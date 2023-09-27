南北分裂之南齊興亡（三）：南齊只有23年，最主要的皇帝就是蕭道成的長子蕭賾
我們想讓你知道的是
蕭道成也跟劉裕差不多，就當了個三年皇帝，掰，年56。繼位的長子，OK的，年紀很大。劉宋存活了59年，但南齊僅僅只有23年，北魏孝文帝一死，南齊就跟著死了。南齊最主要的皇帝，就是蕭道成的長子蕭賾，南齊武帝。
文：阿前
南朝有四，宋、齊、梁、陳，篡宋立齊者，名蕭道成。蕭氏，是宋初第一大外戚屬家族。蕭道成憑著自己善戰的本領，在家族中竄起，更於劉宋宗室內鬥中，取得宋明帝信任，擔任了顧命大臣。
當時的宗室親王，官拜太尉的劉休範不爽，就起兵造反了。叛軍直逼劉宋首都建康。要說明一下的是，蕭道成擔任四大輔政之一，這是《南齊書》的說法。按照當代《宋書》本身的史料，實有五大輔政，而且沒有蕭道成的名字。
嚴格來說，蕭道成當時本是禁軍統領之一。由於叛軍的進攻，征討四方經驗豐富的蕭道成主動請命迎戰，大破敵軍。手下校尉張敬兒更詐降入敵，斬殺劉休範取其首級而歸。但其餘諸軍多敗，更有一名輔政將軍戰死。
建此大功，蕭道成扶起張敬兒，兩人相輔相成，才真正成為朝中與地方的豪雄。劉宋禁軍，至此全為蕭道成所掌。《南齊書》又吹了一個牛，說蕭道成進爵為公，與其他三輔政共為四貴。一來《宋書》未提，二來輔政明明就戰死了一個，你又隨便拉個來稱四貴，到底是在講三小朋友的？
蕭道成的天子傳奇，這類經不起考證的事蹟，已非第一樁。甚至還有謠傳，他小時候家門前有大桑樹，劉備梗。討伐劉休範之後，蕭道成也燒毀當時城內通敵者的書信，曹操梗，始自漢光武劉秀。
當然也有誠實的地方。隨著手握重兵，蕭道成的野心也開始展現。從《宋書》你只能看到，他加掛尚書左僕射，開始干政。《南齊書》就明白告訴我們，接下來本有親王欲造反勾結蕭道成，但被蕭道成反殺。而皇帝跟大家討論該如何制衡蕭道成，也被太妃阻止。
事情當然被蕭道成知道了，他也不客氣，隨即安排刺殺皇帝。接著召諸輔政，以武力脅迫眾人改立新帝。八歲的小皇帝，那還不隨他搓圓捏扁？以《宋書》的角度來說，蕭道成這時候才真正當上了輔政宰相。這時候，唯一還能跟蕭道成抗衡的，就是「宋」五大輔政之一，駐於荊州江陵的刺史沈攸之。
其實從劉裕之後，南朝就有荊州刺史輔政的情形。拜託，東晉搞了100年，誰不知道手握荊州，就是握住南朝半壁江山。王敦、桓溫，哪個軍閥權臣不是因荊而起，這不派皇帝親信守要給誰守啦。
蕭道成這邊，先發出給沈攸之加官為車騎將軍的命令來安撫。並且，讓沈攸之的長子把殺害前帝的凶器送去給他。蕭道成那是料定，沈攸之必反。沈攸之在新帝即位後五個月起兵，聲勢也是十分浩大。雙方各發檄文，揭露彼此的罪行。
蕭道成為什麼要把事情鬧這麼大？不用政爭或刺殺的方式解決？就算戰爭更能建立威信，兵凶戰危，他憑什麼有把握必能勝出？還真的有。蕭道成的把握，就是襄陽縣侯，雍州刺史張敬兒。
一直以來，張敬兒都跟沈攸之表示自己和他分據荊州兩大要地，唇齒相依傾心服從。以至於這關鍵時刻，張敬兒的背刺，讓沈攸之完全沒有防備。一個逆關羽戰術這樣。
為了迎擊這場重大的叛亂，蕭道成得到天子軍權可指揮全國的兵馬，也是很合理的。畢竟對手是車騎將軍嘛，你總不能要八歲皇帝御駕親征是吧。就算只從大事紀中淺讀，我們也能很輕易的看出，蕭道成在設的套。收拾掉沈攸之，蕭道成挾著戰時權力，對各地將軍刺史大下賞罰，號令天下，莫敢不從。
不過，光扮黑臉是不可能上位的，蕭道成的正面形象，就是廉潔簡樸。身處以北伐為基本國策，卻長年討不了好的劉宋王朝，舉起安民省錢發大財的招牌，蕭道成還愁沒有選票嗎？還怕沒有歷史定位嗎？
接下來的套路，從三國一路演到現在也沒甚麼好稀奇的。九錫稱公進王禪讓，改朝換代。13歲的宋帝，退位後就死掉了。《宋書》跟《南齊書》都沒說怎麼死的，後來的大合集《南史》才記，是監視他的人以為有反賊要來救他反清復明，那就先殺了。
講那麼複雜，其實就是蕭道成本來就要他的命。以前禪讓之後的皇帝都能得善終，曹魏的陳留王還一路傳到這個時候，站出來聯名上書支持蕭道成稱帝呢。當然，這個斬草除根的手法，是劉裕帶起的風潮，也算是一種自作自得吧。
時為西元479年，宋滅齊立。
蕭道成也跟劉裕差不多，就當了個三年皇帝，掰，年56。繼位的長子，OK的，年紀很大。蕭道成14歲就生他了，不要去想真實可靠性，頭會痛。劉宋存活了59年，但南齊僅僅只有23年，北魏孝文帝一死，南齊就跟著死了。南齊最主要的皇帝，就是蕭道成的長子蕭賾，南齊武帝。
當然，毫不意外的，以主張反對北伐立國的國策，必須持續下去。但即使改了朝換了代，地方問題仍然沒有解決。更何況一立國，皇親國戚還是得封賞出去啊。世族，百姓，無不心懷忐忑，看著國家與地方的新主人。所以，蕭賾做了一些小動作。
大赦天下，是新帝即位的必然。不過，他還加赦了過去跟他爸做對的那些個輔政大臣。表示雖然他們「晚節不保」，但仍是有功於黎民百姓。從這裡我們可以反推出，劉宋後期的異姓將領駐軍政策，是「正確」的。那個政策有點像是現代的地方自治制度，雖然不是透過選舉，但「非皇親國戚常駐」這個想法，對於清吏治的幫助，顯然是正面的。
同時，蕭賾誅死了張敬兒，罪名是千篇一律的意圖反叛。這兩個連續動作，對於穩定劉宋舊官是有幫助的。齊武帝要的不是「忠於皇室」，而是「忠於天下」。接下來兩年的地方分配，也是異姓將領多於宗室。獎勵農桑，減罪扶貧。蕭道成以武功建立威信所付出的代價，子孫正在償還。大體來說是件好事。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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個人的成功 需要時間來累積
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大我的勝利 不受限於運動場上
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屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
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漫畫設計：劉若瑜
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