也註定了之後的統一，必然是由北統南。
作為山東家族，蕭道成一家毫不意外的出現了五斗米教名記號。他自己是「道」，父親是承「之」，祖父是樂「子」，再往前就沒有了。蕭道成生於劉宋初年（427年），祖父蕭樂子概略在40年前就已經成年。也就是淝水之戰前後。
蕭樂子晉時拜「輔國參軍」，東晉末最有名的輔國將軍，莫過於謝安的次子，謝琰。從姓名跟官職來看，蕭樂子當時非常有可能是北府兵一員。加上蕭家跟劉家的姻親關係，隨著劉宋的建立，蕭樂子死後也被追贈九卿之一的太常。
蕭道成的父親承之，也是在劉裕掌握東晉大權之後，就開始了征戰生涯。可惜是個西部線，蜀地戰將。在當時以北伐為主軸的劉裕政權底下，可能覺得不是特別走運，不過也就是這樣才能避開劉裕死後的政爭啦。
後來跟隨劉宋第一外戚蕭思話鎮守青州，在元嘉北伐大撤退中，守城有功。據說宋文帝本來要升他的官，但主將檀道濟那邊的「功勞簿」，就把蕭承之給擠掉了。還好，三年後蕭思話被復起，領旨前往蜀漢平亂，蕭承之有親有故，又有蜀地經驗，就跟著去了。
這一戰，蕭承之立下大功，得以轉入皇宮任職。東征西討的生活穩定下來，也可以讓兒子好好讀書了。蕭道成有兩個哥哥，比他大多少不知道。剛好，西元438年，宋文帝聘請了大師雷次宗來開班授課。《南齊書》說是儒士啦，不過雷次宗不是那麼單純的人。
雷次宗的老師，是北朝佛門道安大師的弟子：慧遠法師。慧遠小時候就精通儒學跟道家思想，求知若渴的他，聽了道安大師講經，才毅然決定出家。在慧遠門下，雷次宗也是什麼都學。
南朝劉宋文帝時代，學術是非常發達的。我們前面就看過，有劉義慶的文學，裴松之跟范瞱的史學……更重要的是，頗有戰國之風。這些學術的蓬勃發展，跟宋文帝時的宗室政治鬥爭關係十分密切。為什麼呢？
因為所謂朝廷，經歷三國魏晉200年戰亂，可以說只是空殼政府。不分南北，朝廷都需要地方世族的資源與力量。如何凝聚世族？又不是人人劉備振臂一呼大家跟著走……劉備其實也只帶得動平民啦老實說。
正所謂「投其所好」。200年亂世，漢制古禮幾廢，新的流行，新的思想，從「貴族」往「世族」身上移動。西元438年，宋文帝「興學」，就是一個朝廷帶風向的動作。雷次宗雖是雜學大師，但這時是被請來主持儒學的。當時其實是「四學並建」，還有玄學、史學、文學各班。
蕭道成跟他的大哥，也順風順水的進了學班。不過就像劉備一樣，只讀了一年書，就決定跟著哥哥爸爸去當兵了。這一年，蕭道成14歲，有妻又有子，順便洗了個台大學歷，活脫脫一個人生勝利組。
當時的局勢是這樣，蕭承之入皇宮後，對第一執政劉義康相當不給面子。巧不巧，宋文帝開始猜忌劉義康，要他從執政官位子退下來，出去當地方官。那都猜忌了，自然就要另派親信掌握劉義康的兵權。蕭承之因而雀屏中選。
自西晉……或者說東漢末年以來吧，地方兵權就是非常重要的一環，蕭承之一家全押上了，倒也不為過。兩年後，16歲的蕭道成打了他的處女戰，關於戰況戰果那是完全沒有畫面。對朝廷來說，不是重要的事情；對蕭道成來說，恐怕也不是光采的結果。
其實就是負責去「蠻族」部落打草穀。北魏很好心的幫他記錄了「以堪勤劇見知」：以吃苦耐勞出名。大概是說蕭道成小隊出動得十分頻繁，簡直就是個督割草的高手這樣。簡稱蕭督割。
一般人不會這麼努力的去劫掠百姓。通常只有被洗腦到不把蠻族當人看，或者良知感受較低的人才做得到。蕭道成屬於哪一類呢？其實他的歷史評價算是相當好的喔。不論如何，打著打著名氣就出來了，連勝文也是打過台北市長選戰才會出名嘛。
蕭道成開始參與比較重要的戰事，也得到了家族大老蕭思話的青睞，隨之駐守襄陽。往荊州有什麼好玩？這笑話可以再說一次。三國東吳，揚州蠻子特別多，稱百越，是孫權的提款機；劉宋時代，荊州的蠻子就猖狂了。蕭道成就像個車手，奔波於提款機之間……正應更上一層樓時，蕭承之過世了，這年頭大家都孝得不得了，一喪服三年。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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